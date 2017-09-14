Додано: Нед 27 жов, 2024 15:54

fox767676 написав: detroytred написав: Чому ж отоді раніше отак різко реагували на згадування про фортецю?? Чому ж отоді раніше отак різко реагували на згадування про фортецю??

бо фортеця з боку вас та цитованих спікерів артикулюються як головна функція держави яку вона начебто мусить виконувати в інтересах зовнішніх гравців

фортеця в моєму розумінні - букально комплекс фортифікацій по периметру кордонів з рф\рб який служить насамперед безпеці України, не спотворюючи до рівня гарнизона\казарми соціально-економічний устрій держави. Ремілітаризація до рівня Південної Кореї, а не північної, де 10 річні строки служби та надавання особового складу в оренду іншим державам. бо фортеця з боку вас та цитованих спікерів артикулюються як головна функція держави яку вона начебто мусить виконувати в інтересах зовнішніх гравцівфортеця в моєму розумінні - букально комплекс фортифікацій по периметру кордонів з рф\рб який служить насамперед безпеці України, не спотворюючи до рівня гарнизона\казарми соціально-економічний устрій держави. Ремілітаризація до рівня Південної Кореї, а не північної, де 10 річні строки служби та надавання особового складу в оренду іншим державам.

Тобто моє зауваження, що фортеці бувають різними, ви тоді не помітили і зараз теж забудете?Не треба вигадувати. Головний посил від мене був про функцію --- фортецю.Хто ж проти Південнокорейського варіанту-то???)))От тільки назвіть хоча б одну підставу для нього. Назвіть.Чому. Захід. Відкриє для нас свої ринки збуту і зайде в наш ринок своїм високотехнологічним капіталом.Чому?Якщо зараз навіть оті голі гроші - 35 млрд. від ЄС, Німеччина і Франція співають вже про 18-20. А Штати свої 20 обіцяють обіцяти.Поляки з отим зерном отаке творять.Мед і т.д.То з якого дива у вас про Південнокорейський варіант?Да за щастя буде варіант Запоріжської Січі...Де славні вояки гуляють воюють, а вся інша частина населення в полі спини гне... На панів. Сорян, олігархів та чиновників.Північнокорейський ні?Да ви що... Гляньте на оплиски нещодавно в Раді...Поштукатурять, як треба, і самі не взнаєте, як опинитесь.Хоч і малоймовірний, але можливий.З.и. відкрию вам таємницю: інтереси України та зовнішніх гравців, сорян - партнерів, з точки зору оборони від східної орди ---- співпадають на всі 100%.То яка інша функція в глобальному розподілі праці може в нас бути?Що Україна може запропонувати такого, щоб партнери відмовилися від спеціалізації України саме на захисті східних рубежів Заходу?