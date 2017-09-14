так казарменні незламники навіть на чумадан накрутили схематоз і не соромляться то прах батьків з собою ще забирати а білет в один кінець, то не тільки для людей в один кінець фортецю в вашому розумінні рано чи піздно віддадуть в лізинг колишнім суспостатам Січь\козаченків як тільки не перепродавали
pesikot написав:Хтось вже бачив нове відео де кілька амбалів з автоматами заходять вечером у помешкання, питають державною хто вдома, дві жінки відповідяють "чоловіків в будинку нема, троє дітей", після чого "телефон на землю, швидко" і відео обривається.
так казарменні незламники навіть на чумадан накрутили схематоз і не соромляться то прах батьків з собою ще забирати а білет в один кінець, то не тільки для людей в один кінець фортецю в вашому розумінні рано чи піздно віддадуть в лізинг колишнім суспостатам Січь\козаченків як тільки не перепродавали
Хто ж цим спорить.
А що пересічному залишається? Вірити))
До речі, ті, хто емігрує, по суті теж вірить. Що там йому буде краще, ніж тут.
_hunter написав:А кто сказал про "откроют границы"??? А угроза после РПВ будет примерно такая же.
это раньше думали что нет угрозы. даже выбрали "перестать стрелять" и "посмотреть в глаза". если границу не откроют - то молодые будут и так сваливать до 18 а старые вымирать. хотя если план заселить 40% черноземов кем то другим то годный план как разогнать 40 млн не правильного населения.
tester7336 написав:молодых вывезут. старшее поколение отомрет. кем будет то буфер осуществляться?
ПМР не угрожает война. ИМХО как откроют границу то многие сдернут. смысл тут оставаться в статусе буфера?
А кто сказал про "откроют границы"??? А угроза после РПВ будет примерно такая же.
Я думаю при РПВ частина людей повернеться (тих хто в силу певних обставин так і не реалізував себе закордоном, або в кого дома батьки чи майно в безпечному місці) а частина виїде. Але в середньостроковій перспективі звісно буде ставати тільки гірше - більшість толкових, розумних не-мажорів будуть виїзжати при першій можливості (на навчання, на роботу і т.д.). Сенсу небуде жодного просто сидіти і чекати раунд номер 2