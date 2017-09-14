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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 106211062210623106241062510626>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 79
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 16:26

fox767676


втрачати час на всіляких незламних халамидників та переможників

Вашій самозакоханості та переконаності у власній нівіпєнності навіть я заздрю)))

то дауншифт зробити на 150 у.е і


В порівнянні з яким періодом «дауншифт»?
Коли мріяв про власне шконкомісце ще буквально десяток років тому??
Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 27 жов, 2024 16:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 16:27

  _hunter написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:И не согласен с Чалым насчёт послевоенного времени. Без принятия в НАТО её вполне могут сделать буфером. Но для этого потребуется сильная поддержка Запада.


молодых вывезут. старшее поколение отомрет.
кем будет то буфер осуществляться?

На ПМР посмотрите: всех не вывезут да и отомрут не сразу - лет на 10—20 вполне хватит, а на дольше сейчас никто не планирует...


ПМР не угрожает война. ИМХО как откроют границу то многие сдернут.
смысл тут оставаться в статусе буфера?
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 16:28

  detroytred написав:Ви (ми) й так вже терпемо. Так що не треба казок про не будемо терпіти))
Ще аплодувати, стоячи, будемо))))))))

у вас (вас, не нас) батьки і діди хто були по сословію?
діти/внуки спадкові свинопаси?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 жов, 2024 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Або чумадан.


так казарменні незламники навіть на чумадан накрутили схематоз і не соромляться
то прах батьків з собою ще забирати
а білет в один кінець, то не тільки для людей в один кінець
фортецю в вашому розумінні рано чи піздно віддадуть в лізинг колишнім суспостатам
Січь\козаченків як тільки не перепродавали
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 16:29

  flyman написав:
  detroytred написав:Ви (ми) й так вже терпемо. Так що не треба казок про не будемо терпіти))
Ще аплодувати, стоячи, будемо))))))))

у вас (вас, не нас) батьки і діди хто були по сословію?

Не чмошниками.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 16:30

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Хтось вже бачив нове відео де кілька амбалів з автоматами заходять вечером у помешкання, питають державною хто вдома, дві жінки відповідяють "чоловіків в будинку нема, троє дітей", після чого "телефон на землю, швидко" і відео обривається.

Давай сюди посилання, або ти - трепло


https://youtube.com/shorts/smSgusZbRyo

Ага, "нове" вчорашне відео залите 27.10 )

По суті є що сказати? ще до крапки з комою доколупайся
Відео залите сьогодні бо я неможу дати посилання з вайбер-спільнот де його поширювали вчора.
Правду tester писав про твоє "а гдє доказатєльства"
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 16:33

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Або чумадан.


так казарменні незламники навіть на чумадан накрутили схематоз і не соромляться
то прах батьків з собою ще забирати
а білет в один кінець, то не тільки для людей в один кінець
фортецю в вашому розумінні рано чи піздно віддадуть в лізинг колишнім суспостатам
Січь\козаченків як тільки не перепродавали

Хто ж цим спорить.

А що пересічному залишається?
Вірити))

До речі, ті, хто емігрує, по суті теж вірить. Що там йому буде краще, ніж тут.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 16:37

  tester7336 написав:
  _hunter написав:
  tester7336 написав:
молодых вывезут. старшее поколение отомрет.
кем будет то буфер осуществляться?

На ПМР посмотрите: всех не вывезут да и отомрут не сразу - лет на 10—20 вполне хватит, а на дольше сейчас никто не планирует...


ПМР не угрожает война. ИМХО как откроют границу то многие сдернут.
смысл тут оставаться в статусе буфера?

А кто сказал про "откроют границы"???
А угроза после РПВ будет примерно такая же.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 16:43

  _hunter написав:А кто сказал про "откроют границы"???
А угроза после РПВ будет примерно такая же.


это раньше думали что нет угрозы. даже выбрали "перестать стрелять" и "посмотреть в глаза". если границу не откроют - то молодые будут и так сваливать до 18 а старые вымирать. хотя если план заселить 40% черноземов кем то другим то годный план как разогнать 40 млн не правильного населения.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 16:46

  _hunter написав:
  tester7336 написав:
  tester7336 написав:молодых вывезут. старшее поколение отомрет.
кем будет то буфер осуществляться?

ПМР не угрожает война. ИМХО как откроют границу то многие сдернут.
смысл тут оставаться в статусе буфера?

А кто сказал про "откроют границы"???
А угроза после РПВ будет примерно такая же.

Я думаю при РПВ частина людей повернеться (тих хто в силу певних обставин так і не реалізував себе закордоном, або в кого дома батьки чи майно в безпечному місці) а частина виїде.
Але в середньостроковій перспективі звісно буде ставати тільки гірше - більшість толкових, розумних не-мажорів будуть виїзжати при першій можливості (на навчання, на роботу і т.д.).
Сенсу небуде жодного просто сидіти і чекати раунд номер 2
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