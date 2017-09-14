у пересічних нема шансів втримати таку територію хай навіть на 10 пересічних буде 2 характерника-берсерка з джавелінами і "непохитна підтримка" з заходу без переосмислення моделі України (і дуже бажано Заходу) вітер зі сходу пересилить західний нове вино в старі бурдюки 19 століття не вийде вже вливати марнування часу на аракчєєвщину мколи палкіна хай концептуали ще попрацюють мізками, "фортеця як глобальна функція держави" така ж халтура як "план перемоги" - цінна тільки критичним фідбеком
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 27 жов, 2024 16:54, всього редагувалось 1 раз.
tester7336 написав:молодых вывезут. старшее поколение отомрет. кем будет то буфер осуществляться?
На ПМР посмотрите: всех не вывезут да и отомрут не сразу - лет на 10—20 вполне хватит, а на дольше сейчас никто не планирует...
ПМР не угрожает война. ИМХО как откроют границу то многие сдернут. смысл тут оставаться в статусе буфера?
Вот каждый раз читаю, и каждый раз удивляюсь, какие все смелые и мобильные, и как только откроют, так сразу пулей на выход. На какой выход, куда? Где вы все жить будете, на что вы жить будете? Как только откроют границы, все виды помощи сразу прекратятся, в том числе бесплатное расселение по пансионатам и хостелам. Как и свободный доступ на легальный рынок труда. Для официального трудоустройства добро пожаловать в бюрократическо-визовый ад будет. До 2022 года всё это было так же доступно, только не было сотен тысяч уже выехавших, освоившихся, и составляющих теперь конкуренцию. Тогда не особо ехали, а сейчас все прямо табунами попрут? А чего это вдруг? Напоминаю, что рассматриваем сценарий прекращения или приостановки войны. Власть не устраивает? Так до закрытия границ все прожили с этой властью и возможностью выехать беспрепятственно почти три года. Могла пустыня безлюдная остаться, а вот поди ж ты.
_hunter написав:А кто сказал про "откроют границы"??? А угроза после РПВ будет примерно такая же.
это раньше думали что нет угрозы. даже выбрали "перестать стрелять" и "посмотреть в глаза". если границу не откроют - то молодые будут и так сваливать до 18 а старые вымирать. хотя если план заселить 40% черноземов кем то другим то годный план как разогнать 40 млн не правильного населения.
M-Audio написав:На какой выход, куда? Где вы все жить будете, на что вы жить будете? Как только откроют границы, все виды помощи сразу прекратятся, в том числе бесплатное расселение по пансионатам и хостелам.
я наприклад повністю завязаний на західний бізнес можу придбати повноцінне житло в болгарії\румунії навіть не продаючи нічого у Києві працювати віддаленно як "діджіталномад" чи з мінімальним переоформленням у офісі своєї транснаціональної компанії. це відрізняє людей самозайнятих від заброньованих цицькоцмудильників не виїжжав раніше за сімейними обставинами, які радикально змінились під час війни виїжджати буду за першої можливості, мінімум це вивезти хоть частково капітали, відпочити рік-два від українських реалій, можливо розпочати процедуру набуття внж\громадянства а пересічні ресипієнти західної допомоги\вовиної тисячі хай залишаються, голосують за нових ляльок балагану
ЛАД написав:Но там хоть его вина, что он её начал.
вот тут и проколовся (в чергове)
Попри це, референдум був визнаний неправовим і незалежність регіону не була визнана жодною країною світу. За мандатом СНД в регіоні розташовані миротворці з трьох сторін конфлікту: Росії, Грузії та Південної Осетії. Стосункі між Цхінвалі та Тбілісі у великій мірі залежали від ставлення Росії до конфлікту та уряду Грузії. Зокрема, Росія надала громадянство більшості мешканців регіону всупереч протестам з Тбілісі. З приходом до влади президента Михайла Саакашвілі, було зроблено декілька спроб домовитися з урядом сепаратистів у Цхінвалі, однак перемови не дали позитивного результату.
16 квітня 2008 року офіційні зв'язки між російською владою та сепаратистами в Абхазії та Південній Осетії були санкціоновані указом президента Росії Володимира Путіна. Були також визнані законодавчі документи, створені сепаратистами, та акредитовані сепаратистами органи[94]. Після сесії Ради Безпеки ООН 23 квітня, скликаної на вимогу Грузії, Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та Німеччина заявили в декларації: «Ми закликаємо Російську Федерацію скасувати або не виконувати своє рішення». Однак посол Росії в ООН Віталій Чуркін назвав це «важким завданням»[95].
На початку травня кількість російських миротворців, розгорнутих в Абхазії, зросла до 2542 осіб. [1
нічого не нагадує? га? 31 травня Росія розгорнула залізничні війська для ремонту залізничної колії в Абхазії. Російські залізничні війська почали виведення з Абхазії 30 липня після участі у відкритті залізниці[109]. Стаціонарна залізниця використовувалася для транспортування військової техніки принаймні частиною з 9000 російських солдатів, які увійшли до Грузії з Абхазії під час війни.
Наприкінці червня російський військовий експерт Павло Фельгенгауер передбачив, що Володимир Путін розпочне війну проти Грузії в Абхазії та Південній Осетії нібито в серпні
так і вийшло 8 серпня 2008 у день відкриття Олімпіади в Пекіні.
На початку липня умови в Південній Осетії загострилися, коли 3 липня внаслідок вибухів був убитий чиновник південноосетинських сепаратистів, а через кілька годин у результаті невдалого замаху на Дмитра Санакоєва, лідера підтримуваного Грузією осетинського уряду, було поранено трьох поліцейських.
5 липня Росія почала масштабні військові навчання під назвою Кавказ 2008[115]. 7 липня четверо грузинських військовослужбовців були захоплені південноосетинськими сепаратистами. Наступного дня грузинським правоохоронним органам президент наказав організувати звільнення солдатів[116]. 8 липня над Південною Осетією пролетіли чотири літаки ВПС Росії[117]. Запланований візит Кондолізи Райс, держсекретаря США, до Грузії на наступний день майже збігся з часом польоту[118]. Грузія викликала свого посла в Росії після того, як Росія визнала, що її літаки летіли в повітряному просторі Грузії, щоб «дати гарячим головам у Тбілісі охолонути», після чого Грузія відкликала свого посла з Росії[115][117]. Це був перший раз у 2000-х роках, коли Росія зізналася в обльоті Грузії[119].
15 липня Сполучені Штати і Росія розпочали дві паралельні військові навчання на Кавказі, хоча Росія заперечувала, що ідентичний час був навмисним.[120] Спільні американо-грузинські навчання отримали назву «Негайне реагування 2008», у них також брали участь військовослужбовці з України, Азербайджану та Вірменії. У навчаннях, які завершилися 31 липня, взяли участь 1630 військовослужбовців, у тому числі 1000 американських військовослужбовців.[121] Грузинська бригада була підготовлена для служби в Іраку.[122] Російські навчання отримали назву «Кавказ 2008» і в них брали участь підрозділи Північно-Кавказького військового округу, в тому числі 58-а армія. Навчання включало навчання на допомогу миротворчим силам, які дислокуються в Абхазії та Південній Осетії.[123] Під час навчань вийшла брошура «Солдат! Знай свого ймовірного ворога!» був поширений серед російських солдатів. У брошурі описувалися збройні сили Грузії
на навчаннях війська рф отработали план вторгнення в Грузію , який здійснили через 6 днів потому.
Російські війська залишилися біля кордону з Грузією після завершення навчань 2 серпня, замість того, щоб повернутися до своїх казарм
путін прийняв рішення про втогнення в Грузію ще задовго до того як грузинські війбска увійшли в Цхінвал.
За словами грузинських високопосадовців, рішення атакувати Цхінвалі було прийнято тільки тоді, коли колона російської військової техніки почала заходити у Південну Осетію через Рокський тунель.
Генштаб ЗСУ розраховув , що втогнення в Україну буде по "грузинському сценарію": 1/провокації на лінії розмежування з ДНР/ЛНР -були ? були (якусь "буханку" підірвали і звинуватили Україну) 2/ евакуація з ДНР/ЛНР була? була
3 серпня 2008 заступник міністра оборони Росії Микола Панков провів конфіденційну зустріч із сепаратистською владою в Цхінвалі. Того ж дня почалася евакуація осетинських жінок і дітей до Росії.[101] За словами дослідника Андрія Ілларіонова, південноосетинські сепаратисти евакуювали понад 20 тисяч мирних жителів, що становило понад 90 відсотків мирного населення майбутньої зони бойових дій.
а тепер порівняйте, що було у нас:
Евакуація населення тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей — виселення жителів з окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей України на територію Росії, яку провели підконтрольні російській владі лідери терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник 18—19 лютого 2022 року.
Метою цієї провокації було скомпрометувати український уряд, який нібито планує наступальну військову операцію на Донбасі. Цю диверсію було свідомо задумано не без участі провладної верхівки Російської Федерації, щоб знайти привід для того, щоб розпочати війну в Україні — повномасштабне вторгнення на територію суверенної держави. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заперечив про наявність подібної інформації[3], але очевидці (за відомостями агенції Reuters) у цей день чули сирени, які закликали до евакуації[4].
Через страх деякі люди і справді поїхали до Росії та поселилися в готелі «Звезда» Ростовської області. Їм дозволили перетинати кордон з протермінованими документами та поселятися в готелях без попереднього запису. До того ж президент РФ Путін Владімір оголосив про видачу одноразової допомоги таким «біженцям» у розмірі 10 000 ₽ (приблизно 4000 ₴). Фінансово опікуватися цими людьми зініціювала партія «Єдина Росія» (молодіжне крило).
Однак більшість громадян України з ОРДіЛО у цю ніч своїх домівок не покинули і на провокації не піддалися. Вивозили переважно дітей із дитбудинків, а людей, які їхали приватним транспортом і справді за потребою до Росії, на кордоні з Луганськом не випускали.[5]
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 27 жов, 2024 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:Я думаю при РПВ частина людей повернеться (тих хто в силу певних обставин так і не реалізував себе закордоном, або в кого дома батьки чи майно в безпечному місці) а частина виїде. Але в середньостроковій перспективі звісно буде ставати тільки гірше - більшість толкових, розумних не-мажорів будуть виїзжати при першій можливості (на навчання, на роботу і т.д.). Сенсу небуде жодного просто сидіти і чекати раунд номер 2
як варіант "фінансовий рай" із мінімумом податків та втручання держави, функції якої займатися лише обороною
tester7336 написав:хотя если план заселить 40% черноземов кем то другим то годный план
сміх сміхом, але є такий собі Ровт Олександр, єврей, американський мільярдер, родом з Мукачева. Так от ще 10 років тому відкриваючи (побудовану за його гроші) синагогу в Мукачеві він під час святкування в тісному кругу "соплеменників" робив цілком прямолінійні натяки на рахунок перспектив євреїв на території України
flyman написав:як варіант "фінансовий рай" із мінімумом податків та втручання держави, функції якої займатися лише обороною
там до фінансового раю ще в додаток шла російська 2 державна, та фєдєралізація-денаціфікація, така що путіну навіть не шкода Крим віддати буде, все одно від федерального округу не дуже відрізнятииеться