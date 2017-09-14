Додано: Нед 27 жов, 2024 17:08

ЛАД написав: Но там хоть его вина, что он её начал. Но там хоть его вина, что он её начал.

Попри це, референдум був визнаний неправовим і незалежність регіону не була визнана жодною країною світу. За мандатом СНД в регіоні розташовані миротворці з трьох сторін конфлікту: Росії, Грузії та Південної Осетії. Стосункі між Цхінвалі та Тбілісі у великій мірі залежали від ставлення Росії до конфлікту та уряду Грузії. Зокрема, Росія надала громадянство більшості мешканців регіону всупереч протестам з Тбілісі. З приходом до влади президента Михайла Саакашвілі, було зроблено декілька спроб домовитися з урядом сепаратистів у Цхінвалі, однак перемови не дали позитивного результату.

16 квітня 2008 року офіційні зв'язки між російською владою та сепаратистами в Абхазії та Південній Осетії були санкціоновані указом президента Росії Володимира Путіна. Були також визнані законодавчі документи, створені сепаратистами, та акредитовані сепаратистами органи[94]. Після сесії Ради Безпеки ООН 23 квітня, скликаної на вимогу Грузії, Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та Німеччина заявили в декларації: «Ми закликаємо Російську Федерацію скасувати або не виконувати своє рішення». Однак посол Росії в ООН Віталій Чуркін назвав це «важким завданням»[95].

На початку травня кількість російських миротворців, розгорнутих в Абхазії, зросла до 2542 осіб. [1

Наприкінці червня російський військовий експерт Павло Фельгенгауер передбачив, що Володимир Путін розпочне війну проти Грузії в Абхазії та Південній Осетії нібито в серпні

На початку липня умови в Південній Осетії загострилися, коли 3 липня внаслідок вибухів був убитий чиновник південноосетинських сепаратистів, а через кілька годин у результаті невдалого замаху на Дмитра Санакоєва, лідера підтримуваного Грузією осетинського уряду, було поранено трьох поліцейських.



5 липня Росія почала масштабні військові навчання під назвою Кавказ 2008[115]. 7 липня четверо грузинських військовослужбовців були захоплені південноосетинськими сепаратистами. Наступного дня грузинським правоохоронним органам президент наказав організувати звільнення солдатів[116]. 8 липня над Південною Осетією пролетіли чотири літаки ВПС Росії[117]. Запланований візит Кондолізи Райс, держсекретаря США, до Грузії на наступний день майже збігся з часом польоту[118]. Грузія викликала свого посла в Росії після того, як Росія визнала, що її літаки летіли в повітряному просторі Грузії, щоб «дати гарячим головам у Тбілісі охолонути», після чого Грузія відкликала свого посла з Росії[115][117]. Це був перший раз у 2000-х роках, коли Росія зізналася в обльоті Грузії[119].

15 липня Сполучені Штати і Росія розпочали дві паралельні військові навчання на Кавказі, хоча Росія заперечувала, що ідентичний час був навмисним.[120] Спільні американо-грузинські навчання отримали назву «Негайне реагування 2008», у них також брали участь військовослужбовці з України, Азербайджану та Вірменії. У навчаннях, які завершилися 31 липня, взяли участь 1630 військовослужбовців, у тому числі 1000 американських військовослужбовців.[121] Грузинська бригада була підготовлена для служби в Іраку.[122] Російські навчання отримали назву «Кавказ 2008» і в них брали участь підрозділи Північно-Кавказького військового округу, в тому числі 58-а армія. Навчання включало навчання на допомогу миротворчим силам, які дислокуються в Абхазії та Південній Осетії.[123] Під час навчань вийшла брошура «Солдат! Знай свого ймовірного ворога!» був поширений серед російських солдатів. У брошурі описувалися збройні сили Грузії

Російські війська залишилися біля кордону з Грузією після завершення навчань 2 серпня, замість того, щоб повернутися до своїх казарм

За словами грузинських високопосадовців, рішення атакувати Цхінвалі було прийнято тільки тоді, коли колона російської військової техніки почала заходити у Південну Осетію через Рокський тунель.

3 серпня 2008 заступник міністра оборони Росії Микола Панков провів конфіденційну зустріч із сепаратистською владою в Цхінвалі. Того ж дня почалася евакуація осетинських жінок і дітей до Росії.[101] За словами дослідника Андрія Ілларіонова, південноосетинські сепаратисти евакуювали понад 20 тисяч мирних жителів, що становило понад 90 відсотків мирного населення майбутньої зони бойових дій.

Евакуація населення тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей — виселення жителів з окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей України на територію Росії, яку провели підконтрольні російській владі лідери терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник 18—19 лютого 2022 року.



Метою цієї провокації було скомпрометувати український уряд, який нібито планує наступальну військову операцію на Донбасі. Цю диверсію було свідомо задумано не без участі провладної верхівки Російської Федерації, щоб знайти привід для того, щоб розпочати війну в Україні — повномасштабне вторгнення на територію суверенної держави. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заперечив про наявність подібної інформації[3], але очевидці (за відомостями агенції Reuters) у цей день чули сирени, які закликали до евакуації[4].



Через страх деякі люди і справді поїхали до Росії та поселилися в готелі «Звезда» Ростовської області. Їм дозволили перетинати кордон з протермінованими документами та поселятися в готелях без попереднього запису. До того ж президент РФ Путін Владімір оголосив про видачу одноразової допомоги таким «біженцям» у розмірі 10 000 ₽ (приблизно 4000 ₴). Фінансово опікуватися цими людьми зініціювала партія «Єдина Росія» (молодіжне крило).



Однак більшість громадян України з ОРДіЛО у цю ніч своїх домівок не покинули і на провокації не піддалися. Вивозили переважно дітей із дитбудинків, а людей, які їхали приватним транспортом і справді за потребою до Росії, на кордоні з Луганськом не випускали.[5]

вот тут и проколовся (в чергове)нічого не нагадує? га?для ремонту залізничної колії в Абхазії.[109]. Стаціонарна залізниця використовувалася для транспортування військової техніки принаймні частиною з 9000 російських солдатів, які увійшли до Грузії з Абхазії під час війни.так і вийшло 8 серпня 2008 у день відкриття Олімпіади в Пекіні.на навчаннях війська рф отработали план вторгнення в Грузію , який здійснили через 6 днів потому.путін прийняв рішення про втогнення в Грузію ще задовго до того як грузинські війбска увійшли в Цхінвал.)#%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2008_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83Генштаб ЗСУ розраховув , що втогнення в Україну буде по "грузинському сценарію":1/провокації на лінії розмежування з ДНР/ЛНР -були ? були (якусь "буханку" підірвали і звинуватили Україну)2/ евакуація з ДНР/ЛНР була? булаа тепер порівняйте, що було у нас: