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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 жов, 2024 17:21
Letusrock написав: tester7336 написав:
хотя если план заселить 40% черноземов кем то другим то годный план
сміх сміхом, але є такий собі Ровт Олександр, єврей, американський мільярдер,родом з Мукачева.
Так от ще 10 років тому відкриваючи (побудовану за його гроші) синагогу в Мукачеві він під час святкування в тісному кругу "соплеменників" робив цілком прямолінійні натяки на рахунок перспектив євреїв на території України
шукай вже іншу персону, яка відповідає цим ознакам, та вже скупив сотні тис га української землі
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 27 жов, 2024 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 17:22
flyman написав: Letusrock написав:
Я думаю піз мінімумом податків та втручання держави, функції якої займатися лише обороною
))) а за чий кошт буде ця оборона?
Потом ми вже назичили... віддавати хто буде?
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Додано: Нед 27 жов, 2024 17:25
Banderlog
Та й в нас на заході по селам повно порожньої нерухомості.
Вони в обл центрах і столиці.
Всі міста до війни будували. В Чернігові на Масанах все забудували. Хто це все купляє/заселяє? Іноземці? Кияни? Ні, оті села і райцентри , які вимирають, молодь їде на навчання і не повертається.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 17:29
fox767676 написав: M-Audio написав:
На какой выход, куда? Где вы все жить будете, на что вы жить будете?
Как только откроют границы, все виды помощи сразу прекратятся, в том числе бесплатное расселение по пансионатам и хостелам.
я наприклад повністю завязаний на західний бізнес
можу придбати повноцінне житло в болгарії\румунії навіть не продаючи нічого у Києві
працювати віддаленно як "діджіталномад" чи з мінімальним переоформленням у офісі своєї транснаціональної компанії.
це відрізняє людей самозайнятих від заброньованих цицькоцмудильників
не виїжжав раніше за сімейними обставинами, які радикально змінились під час війни
виїжджати буду за першої можливості, мінімум це вивезти хоть частково капітали, відпочити рік-два від українських реалій, можливо розпочати процедуру набуття внж\громадянства
а пересічні ресипієнти західної допомоги\вовиної тисячі хай залишаються, голосують за нових ляльок балагану
На швидку руку, прикинув, що має оутсорс від обмежень:
- неможливість виїхати на територію ЄС короткостроково, напр. у відрядження чи на старт проекту
- неможливість брати проекти, які мають обмеження, що розробник/обладнання має знаходитися лише на таможній території ЄС
- неможливість забезпечити стабільність роботи при блекаутах
- ризики намистизації, що відлякує потенційних клієнтів
В результаті деградація галузі зокрема та економіки вцілому
Головне що "убогі та сірі" задоволені, бо це ж тоді не "війна для бідних", а "багаті ІТшники теж плачуть".
Жмуруку 73%, обнятьіпрастіть охлос
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 27 жов, 2024 17:41, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 17:31
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а тепер порівняйте, що було у нас:
Дякую. Гарна аналітична робота
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Додано: Нед 27 жов, 2024 17:35
fox767676 написав: flyman написав:
як варіант "фінансовий рай" із мінімумом податків та втручання держави, функції якої займатися лише обороною
там до фінансового раю ще в додаток шла російська 2 державна, та фєдєралізація-денаціфікація, така що путіну навіть не шкода Крим віддати буде, все одно від федерального округу не дуже відрізнятииеться
що це за проект? 5-10? при 1% в Грузії?
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Додано: Нед 27 жов, 2024 17:37
fox767676 написав:
я наприклад повністю завязаний на західний бізнес
можу придбати повноцінне житло в болгарії\румунії навіть не продаючи нічого у Києві
працювати віддаленно як "діджіталномад" чи з мінімальним переоформленням у офісі своєї транснаціональної компанії.
Абсолютна більшість таких можливостей не має. Як вже тут казали -- і до 2022 року люди виїжджали, це нормально. Але ж мова про те, що дехто чомусь вважає, що саме завтра цей процес набуде таких критичних темпів, що буде загрожувати існуванню держави якби не більше, ніж військове вторгнення.
Якщо вже чесно, то автоматичне надання притулку в західних країнах зараз куди більший чинник відтоку населення, ніж відкриті кордони. Якщо б стояла мета максимально втримати населення, то не варто було взагалі дозволяти приймати біженців (тією мірою, якою українська влада могла на цей процес вплинути). До речі, втікачів-військовозобов'язаних тоді теж думаю, було б менше.
Вангую, що РПВ плюс відкриті кордони дадуть в результаті повернення населення в середньому, а не подальшу втечу. Але тільки за умови, що Україна збереже незалежність, а не стане "Київським фронтом моськовскої імперії". Бо тоді всіх доведеться оформлювати як біженців.
Гадаю, що у разі, коли питання постане вже таким чином, колективний Захід буде докладати максимальних зусиль, вигадуючи якусь "формулу", щоб формально вважати Україну не окупованою.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 17:39
Banderlog написав: flyman написав: Letusrock написав:
Я думаю піз мінімумом податків та втручання держави, функції якої займатися лише обороною
))) а за чий кошт буде ця оборона?
Потом ми вже назичили... віддавати хто буде?
15 -20 років фінансового раю дозволять за тих же 10-20 років профінансувати і повернути.
Дивимся на Аргентину, чи виходить там після терпії лібертаріанством здоровий латоноамериканський тигр із напівдохлого опосума зараженого бацилами комуносоціалізму
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 27 жов, 2024 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 17:40
Letusrock написав: pesikot написав:
Ага, "нове" вчорашне відео залите 27.10 )
По суті є що сказати? ще до крапки з комою доколупайся
Відео залите сьогодні бо я неможу дати посилання з вайбер-спільнот де його поширювали вчора.
Правду tester писав про твоє "а гдє доказатєльства"
Саме так, я буду доколупуватись
Поки що, відео надане
Але, знято невідомо де, на декілька секунд, нічого не видно
До речі, важливо.
І передай в ту спільноту, ніхто в приватному будинку нікого не пустить на теріторію, тим більше в хату
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Додано: Нед 27 жов, 2024 17:43
Letusrock написав: tester7336 написав:
хотя если план заселить 40% черноземов кем то другим то годный план
сміх сміхом, але є такий собі Ровт Олександр, єврей, американський мільярдер, родом з Мукачева.
Так от ще 10 років тому відкриваючи (побудовану за його гроші) синагогу в Мукачеві він під час святкування в тісному кругу "соплеменників" робив цілком прямолінійні натяки на рахунок перспектив євреїв на території України
І всюди ти буваєшь, і все ти знаешь
Навіть, що казав один іудей в тісному колі 10 років тому ))
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