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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10623106241062510626

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 79
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 17:48

  M-Audio написав:Якщо вже чесно, то автоматичне надання притулку в західних країнах зараз куди більший чинник відтоку населення, ніж відкриті кордони....Але тільки за умови, що Україна збереже незалежність, а не стане "Київським фронтом моськовскої імперії". Бо тоді всіх доведеться оформлювати як біженців.
До речі, це був один з великих прорахунків не тільки влади, а й суспільства. Ми вважали, що Захід не може допустити таких речей як: -- повномасштабна війна в центрі Європи і на кордонах Євросоюзу, -- мільони біженців з такої території, -- руйнування світового порядку, з якого Захід має безпосередній зиск.

Виявилося, що війна на кордонах сама по собі Захід не бентежить, навіть якщо ці кордони періодично перетинає, що біженці -- це не тільки не страшно, а іноді навіть корисно, і що поки що уламками світового порядку не придавило, то й ніхто особливо не звертає уваги.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 17:54

fox767676
скоро будуть каятись перед своїми сепарами


Не руйнуйте флайманам чергову мрію (Грузія, 1%) , яка як і з філіпінкою.
, ніколи не буде реалізована.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 18:04

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:там до фінансового раю ще в додаток шла російська 2 державна, та фєдєралізація-денаціфікація, така що путіну навіть не шкода Крим віддати буде, все одно від федерального округу не дуже відрізнятииеться

що це за проект? 5-10?

ну 5-10 гени баркашова
а грузини недалеко пійшли
скоро будуть каятись перед своїми сепарами

вихід на кордони91 хіба можливий в інший спосіб?

з.і.
хотаб, в тебе взагалі нема ніяких мрій крім цмудження бюджетної сісі
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 18:18

flyman
хотаб, в тебе взагалі нема ніяких мрій крім цмудження бюджетної сісі


Тобі ж розумні люди (розумні, бо з Польщі вчать батьківщину любити) розказали різницю між планами і мріями.
Планів повно. Мрії є також, але я намагаюсь їх відкидати. Це не конструктивно мріяти про недосяжне на короткому рані.
А ти 10 років мрієш про філіппінку. І виїзд був перших 7 років, що не вистачало?? Отож..
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