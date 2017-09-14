Вот каждый раз читаю, и каждый раз удивляюсь, какие все смелые и мобильные, и как только откроют, так сразу пулей на выход.На какой выход, куда? Где вы все жить будете, на что вы жить будете?Как только откроют границы, все виды помощи сразу прекратятся, в том числе бесплатное расселение по пансионатам и хостелам.Как и свободный доступ на легальный рынок труда. Для официального трудоустройства добро пожаловать в бюрократическо-визовый ад будет.До 2022 года всё это было так же доступно, только не было сотен тысяч уже выехавших, освоившихся, и составляющих теперь конкуренцию. Тогда не особо ехали, а сейчас все прямо табунами попрут? А чего это вдруг? Напоминаю, что рассматриваем сценарий прекращения или приостановки войны. Власть не устраивает? Так до закрытия границ все прожили с этой властью и возможностью выехать беспрепятственно почти три года. Могла пустыня безлюдная остаться, а вот поди ж ты.