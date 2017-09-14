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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10624106251062610627>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 79
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 17:48

  M-Audio написав:Якщо вже чесно, то автоматичне надання притулку в західних країнах зараз куди більший чинник відтоку населення, ніж відкриті кордони....Але тільки за умови, що Україна збереже незалежність, а не стане "Київським фронтом моськовскої імперії". Бо тоді всіх доведеться оформлювати як біженців.
До речі, це був один з великих прорахунків не тільки влади, а й суспільства. Ми вважали, що Захід не може допустити таких речей як: -- повномасштабна війна в центрі Європи і на кордонах Євросоюзу, -- мільони біженців з такої території, -- руйнування світового порядку, з якого Захід має безпосередній зиск.

Виявилося, що війна на кордонах сама по собі Захід не бентежить, навіть якщо ці кордони періодично перетинає, що біженці -- це не тільки не страшно, а іноді навіть корисно, і що поки що уламками світового порядку не придавило, то й ніхто особливо не звертає уваги.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 17:54

fox767676
скоро будуть каятись перед своїми сепарами


Не руйнуйте флайманам чергову мрію (Грузія, 1%) , яка як і з філіпінкою.
, ніколи не буде реалізована.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 18:18

flyman
хотаб, в тебе взагалі нема ніяких мрій крім цмудження бюджетної сісі


Тобі ж розумні люди (розумні, бо з Польщі вчать батьківщину любити) розказали різницю між планами і мріями.
Планів повно. Мрії є також, але я намагаюсь їх відкидати. Це не конструктивно мріяти про недосяжне на короткому run-і
А ти 10 років мрієш про філіппінку. І виїзд був перших 7 років, що не вистачало?? Отож..
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 27 жов, 2024 18:20, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:вихід на кордони91 хіба можливий в інший спосіб?


я вже давно ,хоч і болісно, перестроївся
з Криму на Балкани
в 10 разів більші
і там не треба ні перед ким каятися
не знаю які потрібні геополітичні потрясіння
щоб знову з'єднатися
краще не треба
за скадовськ теж прикро
але нічого не поробиш :(
в Арргентині цівільна піночетовщина
права людей жорстко порушуються
хьюман райтз, амнесті інтернешнл рішуче занепокоєні
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 18:56

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:он не зависит от того, примут нас в НАТО

Ну принятие в НАТО бы снизило остроту страхов перед будущим и риски
А без НАТО придется как-то выкручиваться интеллектуальными и не только подвигами, с очень туманными перспективами и непредсказуемым политическим треком. Шансы выжить внеблоково с такими стремительно деградирующим уровнем элит, прямо сказать, не велики
я подбадриваюсь теоретическими перспективами капитальной стены и ремилитаризацией, но червь сомнений гложет сильно

Пересичный о страхах на второй день забудет, если это не будет подогреваться "элитами" и "активистами".
Никаких "интеллектуальных и не только подвигов" не будет.
"капитальной стены и ремилитаризации", скорее всего, тоже.
"туманные перспективы и непредсказуемый политический трек" будут почти наверняка.
"Шансы выжить внеблоково" будут зависеть от того, о чём и на каких условиях договорятся наши "партнёры" с РФ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 19:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Вот каждый раз читаю, и каждый раз удивляюсь, какие все смелые и мобильные, и как только откроют, так сразу пулей на выход.
На какой выход, куда? Где вы все жить будете, на что вы жить будете?
Как только откроют границы, все виды помощи сразу прекратятся, в том числе бесплатное расселение по пансионатам и хостелам.
Как и свободный доступ на легальный рынок труда. Для официального трудоустройства добро пожаловать в бюрократическо-визовый ад будет.
До 2022 года всё это было так же доступно, только не было сотен тысяч уже выехавших, освоившихся, и составляющих теперь конкуренцию. Тогда не особо ехали, а сейчас все прямо табунами попрут? А чего это вдруг? Напоминаю, что рассматриваем сценарий прекращения или приостановки войны. Власть не устраивает? Так до закрытия границ все прожили с этой властью и возможностью выехать беспрепятственно почти три года. Могла пустыня безлюдная остаться, а вот поди ж ты.

До війни було 9 млн заробітчан, з яких 3 постійно жили за кордоном, а 6 їздило туди-сюди.
https://www.msp.gov.ua/news/16528.html
Ці 6 млн першими виїдуть. А до них ще 4-5 млн чоловіків/дружин і ще більше дітей...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Пересичный о страхах на второй день забудет, если это не будет подогреваться "элитами" и "активистами


"бабу [активистами] не обманешь, она сердцем видит"

лично я считаю что средний, обеспеченный класс выезжал в нулевых-десятых не столько из-за коррупции(как декларировали "на камеру"), сколько из-за угроз геополитической неопределнности, которые стали ощутимы после первого майдана и реакции на него москвы

"Шансы выжить внеблоково" будут зависеть от того, о чём и на каких условиях договорятся наши "партнёры" с РФ

на договоренности с рф можно полагаться очень непродолжительное время
без интеллектуальных и прочих подвигов 3 тур неминуем
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 27 жов, 2024 19:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 19:23

  Hotab написав:prodigy

а тепер порівняйте, що було у нас:


Дякую. Гарна аналітична робота


я тільки порівняв дві статті в український вікіпедії (війна 2008 в Грузії, і в 2022 в Україні)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 19:27

теорія мертвого інтернета

  prodigy написав:
  Hotab написав:prodigy

а тепер порівняйте, що було у нас:


Дякую. Гарна аналітична робота


я тільки порівняв дві статті в український вікіпедії (війна 2008 в Грузії, і в 2022 в Україні)

автогєн ШІ?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 19:31

flyman
автогєн ШІ?


Коли від ШІ очікувати невиконанні тобою зобовʼязання щодо бойового робота?

Напад росії і білорусі на Україну
Hotab
 
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