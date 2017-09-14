RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10624106251062610627

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 79
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 19:45

  detroytred написав:
  fox767676 написав:........
бо фортеця з боку вас та цитованих спікерів артикулюються як головна функція держави яку вона начебто мусить виконувати в інтересах зовнішніх гравців
фортеця в моєму розумінні - букально комплекс фортифікацій по периметру кордонів з рф\рб який служить насамперед безпеці України, не спотворюючи до рівня гарнизона\казарми соціально-економічний устрій держави. Ремілітаризація до рівня Південної Кореї, а не північної, де 10 річні строки служби та надавання особового складу в оренду іншим державам.

Тобто моє зауваження, що фортеці бувають різними, ви тоді не помітили і зараз теж забудете?

Не треба вигадувати. Головний посил від мене був про функцію --- фортецю.

Хто ж проти Південнокорейського варіанту-то???)))
От тільки назвіть хоча б одну підставу для нього. Назвіть.
Чому. Захід. Відкриє для нас свої ринки збуту і зайде в наш ринок своїм високотехнологічним капіталом.
Чому?
...........
Да за щастя буде варіант Запоріжської Січі...
Де славні вояки гуляють воюють, а вся інша частина населення в полі спини гне... На панів. Сорян, олігархів та чиновників.

Північнокорейський ні?
Да ви що... Гляньте на оплиски нещодавно в Раді...
Поштукатурять, як треба, і самі не взнаєте, як опинитесь.
Хоч і малоймовірний, але можливий.
............
Що Україна може запропонувати такого, щоб партнери відмовилися від спеціалізації України саме на захисті східних рубежів Заходу?
Вы в последнее время стали, по-моему, отдаляться от реальности. Не пойму, то ли в сторону оптимизма, то ли пессимизма. Скорее, второе.
  detroytred написав:
  fox767676 написав:................
Доречі, південнокорейці пройшли через етап "армії в аренду" під час війни у В'єтнамі)) але є різниця - тоді РК була ще бідною, рустикальною країною, може їм це подобалось. Як і вашим кріпакам\козакам , не було соціального дауншифтінгу.
А Україну перетворити на православний талібан чи якийсь бастіон захисту золтого мільярда не вийде, тільки її шматок, меншу частину демографічно\територіальну\економічно від потужностей 1991. Люди у яких батькі були радянськими інженерами не будуть терпіти залужних та іншиї хряків у владі. Ті у кого батьки були технічними науковцями, ще розумніші, вже звалили ще до 2020, далі підуть середнячки, залишитесь з мовними поліцаями та заброньованими інвалідами наодинці.
.....
Знов по колу))
Як і тиждень тому.
Ви (ми) й так вже терпемо. Так що не треба казок про не будемо терпіти))
Ще аплодувати, стоячи, будемо))))))))
По-моему, fox767676 ближе к истине. Не знаю, почему его пост удалили.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31023
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:"Шансы выжить внеблоково" будут зависеть от того, о чём и на каких условиях договорятся наши "партнёры" с РФ.


які б не були умови з рф воні будуть порушені (через рік-два роки максимум, якщо згідно цим умовам знімуть самі болючі санкції).
у мене з 8 ранку і сих пір святкують ДН (будинок напроти побудували спеціально для цих подій)-музика 1999-2000р (рукі вверх(ай-ай-ай), жуки"села батарейка")-десь 20 пісень, кожної суботи/неділі одне і те саме (святкують навіть не 25 річні, а 17річні), зараз дівчати (випили) і так голосно оруть в захваті))

декілька раз казав тим, хто обслугуває будинок-зменіть пластинку,будь що -тільки не русня, я переслухав цей диск (села батарейка) разів 100+
соромити молодь за галіму русню-немає сенсу

якщо ми навіть не програємо у цій війні напротязі 2025 року, ми без варіантів втратимо Україну через 10 років максимум (може і через 5)

наша героїчна армія ледь тримається майже 1000 днів, коли ми втратимо наш самий продуктивний пласт нелення (сіль землі), то що залишеться у нас ?

-старіючи пенси (які за 30 років забули яким насправді був СОЮЗ НЕРУШИМИЙ), вони кажуть, що був порядок, життя чудове, тобто в окупації їм буде нормально
-асоціальна молодь: яке на них сподівання (важко працювати, як працювали наші батьки в 50-80хх)-вони не навчені (50% вільного часу-залипання в телефоні)
-середній вік 30-55 який сьогодні боронить наше сьогодення і майбутне значно прорідили (і не тільки на фронті), багато хто виїхав , хтось заліг на дно

я все розумію: корупція, прокурори-інваліди(пенсионери), мсек, крадішки на закупках і не тільки для армії

що далі? яке майбутнє чекає нас в наступні 2 роки? рік
prodigy
 
Повідомлень: 11114
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 19:59

  Letusrock написав:........
Я думаю при РПВ частина людей повернеться (тих хто в силу певних обставин так і не реалізував себе закордоном, або в кого дома батьки чи майно в безпечному місці) а частина виїде.
Але в середньостроковій перспективі звісно буде ставати тільки гірше - більшість толкових, розумних не-мажорів будуть виїзжати при першій можливості (на навчання, на роботу і т.д.).
Сенсу небуде жодного просто сидіти і чекати раунд номер 2

У людей память короткая. После войны будут думать и оценивать уезжать или нет, исходя совсем из других соображений. Хотя, конечно, это будет зависеть от условий мира и господствующей пропаганды.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31023
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 10624106251062610627
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 72395
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 239742
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 870563
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5847)
27.10.2024 18:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.