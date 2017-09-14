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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 жов, 2024 19:45
detroytred написав: fox767676 написав:
........
бо фортеця з боку вас та цитованих спікерів артикулюються як головна функція держави яку вона начебто мусить виконувати в інтересах зовнішніх гравців
фортеця в моєму розумінні - букально комплекс фортифікацій по периметру кордонів з рф\рб який служить насамперед безпеці України, не спотворюючи до рівня гарнизона\казарми соціально-економічний устрій держави. Ремілітаризація до рівня Південної Кореї, а не північної, де 10 річні строки служби та надавання особового складу в оренду іншим державам.
Тобто моє зауваження, що фортеці бувають різними, ви тоді не помітили і зараз теж забудете?
Не треба вигадувати. Головний посил від мене був про функцію --- фортецю.
Хто ж проти Південнокорейського варіанту-то???)))
От тільки назвіть хоча б одну підставу для нього. Назвіть.
Чому. Захід. Відкриє для нас свої ринки збуту і зайде в наш ринок своїм високотехнологічним капіталом.
Чому?
...........
Да за щастя буде варіант Запоріжської Січі...
Де славні вояки гуляють воюють, а вся інша частина населення в полі спини гне... На панів. Сорян, олігархів та чиновників.
Північнокорейський ні?
Да ви що... Гляньте на оплиски нещодавно в Раді...
Поштукатурять, як треба, і самі не взнаєте, як опинитесь.
Хоч і малоймовірний, але можливий.
............
Що Україна може запропонувати такого, щоб партнери відмовилися від спеціалізації України саме на захисті східних рубежів Заходу?
Вы в последнее время стали, по-моему, отдаляться от реальности. Не пойму, то ли в сторону оптимизма, то ли пессимизма. Скорее, второе.
detroytred написав: fox767676 написав:
................
Доречі, південнокорейці пройшли через етап "армії в аренду" під час війни у В'єтнамі)) але є різниця - тоді РК була ще бідною, рустикальною країною, може їм це подобалось. Як і вашим кріпакам\козакам , не було соціального дауншифтінгу.
А Україну перетворити на православний талібан чи якийсь бастіон захисту золтого мільярда не вийде, тільки її шматок, меншу частину демографічно\територіальну\економічно від потужностей 1991. Люди у яких батькі були радянськими інженерами не будуть терпіти залужних та іншиї хряків у владі. Ті у кого батьки були технічними науковцями, ще розумніші, вже звалили ще до 2020, далі підуть середнячки, залишитесь з мовними поліцаями та заброньованими інвалідами наодинці.
.....
Знов по колу))
Як і тиждень тому.
Ви (ми) й так вже терпемо. Так що не треба казок про не будемо терпіти))
Ще аплодувати, стоячи, будемо))))))))
По-моему, fox767676
ближе к истине. Не знаю, почему его пост удалили.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 19:56
ЛАД написав:
"Шансы выжить внеблоково" будут зависеть от того, о чём и на каких условиях договорятся наши "партнёры" с РФ.
які б не були умови з рф воні будуть порушені (через рік-два роки максимум, якщо згідно цим умовам знімуть самі болючі санкції).
у мене з 8 ранку і сих пір святкують ДН (будинок напроти побудували спеціально для цих подій)-музика 1999-2000р (рукі вверх(ай-ай-ай), жуки"села батарейка")-десь 20 пісень, кожної суботи/неділі одне і те саме (святкують навіть не 25 річні, а 17річні), зараз дівчати (випили) і так голосно оруть в захваті))
декілька раз казав тим, хто обслугуває будинок-зменіть пластинку,будь що -тільки не русня, я переслухав цей диск (села батарейка) разів 100+
соромити молодь за галіму русню-немає сенсу
якщо ми навіть не програємо у цій війні напротязі 2025 року, ми без варіантів втратимо Україну через 10 років максимум (може і через 5)
наша героїчна армія ледь тримається майже 1000 днів, коли ми втратимо наш самий продуктивний пласт нелення (сіль землі), то що залишеться у нас ?
-старіючи пенси (які за 30 років забули яким насправді був СОЮЗ НЕРУШИМИЙ), вони кажуть, що був порядок, життя чудове, тобто в окупації їм буде нормально
-асоціальна молодь: яке на них сподівання (важко працювати, як працювали наші батьки в 50-80хх)-вони не навчені (50% вільного часу-залипання в телефоні)
-середній вік 30-55 який сьогодні боронить наше сьогодення і майбутне значно прорідили (і не тільки на фронті), багато хто виїхав , хтось заліг на дно
я все розумію: корупція, прокурори-інваліди(пенсионери), мсек, крадішки на закупках і не тільки для армії
що далі? яке майбутнє чекає нас в наступні 2 роки? рік
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Додано: Нед 27 жов, 2024 19:59
Letusrock написав:
........
Я думаю при РПВ частина людей повернеться (тих хто в силу певних обставин так і не реалізував себе закордоном, або в кого дома батьки чи майно в безпечному місці) а частина виїде.
Але в середньостроковій перспективі звісно буде ставати тільки гірше - більшість толкових, розумних не-мажорів будуть виїзжати при першій можливості (на навчання, на роботу і т.д.).
Сенсу небуде жодного просто сидіти і чекати раунд номер 2
У людей память короткая. После войны будут думать и оценивать уезжать или нет, исходя совсем из других соображений. Хотя, конечно, это будет зависеть от условий мира и господствующей пропаганды.
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