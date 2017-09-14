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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 жов, 2024 19:56
ЛАД написав:
"Шансы выжить внеблоково" будут зависеть от того, о чём и на каких условиях договорятся наши "партнёры" с РФ.
які б не були умови з рф вони будуть порушені (через рік-два роки максимум, якщо згідно цим умовам знімуть самі болючі санкції).
у мене з 8 ранку і сих пір святкують ДН (будинок напроти побудували спеціально для цих подій)-музика 1999-2000р (рукі вверх(ай-ай-ай), жуки"села батарейка")-десь 20 пісень, кожної суботи/неділі одне і те саме (святкують навіть не 25 річні, а 17річні), зараз дівчати (випили) і так голосно оруть в захваті))
декілька раз казав тим, хто обслугуває будинок-зменіть пластинку,будь що -тільки не русня, я переслухав цей диск (села батарейка) разів 100+
соромити молодь за галіму русню-немає сенсу
якщо ми навіть не програємо у цій війні напротязі 2025 року, ми без варіантів втратимо Україну через 10 років максимум (може і через 5)
наша героїчна армія ледь тримається майже 1000 днів, коли ми втратимо наш самий продуктивний пласт нелення (сіль землі), то що залишеться у нас ?
-старіючи пенси (які за 30 років забули яким насправді був СОЮЗ НЕРУШИМИЙ), вони кажуть, що був порядок, життя чудове, тобто в окупації їм буде нормально
-асоціальна молодь: яке на них сподівання (важко працювати, як працювали наші батьки в 50-80хх)-вони не навчені (50% вільного часу-залипання в телефоні)
-середній вік 30-55 який сьогодні боронить наше сьогодення і майбутне значно прорідили (і не тільки на фронті), багато хто виїхав , хтось заліг на дно
я все розумію: корупція, прокурори-інваліди(пенсионери), мсек, крадішки на закупках і не тільки для армії
що далі? яке майбутнє чекає нас в наступні 2 роки? рік
Востаннє редагувалось prodigy
в Нед 27 жов, 2024 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 19:59
Letusrock написав:
........
Я думаю при РПВ частина людей повернеться (тих хто в силу певних обставин так і не реалізував себе закордоном, або в кого дома батьки чи майно в безпечному місці) а частина виїде.
Але в середньостроковій перспективі звісно буде ставати тільки гірше - більшість толкових, розумних не-мажорів будуть виїзжати при першій можливості (на навчання, на роботу і т.д.).
Сенсу небуде жодного просто сидіти і чекати раунд номер 2
У людей память короткая. После войны будут думать и оценивать уезжать или нет, исходя совсем из других соображений. Хотя, конечно, это будет зависеть от условий мира и господствующей пропаганды.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 20:06
ЛАД написав: Letusrock написав:
........
Я думаю при РПВ частина людей повернеться (тих хто в силу певних обставин так і не реалізував себе закордоном, або в кого дома батьки чи майно в безпечному місці) а частина виїде.
Але в середньостроковій перспективі звісно буде ставати тільки гірше - більшість толкових, розумних не-мажорів будуть виїзжати при першій можливості (на навчання, на роботу і т.д.).
Сенсу небуде жодного просто сидіти і чекати раунд номер 2
У людей память короткая. После войны будут думать и оценивать уезжать или нет, исходя совсем из других соображений. Хотя, конечно, это будет зависеть от условий мира и господствующей пропаганды.
іс друхіх саабраажєній, ета какіхь?
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Додано: Нед 27 жов, 2024 20:09
M-Audio написав: fox767676 написав:
я наприклад повністю завязаний на західний бізнес
можу придбати повноцінне житло в болгарії\румунії навіть не продаючи нічого у Києві
працювати віддаленно як "діджіталномад" чи з мінімальним переоформленням у офісі своєї транснаціональної компанії.
Абсолютна більшість таких можливостей не має. Як вже тут казали -- і до 2022 року люди виїжджали, це нормально. Але ж мова про те, що дехто чомусь вважає, що саме завтра цей процес набуде таких критичних темпів, що буде загрожувати існуванню держави якби не більше, ніж військове вторгнення.
Якщо вже чесно, то автоматичне надання притулку в західних країнах зараз куди більший чинник відтоку населення, ніж відкриті кордони. Якщо б стояла мета максимально втримати населення, то не варто було взагалі дозволяти приймати біженців (тією мірою, якою українська влада могла на цей процес вплинути). До речі, втікачів-військовозобов'язаних тоді теж думаю, було б менше.
Вангую, що РПВ плюс відкриті кордони дадуть в результаті повернення населення в середньому, а не подальшу втечу. Але тільки за умови, що Україна збереже незалежність, а не стане "Київським фронтом моськовскої імперії". Бо тоді всіх доведеться оформлювати як біженців.
Гадаю, що у разі, коли питання постане вже таким чином, колективний Захід буде докладати максимальних зусиль, вигадуючи якусь "формулу", щоб формально вважати Україну не окупованою.
до 22го нн было закрытых кордонов - многие властям этого не простят.
+ работа: с одной стороны на рынке появится лям народу, с другой - инвестиций в стране вряд ли прибавится.
Поэтому да: как в сериальчике конечно же не будет - как минимум все пенсы 100% останутся. А вот те, кого называют "экономически активными" - скорее всего выедут. Как будут видбудовывать страну остатки - вопрос...
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Додано: Нед 27 жов, 2024 20:15
fox767676 написав: M-Audio написав:
На какой выход, куда? Где вы все жить будете, на что вы жить будете?
Как только откроют границы, все виды помощи сразу прекратятся, в том числе бесплатное расселение по пансионатам и хостелам.
я наприклад повністю завязаний на західний бізнес
можу придбати повноцінне житло в болгарії\румунії навіть не продаючи нічого у Києві
працювати віддаленно як "діджіталномад" чи з мінімальним переоформленням у офісі своєї транснаціональної компанії.
це відрізняє людей самозайнятих від заброньованих цицькоцмудильників
не виїжжав раніше за сімейними обставинами, які радикально змінились під час війни
виїжджати буду за першої можливості, мінімум це вивезти хоть частково капітали, відпочити рік-два від українських реалій, можливо розпочати процедуру набуття внж\громадянства
а пересічні ресипієнти західної допомоги\вовиної тисячі хай залишаються, голосують за нових ляльок балагану
Таких, как вы, очень не много.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 20:21
ЛАД написав: fox767676 написав: M-Audio написав:
На какой выход, куда? Где вы все жить будете, на что вы жить будете?
Как только откроют границы, все виды помощи сразу прекратятся, в том числе бесплатное расселение по пансионатам и хостелам.
я наприклад повністю завязаний на західний бізнес
можу придбати повноцінне житло в болгарії\румунії навіть не продаючи нічого у Києві
працювати віддаленно як "діджіталномад" чи з мінімальним переоформленням у офісі своєї транснаціональної компанії.
це відрізняє людей самозайнятих від заброньованих цицькоцмудильників
не виїжжав раніше за сімейними обставинами, які радикально змінились під час війни
виїжджати буду за першої можливості, мінімум це вивезти хоть частково капітали, відпочити рік-два від українських реалій, можливо розпочати процедуру набуття внж\громадянства
а пересічні ресипієнти західної допомоги\вовиної тисячі хай залишаються, голосують за нових ляльок балагану
Таких, как вы, очень не много.
ну да: по определению. Это же не 1917й год, что на полях/фабриках толпы народу нужны были...
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Додано: Нед 27 жов, 2024 20:22
Letusrock написав: tester7336 написав:
хотя если план заселить 40% черноземов кем то другим то годный план
сміх сміхом, але є такий собі Ровт Олександр, єврей, американський мільярдер, родом з Мукачева.
Так от ще 10 років тому відкриваючи (побудовану за його гроші) синагогу в Мукачеві він під час святкування в тісному кругу "соплеменників" робив цілком прямолінійні натяки на рахунок перспектив євреїв на території України
Евреям мало войны с арабами? Надо ещё с РФ?
"Натяки" и "мрії" Ровта это ни о чём.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 20:28
_hunter написав:
до 22го нн было закрытых кордонов - многие властям этого не простят.
+ работа: с одной стороны на рынке появится лям народу, с другой - инвестиций в стране вряд ли прибавится.
Поэтому да: как в сериальчике конечно же не будет - как минимум все пенсы 100% останутся. А вот те, кого называют "экономически активными" - скорее всего выедут. Как будут видбудовывать страну остатки - вопрос...
Не всем понравится жить на 500 ойро - это раз
Ты хоть и выехал, но интегрироваться не хочешь.
500 ойро хочешь, а интегрироваться нет
И тебя постоянно и отчаянно рвёт на родину
Про то, что все выехали/выедут я слышу уже не один десяток лет
Предпоследний раз все "выехали", когда безвиз ввели
Последний раз все "выехали", когда полномасштабное началось
Но чёй-то, как припарковаться, так ещё место нужно поискать
Потому что, вот те "все", кто "выехали" тоже парковаться хотят
Я не отрицаю (а то сейчас повылазят с тапками), что многие выехали
Но эти цифры не имеют таких количеств, как пишут на этом форуме
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Додано: Нед 27 жов, 2024 20:29
ЛАД написав:
По-моему, fox767676 ближе к истине. Не знаю, почему его пост удалили.
ненароком зачепив "культ залізної особистості"
_hunter написав:
до 22го не было закрытых кордонов - многие властям этого не простят.
кратковременно (на 2022 - отбить свежеокупированое, стабилизировать фронт и выходить на переговоры)- можно понять и простить
а говорить "что война надолго" но открывать границы женщинам, детям и блатным, кромсая общество и лишая перспективы оставшихся - это потребует разбирательств
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Додано: Нед 27 жов, 2024 20:30
pesikot написав:
І передай в ту спільноту, ніхто в приватному будинку нікого не пустить на теріторію, тим більше в хату
та ти шо, жінки мали гасити автоматчиків з ноги?
Ти теж "Марія-Антуанета" як і твій оптиміст-напарник зі Львова?
pesikot написав:
Поки що, відео надане
Але, знято невідомо де, на декілька секунд, нічого не видно
ну я ж казав, все по Лаврову "видео вижу, не где доказательства?"(с)
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