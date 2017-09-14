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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 жов, 2024 20:34
prodigy написав: ЛАД написав:
"Шансы выжить внеблоково" будут зависеть от того, о чём и на каких условиях договорятся наши "партнёры" с РФ.
які б не були умови з рф вони будуть порушені (через рік-два роки максимум, якщо згідно цим умовам знімуть самі болючі санкції).
у мене з 8 ранку і сих пір святкують ДН (будинок напроти побудували спеціально для цих подій)-музика 1999-2000р (рукі вверх(ай-ай-ай), жуки"села батарейка")-десь 20 пісень, кожної суботи/неділі одне і те саме (святкують навіть не 25 річні, а 17річні), зараз дівчати (випили) і так голосно оруть в захваті))
декілька раз казав тим, хто обслугуває будинок-зменіть пластинку,будь що -тільки не русня, я переслухав цей диск (села батарейка) разів 100+
соромити молодь за галіму русню-немає сенсу
якщо ми навіть не програємо у цій війні напротязі 2025 року, ми без варіантів втратимо Україну через 10 років максимум (може і через 5)
наша героїчна армія ледь тримається майже 1000 днів, коли ми втратимо наш самий продуктивний пласт нелення (сіль землі), то що залишеться у нас ?
-старіючи пенси (які за 30 років забули яким насправді був СОЮЗ НЕРУШИМИЙ), вони кажуть, що був порядок, життя чудове, тобто в окупації їм буде нормально
-асоціальна молодь: яке на них сподівання (важко працювати, як працювали наші батьки в 50-80хх)-вони не навчені (50% вільного часу-залипання в телефоні)
-середній вік 30-55 який сьогодні боронить наше сьогодення і майбутне значно прорідили (і не тільки на фронті), багато хто виїхав , хтось заліг на дно
я все розумію: корупція, прокурори-інваліди(пенсионери), мсек, крадішки на закупках і не тільки для армії
що далі? яке майбутнє чекає нас в наступні 2 роки? рік
вопрос нужно ставить в другой плоскости - в 1991 году этому населению была нужна Украина как свое государство или просто кусок хлеба побольше?
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Додано: Нед 27 жов, 2024 20:34
ЛАД написав: detroytred написав: fox767676 написав:
........
бо фортеця з боку вас та цитованих спікерів артикулюються як головна функція держави яку вона начебто мусить виконувати в інтересах зовнішніх гравців
фортеця в моєму розумінні - букально комплекс фортифікацій по периметру кордонів з рф\рб який служить насамперед безпеці України, не спотворюючи до рівня гарнизона\казарми соціально-економічний устрій держави. Ремілітаризація до рівня Південної Кореї, а не північної, де 10 річні строки служби та надавання особового складу в оренду іншим державам.
Тобто моє зауваження, що фортеці бувають різними, ви тоді не помітили і зараз теж забудете?
Не треба вигадувати. Головний посил від мене був про функцію --- фортецю.
Хто ж проти Південнокорейського варіанту-то???)))
От тільки назвіть хоча б одну підставу для нього. Назвіть.
Чому. Захід. Відкриє для нас свої ринки збуту і зайде в наш ринок своїм високотехнологічним капіталом.
Чому?
...........
Да за щастя буде варіант Запоріжської Січі...
Де славні вояки гуляють воюють, а вся інша частина населення в полі спини гне... На панів. Сорян, олігархів та чиновників.
Північнокорейський ні?
Да ви що... Гляньте на оплиски нещодавно в Раді...
Поштукатурять, як треба, і самі не взнаєте, як опинитесь.
Хоч і малоймовірний, але можливий.
............
Що Україна може запропонувати такого, щоб партнери відмовилися від спеціалізації України саме на захисті східних рубежів Заходу?
Вы в последнее время стали, по-моему, отдаляться от реальности. Не пойму, то ли в сторону оптимизма, то ли пессимизма. Скорее, второе.
detroytred написав: fox767676 написав:
................
Доречі, південнокорейці пройшли через етап "армії в аренду" під час війни у В'єтнамі)) але є різниця - тоді РК була ще бідною, рустикальною країною, може їм це подобалось. Як і вашим кріпакам\козакам , не було соціального дауншифтінгу.
А Україну перетворити на православний талібан чи якийсь бастіон захисту золтого мільярда не вийде, тільки її шматок, меншу частину демографічно\територіальну\економічно від потужностей 1991. Люди у яких батькі були радянськими інженерами не будуть терпіти залужних та іншиї хряків у владі. Ті у кого батьки були технічними науковцями, ще розумніші, вже звалили ще до 2020, далі підуть середнячки, залишитесь з мовними поліцаями та заброньованими інвалідами наодинці.
.....
Знов по колу))
Як і тиждень тому.
Ви (ми) й так вже терпемо. Так що не треба казок про не будемо терпіти))
Ще аплодувати, стоячи, будемо))))))))
По-моему, fox767676
ближе к истине. Не знаю, почему его пост удалили.
))
Два моменти, які підгорегували мій світогляд:
1. Те, що навіть за умов повномасштабної війни еліти (можновладці) в нас не прийняли рішення на корінну зміну своєї мети у владі, у володінні ричагами в суспільстві, в країні.
2. Те, що навіть за отих жертв, які сплатила і сплачує Україна, цивілізований Захід діє виключно з власних раціональних інтересів.
3. Не розраховував звісно, що європейські цінності не є в якоїсь мірі красивою обгорткою, але ж не на стільки-то.
4. Да правий був колега Морт, з яким я роками дискутував...
Правий, що нема по суті різниці, яка одежонка вдягнена --- яка модель суспільства, устрою.
І да -- оптимізму нема.
Але і песимізму теж.
Повторюсь: не буде ні приза, ні краху. Ні розвитку, ні провалу. Ні богатства, ні бідності.
Але і золотою серединою це не назвеш. Бо оті суспільства (в тому числі східні) будуть втікати від нас вперед все далі.
Гімн країни все чудово демонструє...
Запануємо, як суспільство, колись.
На наступному колі глобалізації.
А поки ... хто кого нахлобучив.
Бо панування тільки за рахунок такого ж сусіда поруч.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 20:37
fox767676 написав: ЛАД написав:
Пересичный о страхах на второй день забудет, если это не будет подогреваться "элитами" и "активистами
"бабу [активистами] не обманешь, она сердцем видит"
лично я считаю что средний, обеспеченный класс выезжал в нулевых-десятых не столько из-за коррупции(как декларировали "на камеру"), сколько из-за угроз геополитической неопределнности, которые стали ощутимы после первого майдана и реакции на него москвы
Таких было относительно немного. Так будет и после войны.
"Шансы выжить внеблоково" будут зависеть от того, о чём и на каких условиях договорятся наши "партнёры" с РФ
на договоренности с рф можно полагаться очень непродолжительное время
без интеллектуальных и прочих подвигов 3 тур неминуем
Зависит "от того, о чём и на каких условиях договорятся наши "партнёры" с РФ" и каким образом будут обеспечивать соблюдение этих договорённостей. Если так, как сейчас в Израиле, когда после бомбардировки Ирана США сразу предупредили, чтобы Иран не отвечал, и "на всякий случай" послали эскадрилью истребителей, то полагаться можно.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 20:38
Letusrock написав: pesikot написав:
І передай в ту спільноту, ніхто в приватному будинку нікого не пустить на теріторію, тим більше в хату
та ти шо, жінки мали гасити автоматчиків з ноги?
Ти теж "Марія-Антуанета" як і твій оптиміст-напарник зі Львова?
Мені достатньо, що якесь відео було залите сьгодні 27.10, а ти казав про нього вчора
Ага, автоматчики ... ходят ... по хатах ...
Не бреши, недолуге
Якщо жінка не захоче пустити в хату, то і під танк ляже
Ти вкинув зрадойобство, теперь своє зрадойобство захищаешь
Повторюю інше питання, якщо ти не іудей, то звідки знаешь, що інший іудей в малому колі казав 10 років тому ?
Чи то бабусі на лавочці розповіли )
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Додано: Нед 27 жов, 2024 20:38
ЛАД написав:
Таких, как вы, очень не много.
не зав'язаних на українську специфіку багато
якісь трудяги руками, пересічні чи видатні як бетон, теж можуть майже безболісно поїхати.
ось усіляким банківським клєркам\держадміністраторам\експертам\журналістам буде тяжко
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Додано: Нед 27 жов, 2024 20:38
fox767676 написав: _hunter написав:
до 22го не было закрытых кордонов - многие властям этого не простят.
кратковременно (на 2022 - отбить свежеокупированое, стабилизировать фронт и выходить на переговоры)- можно понять и простить
а говорить "что война надолго" но открывать границы женщинам, детям и блатным, кромсая общество и лишая перспективы оставшихся - это потребует разбирательств
верите, что эти разбирательства будут - учитывая как сейчас с мсэк/прокурорами разбираются?..
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Додано: Нед 27 жов, 2024 20:40
prodigy написав:
.........
що далі? яке майбутнє чекає нас в наступні 2 роки? рік
Уже можно стреляться?
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Додано: Нед 27 жов, 2024 20:40
detroytred написав:
що нема по суті різниці, яка одежонка вдягнена --- яка модель суспільства, устрою.
в любом обществе люди из одного теста. То что человек христианин или сатанист не говорит о нём ровно ничего. Я знал таких священников сам сатана бы офигел от их хитрости и жадности.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 20:40
prodigy написав:
наша героїчна армія ледь тримається майже 1000 днів, коли ми втратимо наш самий продуктивний пласт нелення (сіль землі), то що залишеться у нас ?
-старіючи пенси (які за 30 років забули яким насправді був СОЮЗ НЕРУШИМИЙ), вони кажуть, що був порядок, життя чудове, тобто в окупації їм буде нормально
-асоціальна молодь: яке на них сподівання (важко працювати, як працювали наші батьки в 50-80хх)-вони не навчені (50% вільного часу-залипання в телефоні)
-середній вік 30-55 який сьогодні боронить наше сьогодення і майбутне значно прорідили (і не тільки на фронті), багато хто виїхав , хтось заліг на дно
я все розумію: корупція, прокурори-інваліди(пенсионери), мсек, крадішки на закупках і не тільки для армії
що далі? яке майбутнє чекає нас в наступні 2 роки? рік
очевидно чим довше війна тим гірше:
сумлінні/патріотичні активісти - загинуть
хитрожопі активісти - виїдуть
пересічні - "кошмарять з усіх боків, закругляйтесь вже з війною"
влада - жере в три горла "чим гірше тим більше вкраду"
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Додано: Нед 27 жов, 2024 20:42
tester7336 написав:
вопрос нужно ставить в другой плоскости - в 1991 году этому населению была нужна Украина как свое государство или просто кусок хлеба побольше?
Моя точка зору -- можновладцям треба було ставити це питання.
В першу чергу їм.
Вкотре: в США систему противаг будували не пересічні, а отці-основатєлі.
Стандарт Ойл Рокфелерів розбивали не пересічні.
Цю мету перед собою ставили і приймали рішення САМІ можновладці.
Вони будували могутність країни, закладали основи, фундаменти.
А не "будівельники", які кладуть "цеглини".
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