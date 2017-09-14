prodigy написав:

ЛАД написав: "Шансы выжить внеблоково" будут зависеть от того, о чём и на каких условиях договорятся наши "партнёры" с РФ. "Шансы выжить внеблоково" будут зависеть от того, о чём и на каких условиях договорятся наши "партнёры" с РФ.

які б не були умови з рф вони будуть порушені (через рік-два роки максимум, якщо згідно цим умовам знімуть самі болючі санкції).у мене з 8 ранку і сих пір святкують ДН (будинок напроти побудували спеціально для цих подій)-музика 1999-2000р (рукі вверх(ай-ай-ай), жуки"села батарейка")-десь 20 пісень, кожної суботи/неділі одне і те саме (святкують навіть не 25 річні, а 17річні), зараз дівчати (випили) і так голосно оруть в захваті))декілька раз казав тим, хто обслугуває будинок-зменіть пластинку,будь що -тільки не русня, я переслухав цей диск (села батарейка) разів 100+соромити молодь за галіму русню-немає сенсуякщо ми навіть не програємо у цій війні напротязі 2025 року, ми без варіантів втратимо Україну через 10 років максимум (може і через 5)наша героїчна армія ледь тримається майже 1000 днів, коли ми втратимо наш самий продуктивний пласт нелення (сіль землі), то що залишеться у нас ?-старіючи пенси (які за 30 років забули яким насправді був СОЮЗ НЕРУШИМИЙ), вони кажуть, що був порядок, життя чудове, тобто в окупації їм буде нормально-асоціальна молодь: яке на них сподівання (важко працювати, як працювали наші батьки в 50-80хх)-вони не навчені (50% вільного часу-залипання в телефоні)-середній вік 30-55 який сьогодні боронить наше сьогодення і майбутне значно прорідили (і не тільки на фронті), багато хто виїхав , хтось заліг на дноя все розумію: корупція, прокурори-інваліди(пенсионери), мсек, крадішки на закупках і не тільки для арміїщо далі? яке майбутнє чекає нас в наступні 2 роки? рік