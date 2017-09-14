|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 27 жов, 2024 20:46
pesikot написав:
Мені достатньо, що якесь відео було залите сьгодні 27.10, а ти казав про нього вчора
я вже пояснив, але якщо ти не доганяєш речі на рівні першокласника то нема сенсу знову писати
pesikot написав:
Ага, автоматчики ... ходят ... по хатах ...
Не бреши, недолуге
думаєш я його зняв?
ну ти й клоун
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1873
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 жов, 2024 20:46
_hunter написав:
верите, что эти разбирательства будут - учитывая как сейчас с мсэк/прокурорами разбираются?..
будут либо разбирательства - работа над ошибками, либо массовый свал и последующая военная катастрофа
другое дело что я не сторонник нагнетания угроз в адрес нынешней власти - надо дать возможность отступить от власти не барикадируясь, не боясь последущих репрессий
достаточно будет показательно выцепить несколько особо поганых спикеров
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2236
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 318 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 жов, 2024 20:51
fox767676 написав:
ось усіляким банківським клєркам\держадміністраторам\експертам\журналістам буде тяжко
во-во, і ці всі менеджери, "головні спеціалісти по х..єпинанию" завжди з піною в роті намагаються переконати що твоє місце в Україні, а закордон "тобі не треба бо забють ногами"))
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1873
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 жов, 2024 20:54
_hunter написав:
до 22го нн было закрытых кордонов - многие властям этого не простят.
Вообще не могу расшифровать эту мысль. А как надо было? Железный занавес сразу с 1991 года?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 614 раз.
- Подякували: 474 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 27 жов, 2024 20:55
Letusrock написав:
намагаються переконати що твоє місце в Україні
Слів не вистрачає
1 Хто тебе особисто ПЕРЕКОНУВАВ в твоїй необхідності знаходитись на теренах України до 22-02-2024?
2 Для таких як ти , Порошенко навіть безвіз пробив.
Чого не скористався?
Чи зїздив і побачив що Україна для тебе РАЙ в порівнянні з мадьярщиною чи бундесом де ти на рівні з арабами максимум можеш вулиці підмітати?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28166
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 286 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 27 жов, 2024 20:58
Letusrock написав: prodigy написав:
наша героїчна армія ледь тримається майже 1000 днів, коли ми втратимо наш самий продуктивний пласт нелення (сіль землі), то що залишеться у нас ?
-старіючи пенси (які за 30 років забули яким насправді був СОЮЗ НЕРУШИМИЙ), вони кажуть, що був порядок, життя чудове, тобто в окупації їм буде нормально
-асоціальна молодь: яке на них сподівання (важко працювати, як працювали наші батьки в 50-80хх)-вони не навчені (50% вільного часу-залипання в телефоні)
-середній вік 30-55 який сьогодні боронить наше сьогодення і майбутне значно прорідили (і не тільки на фронті), багато хто виїхав , хтось заліг на дно
я все розумію: корупція, прокурори-інваліди(пенсионери), мсек, крадішки на закупках і не тільки для армії
що далі? яке майбутнє чекає нас в наступні 2 роки? рік
очевидно чим довше війна тим гірше:
сумлінні/патріотичні активісти - загинуть
хитрожопі активісти - виїдуть
пересічні - "кошмарять з усіх боків, закругляйтесь вже з війною"
влада - жере в три горла "чим гірше тим більше вкраду"
Питання до тебе, скільки людей з Закарпаття було департовано в 1939-1941 роках до Сибіру ?
Скільки, взагалі, загинуло в 1939-1941 роках ?
Це теж ціна, після "закінчення" війни
Тільки зараз це буде х10, х15, х20
Історію треба вивчати, а не загортати в сторінки підручника з історії самосад на перервах
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10523
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 538 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 27 жов, 2024 21:02
M-Audio написав: _hunter написав:
до 22го нн было закрытых кордонов - многие властям этого не простят.
Вообще не могу расшифровать эту мысль. А как надо было? Железный занавес сразу с 1991 года?
что именно вам расшифровать? - горит дом, приезжают пожарные - и закрывают двери со словами "пока не потушите - не выйдите".
Вопрос не в том, "как надо было", а в том "как нельзя было"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8573
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 27 жов, 2024 21:07
pesikot написав:
Питання до тебе, скільки людей з Закарпаття було департовано в 1939-1941 роках до Сибіру ?
Скільки, взагалі, загинуло в 1939-1941 роках ?
ти щось конкретно путаєш. до чого тут 39-й рік і Сибір? ))
порівняно з іншими майбутніми територіями України WW2 торкнулась ЗАкарпаття мінімально
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1873
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 жов, 2024 21:07
_hunter написав: M-Audio написав: _hunter написав:
до 22го нн было закрытых кордонов - многие властям этого не простят.
Вообще не могу расшифровать эту мысль. А как надо было? Железный занавес сразу с 1991 года?
что именно вам расшифровать? - горит дом, приезжают пожарные - и закрывают двери со словами "пока не потушите - не выйдите".
Вопрос не в том, "как надо было", а в том "как нельзя было"...
Ты немного запутался. Я помогу. В условиях широкомасштабной- ты и есть пожарный.
Понял, не?
И даже если у тебя яелы ватные, кроме тебя нет других. Есть старшие бригад, которые научат. Но исполнитель все равно только ты
Есть валькирии, которые умеют с воздуха сбросить воду. Но основа все равно именно ты с ведром. .
А ты сказал «ибитесь вы конем.. потушите мне хату - хорошо. А нет , ну я попробую получить потом с государства».
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 27 жов, 2024 21:10, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13539
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 2279 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Нед 27 жов, 2024 21:08
ЛАД написав:
на каких условиях договорятся наши "партнёры" с РФ" и каким образом будут обеспечивать соблюдение этих договорённостей. Если так, как сейчас в Израиле, когда после бомбардировки Ирана США сразу предупредили, чтобы Иран не отвечал, и "на всякий случай" послали эскадрилью истребителей, то полагаться можно.
Нынешнее нападение РФ развязало руки абсолютно всем желающим на любые действия против РФ. Хоть США, хоть Китай, хоть Грузия, хоть Япония -- могли, при желании, хоть войска вводить, хоть флот топить, хоть ядерной бомбой по Москве, в зависимости от возможностей и от боязни ответки. Из цивилизованного мира никто бы и слова против не сказал.
Такого, наверное, никогда в истории не было, и в обозримом будущем не будет, если, конечно, у этих пол удурков не хватит ума на какую-нибудь Балтию напасть.
То есть, то, что мы сейчас видим -- это и есть потолок возможностей "обеспечения договоренностей". Почему он такой, и кто его таким установил, и можно ли было его приподнять, об этом можно дискутировать долго. Но теперь он уже не станет выше.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 614 раз.
- Подякували: 474 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22
|72401
|
|
|1493
|239765
|
|
|6076
|870595
|
|