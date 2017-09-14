RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1062710628106291063010631>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 79
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Мені достатньо, що якесь відео було залите сьгодні 27.10, а ти казав про нього вчора

я вже пояснив, але якщо ти не доганяєш речі на рівні першокласника то нема сенсу знову писати
  pesikot написав:Ага, автоматчики ... ходят ... по хатах ...
Не бреши, недолуге
думаєш я його зняв? :shock: ну ти й клоун
Letusrock
 
Повідомлень: 1873
З нами з: 03.05.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:верите, что эти разбирательства будут - учитывая как сейчас с мсэк/прокурорами разбираются?..


будут либо разбирательства - работа над ошибками, либо массовый свал и последующая военная катастрофа
другое дело что я не сторонник нагнетания угроз в адрес нынешней власти - надо дать возможность отступить от власти не барикадируясь, не боясь последущих репрессий
достаточно будет показательно выцепить несколько особо поганых спикеров
fox767676
 
Повідомлень: 2236
З нами з: 13.06.20
Подякував: 318 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:ось усіляким банківським клєркам\держадміністраторам\експертам\журналістам буде тяжко

во-во, і ці всі менеджери, "головні спеціалісти по х..єпинанию" завжди з піною в роті намагаються переконати що твоє місце в Україні, а закордон "тобі не треба бо забють ногами"))
Letusrock
 
Повідомлень: 1873
З нами з: 03.05.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 20:54

  _hunter написав:до 22го нн было закрытых кордонов - многие властям этого не простят.
Вообще не могу расшифровать эту мысль. А как надо было? Железный занавес сразу с 1991 года?
M-Audio
 
Повідомлень: 3251
З нами з: 23.03.11
Подякував: 614 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 20:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:намагаються переконати що твоє місце в Україні
Слів не вистрачає
1 Хто тебе особисто ПЕРЕКОНУВАВ в твоїй необхідності знаходитись на теренах України до 22-02-2024?
2 Для таких як ти , Порошенко навіть безвіз пробив.
Чого не скористався?
Чи зїздив і побачив що Україна для тебе РАЙ в порівнянні з мадьярщиною чи бундесом де ти на рівні з арабами максимум можеш вулиці підмітати?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28166
З нами з: 15.01.09
Подякував: 286 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 20:58

  Letusrock написав:
  prodigy написав:наша героїчна армія ледь тримається майже 1000 днів, коли ми втратимо наш самий продуктивний пласт нелення (сіль землі), то що залишеться у нас ?
-старіючи пенси (які за 30 років забули яким насправді був СОЮЗ НЕРУШИМИЙ), вони кажуть, що був порядок, життя чудове, тобто в окупації їм буде нормально
-асоціальна молодь: яке на них сподівання (важко працювати, як працювали наші батьки в 50-80хх)-вони не навчені (50% вільного часу-залипання в телефоні)
-середній вік 30-55 який сьогодні боронить наше сьогодення і майбутне значно прорідили (і не тільки на фронті), багато хто виїхав , хтось заліг на дно
я все розумію: корупція, прокурори-інваліди(пенсионери), мсек, крадішки на закупках і не тільки для армії
що далі? яке майбутнє чекає нас в наступні 2 роки? рік

очевидно чим довше війна тим гірше:
сумлінні/патріотичні активісти - загинуть
хитрожопі активісти - виїдуть
пересічні - "кошмарять з усіх боків, закругляйтесь вже з війною"
влада - жере в три горла "чим гірше тим більше вкраду"

Питання до тебе, скільки людей з Закарпаття було департовано в 1939-1941 роках до Сибіру ?
Скільки, взагалі, загинуло в 1939-1941 роках ?

Це теж ціна, після "закінчення" війни
Тільки зараз це буде х10, х15, х20

Історію треба вивчати, а не загортати в сторінки підручника з історії самосад на перервах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10523
З нами з: 31.08.09
Подякував: 538 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:02

  M-Audio написав:
  _hunter написав:до 22го нн было закрытых кордонов - многие властям этого не простят.
Вообще не могу расшифровать эту мысль. А как надо было? Железный занавес сразу с 1991 года?

что именно вам расшифровать? - горит дом, приезжают пожарные - и закрывают двери со словами "пока не потушите - не выйдите".
Вопрос не в том, "как надо было", а в том "как нельзя было"...
_hunter
 
Повідомлень: 8573
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Питання до тебе, скільки людей з Закарпаття було департовано в 1939-1941 роках до Сибіру ?
Скільки, взагалі, загинуло в 1939-1941 роках ?

ти щось конкретно путаєш. до чого тут 39-й рік і Сибір? ))
порівняно з іншими майбутніми територіями України WW2 торкнулась ЗАкарпаття мінімально
Letusrock
 
Повідомлень: 1873
З нами з: 03.05.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:07

  _hunter написав:
  M-Audio написав:
  _hunter написав:до 22го нн было закрытых кордонов - многие властям этого не простят.
Вообще не могу расшифровать эту мысль. А как надо было? Железный занавес сразу с 1991 года?

что именно вам расшифровать? - горит дом, приезжают пожарные - и закрывают двери со словами "пока не потушите - не выйдите".
Вопрос не в том, "как надо было", а в том "как нельзя было"...

Ты немного запутался. Я помогу. В условиях широкомасштабной- ты и есть пожарный.
Понял, не?
И даже если у тебя яелы ватные, кроме тебя нет других. Есть старшие бригад, которые научат. Но исполнитель все равно только ты
Есть валькирии, которые умеют с воздуха сбросить воду. Но основа все равно именно ты с ведром. .
А ты сказал «ибитесь вы конем.. потушите мне хату - хорошо. А нет , ну я попробую получить потом с государства».
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 27 жов, 2024 21:10, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 13539
З нами з: 15.02.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:08

  ЛАД написав:на каких условиях договорятся наши "партнёры" с РФ" и каким образом будут обеспечивать соблюдение этих договорённостей. Если так, как сейчас в Израиле, когда после бомбардировки Ирана США сразу предупредили, чтобы Иран не отвечал, и "на всякий случай" послали эскадрилью истребителей, то полагаться можно.

Нынешнее нападение РФ развязало руки абсолютно всем желающим на любые действия против РФ. Хоть США, хоть Китай, хоть Грузия, хоть Япония -- могли, при желании, хоть войска вводить, хоть флот топить, хоть ядерной бомбой по Москве, в зависимости от возможностей и от боязни ответки. Из цивилизованного мира никто бы и слова против не сказал.
Такого, наверное, никогда в истории не было, и в обозримом будущем не будет, если, конечно, у этих пол удурков не хватит ума на какую-нибудь Балтию напасть.

То есть, то, что мы сейчас видим -- это и есть потолок возможностей "обеспечения договоренностей". Почему он такой, и кто его таким установил, и можно ли было его приподнять, об этом можно дискутировать долго. Но теперь он уже не станет выше.
M-Audio
 
Повідомлень: 3251
З нами з: 23.03.11
Подякував: 614 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1062710628106291063010631>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, pesikot і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 72401
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 239765
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 870595
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2479)
27.10.2024 20:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.