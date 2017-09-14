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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10628106291063010631>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 79
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:12

  _hunter написав:
  _hunter написав:до 22го нн было закрытых кордонов - многие властям этого не простят.

что именно вам расшифровать? - горит дом, приезжают пожарные - и закрывают двери со словами "пока не потушите - не выйдите".
То есть не простят не того, что до 22-го не были закрыты кордоны, а что после 22-го стали закрыты. Ну так выражаться это уметь надо :-)
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:ти щось конкретно путаєш. до чого тут 39-й рік і Сибір? ))

паляться ))
ще барвистий москводзьобик вас з буковинцем бандерлогом земляками називав )))
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:19

  M-Audio написав:
  _hunter написав:
  _hunter написав:до 22го нн было закрытых кордонов - многие властям этого не простят.

что именно вам расшифровать? - горит дом, приезжают пожарные - и закрывают двери со словами "пока не потушите - не выйдите".
То есть не простят не того, что до 22-го не были закрыты кордоны, а что после 22-го стали закрыты. Ну так выражаться это уметь надо :-)

Я наприклад зрозумів Хантера з першого разу. Навпаки, незрозуміло як в його фразі можна було побачити шось інше
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:19

  M-Audio написав:
  _hunter написав:
  _hunter написав:до 22го нн было закрытых кордонов - многие властям этого не простят.

что именно вам расшифровать? - горит дом, приезжают пожарные - и закрывают двери со словами "пока не потушите - не выйдите".
То есть не простят не того, что до 22-го не были закрыты кордоны, а что после 22-го стали закрыты. Ну так выражаться это уметь надо :-)

ну сорян, прям очевидные вещи разжовывать смысла не вижу...
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ты немного запутался. Я помогу. В условиях широкомасштабной- ты и есть пожарный.
Понял, не?
И даже если у тебя яелы ватные, кроме тебя нет других. Есть старшие бригад, которые научат. Но исполнитель все равно только ты

Тобто пожежники свідомо хотіли закрити Хандера в будинку що горить, щоб він там загинув? А якщо будинок не його, а просто зайшов в гості попрощатись?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Історію треба вивчати, а не загортати в сторінки підручника з історії самосад на перервах

Не треба нам розказувати про історію рідного краю.
В мене з 3 прадідів, які дожили до війни, 1 загинув борючись проти червоних окупантів, але він був "куркулем" і розумів за що бореться. Після окупації все майно звісно відібрали. Інший нічого не мав, все життя працював в наймі, так до кінця життя в колгоспі попрацював і для нього нічого не змінилось... За третього і соромно казати, бо став комуністом і потім почав жити дуже добре...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:26

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Питання до тебе, скільки людей з Закарпаття було департовано в 1939-1941 роках до Сибіру ?
Скільки, взагалі, загинуло в 1939-1941 роках ?

ти щось конкретно путаєш. до чого тут 39-й рік і Сибір? ))
порівняно з іншими майбутніми територіями України WW2 торкнулась ЗАкарпаття мінімально

Ти цю тему уникаєшь - що відбувається, коли приходять росіяни
Dont look up, гарна позиція страуса

Але, коли голова в піску, то дупа назовні
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:29

Letusrock
Тобто пожежники свідомо хотіли

Ні, пожежники побачили, що Хантер вибіг з хати і біжить в Польщу, поставили підніжку і показали йому відро.
Але Хантер поки пішов до водойми з відром, одягнув жіночу хустку , взяв на руки деревʼяне поліно в пелюшках, і обманом втік від пожежі.

За третього і соромно казати, бо став комуністом і потім почав жити дуже добре...


Це ті хто зараз не платять податки «не твоя війна», не донатять, і «забули» рідну українську , якою з дитинства в селі на Миколаївщині розмовляли.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 27 жов, 2024 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:32

  Letusrock написав:
  _hunter написав:до 22го нн было закрытых кордонов - многие властям этого не простят.
То есть не простят не того, что до 22-го не были закрыты кордоны, а что после 22-го стали закрыты. Ну так выражаться это уметь надо :-)

Я наприклад зрозумів Хантера з першого разу. Навпаки, незрозуміло як в його фразі можна було побачити шось інше[/quote]Як? Так буквально же. Указательное местоимение "это"/"этого" ссылается, в данном случае, на высказывание в предыдущей части предложения. То, что высказывание нужно предварительно инвертировать, никакой грамматикой не предусмотрено. Можно догадаться, но я вот -- не сумел.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:32

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Історію треба вивчати, а не загортати в сторінки підручника з історії самосад на перервах

Не треба нам розказувати про історію рідного краю.
В мене з 3 прадідів, які дожили до війни, 1 загинув борючись проти червоних окупантів, але він був "куркулем" і розумів за що бореться. Після окупації все майно звісно відібрали. Інший нічого не мав, все життя працював в наймі, так до кінця життя в колгоспі попрацював і для нього нічого не змінилось... За третього і соромно казати, бо став комуністом і потім почав жити дуже добре...

Що маємо

1 прадід нічого не мав - нічого не змінилось
2 прадід - комуніст

3 прадід, який щось мав, для тебе куркуль

Ти зрадив третього прадіда, найголовнішого, з якого було брати приклад
Тому, тепер сидишь в інституті і боїшься в реальності щось сказати
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