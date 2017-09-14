RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1062910630106311063210633>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 79
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:37

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Історію треба вивчати, а не загортати в сторінки підручника з історії самосад на перервах

Не треба нам розказувати про історію рідного краю.
В мене з 3 прадідів, які дожили до війни, 1 загинув борючись проти червоних окупантів, але він був "куркулем" і розумів за що бореться. Після окупації все майно звісно відібрали. Інший нічого не мав, все життя працював в наймі, так до кінця життя в колгоспі попрацював і для нього нічого не змінилось... За третього і соромно казати, бо став комуністом і потім почав жити дуже добре...


Але ж то точно,100%, було не у 1939-41 рр?
0 червоних окупантів у Закарпатті 1939-41, 0 репресовних та 0 депортованих ними
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 27 жов, 2024 21:44, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 2238
З нами з: 13.06.20
Подякував: 318 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:37

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Питання до тебе, скільки людей з Закарпаття було департовано в 1939-1941 роках до Сибіру ?
Скільки, взагалі, загинуло в 1939-1941 роках ?

ти щось конкретно путаєш. до чого тут 39-й рік і Сибір? ))
порівняно з іншими майбутніми територіями України WW2 торкнулась ЗАкарпаття мінімально

Ти цю тему уникаєшь - що відбувається, коли приходять росіяни
Dont look up, гарна позиція страуса
Але, коли голова в піску, то дупа назовні

Ти погугли за 39-й рік і Закарпаття, щоб більше дурниць не писав, "історик"))
Letusrock
 
Повідомлень: 1873
З нами з: 03.05.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:38

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Ты немного запутался. Я помогу. В условиях широкомасштабной- ты и есть пожарный.
Понял, не?
И даже если у тебя яелы ватные, кроме тебя нет других. Есть старшие бригад, которые научат. Но исполнитель все равно только ты

Тобто пожежники свідомо хотіли закрити Хандера в будинку що горить, щоб він там загинув? А якщо будинок не його, а просто зайшов в гості попрощатись?

Угу. А якщо в мене була кімнатка в цьому будинку, але вона згоріла першою зі всім майном, і тепер я повинен, ціною власного життя, рятувати майно всіх інших (в кого ще не згоріло). При тому, що регулярно платив пожежникам якраз на випадок пожару, які не тільки гроші брали, а ще й перевіряли/штрафували/судили, нібито задля того, щоб протипожежна система функціонувала, але функціонувала вона, як виявилося, тільки поки вогню не було...
M-Audio
 
Повідомлень: 3251
З нами з: 23.03.11
Подякував: 614 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

триндець
2 кл цпш
fox767676
 
Повідомлень: 2238
З нами з: 13.06.20
Подякував: 318 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:43

M-Audio

Угу.

А як бути коли бригад пожежників було рівно стільки, скільки треба оптимально для побутових ситуацій. Але раптом хтось почав навмисно палити все , що бачить, а бригад є рівно стільки як було? Тут необхідно залучати ВСІХ з відрами і ломами, але Хантер (умовно) каже «я счас в Німеччину, там Шольц дає ковбаски і пиво, а ви поки мені тут все потушіть. Я поставлю на аву тризуб і буду вболівати ».
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 27 жов, 2024 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 13539
З нами з: 15.02.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10523
З нами з: 31.08.09
Подякував: 538 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:46

  M-Audio написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:Ты немного запутался. Я помогу. В условиях широкомасштабной- ты и есть пожарный.
Понял, не?
И даже если у тебя яелы ватные, кроме тебя нет других. Есть старшие бригад, которые научат. Но исполнитель все равно только ты

Тобто пожежники свідомо хотіли закрити Хандера в будинку що горить, щоб він там загинув? А якщо будинок не його, а просто зайшов в гості попрощатись?

Угу. А якщо в мене була кімнатка в цьому будинку, але вона згоріла першою зі всім майном, і тепер я повинен, ціною власного життя, рятувати майно всіх інших (в кого ще не згоріло). При тому, що регулярно платив пожежникам якраз на випадок пожару, які не тільки гроші брали, а ще й перевіряли/штрафували/судили, нібито задля того, щоб протипожежна система функціонувала, але функціонувала вона, як виявилося, тільки поки вогню не було...

одні пожежники поізносілісь, в інших не "той ВОС", то цмудять бюджетну цицю та дають вказівки з дивану успішним успіхам, ще інші як працювали професійними завгарами, так і далі працюють, тому намистизуєм з відрами і каструлями, заодно ІХ позаздрить чудам масового зцілення
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 жов, 2024 21:48, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37021
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2796 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 21:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а кажуть гарних новин немає

В РФ власник одного з головних прокремлівських ресурсів Readovka розбився на квадроциклі і впав в кому

чомусь ці пропагандони роблять вигляд, що не розуміють, що вони несуть повну відповідальність за всі злочини, які коїть Московія.

а українці можуть з прикрістю констатувати, що з великою вірогідністю під трибунал саме цей пропагандон не потрапить...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7162
З нами з: 29.09.19
Подякував: 684 раз.
Подякували: 1510 раз.
 
Профіль
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 22:07

  M-Audio написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:Ты немного запутался. Я помогу. В условиях широкомасштабной- ты и есть пожарный.
Понял, не?
И даже если у тебя яелы ватные, кроме тебя нет других. Есть старшие бригад, которые научат. Но исполнитель все равно только ты

Тобто пожежники свідомо хотіли закрити Хандера в будинку що горить, щоб він там загинув? А якщо будинок не його, а просто зайшов в гості попрощатись?

Угу. А якщо в мене була кімнатка в цьому будинку, але вона згоріла першою зі всім майном, і тепер я повинен, ціною власного життя, рятувати майно всіх інших (в кого ще не згоріло). При тому, що регулярно платив пожежникам якраз на випадок пожару, які не тільки гроші брали, а ще й перевіряли/штрафували/судили, нібито задля того, щоб протипожежна система функціонувала, але функціонувала вона, як виявилося, тільки поки вогню не було...

Тому й кажу, що тут праві всі.
Всі сторони.
Пожежники теж аргументовано вам покажуть, що на скільки платили на стільки й отримали.

Імхо. За таких умов ключове:
*Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.*
Тобто діяльність держави спрямована на людину, а не навпаки. І держава відповідає перед людиною, а не навпаки.

Є ще про обов'язки...
Громадянина.
Але за умов, коли держава може запросто "призупинити")) виконання своїх обов'язків по забезпеченню медициною і т.д.; коли посадові особи виконують свої обов'язки, м'яко кажучи, частково, то мутно це все з обов'язками.

А на практиці все зведеться до хто кого примусить. Виконувати.
Тобто правий той, хто сильніший.
detroytred
 
Повідомлень: 30936
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 22:12

  detroytred написав:Тому й кажу, що тут праві всі.
все правы быть не могут. это утопия.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25516
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3379 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 1062910630106311063210633>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 72421
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 239789
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 870624
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12934)
27.10.2024 21:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.