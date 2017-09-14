pesikot написав:Історію треба вивчати, а не загортати в сторінки підручника з історії самосад на перервах
Не треба нам розказувати про історію рідного краю. В мене з 3 прадідів, які дожили до війни, 1 загинув борючись проти червоних окупантів, але він був "куркулем" і розумів за що бореться. Після окупації все майно звісно відібрали. Інший нічого не мав, все життя працював в наймі, так до кінця життя в колгоспі попрацював і для нього нічого не змінилось... За третього і соромно казати, бо став комуністом і потім почав жити дуже добре...
Але ж то точно,100%, було не у 1939-41 рр? 0 червоних окупантів у Закарпатті 1939-41, 0 репресовних та 0 депортованих ними
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 27 жов, 2024 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Ты немного запутался. Я помогу. В условиях широкомасштабной- ты и есть пожарный. Понял, не? И даже если у тебя яелы ватные, кроме тебя нет других. Есть старшие бригад, которые научат. Но исполнитель все равно только ты
Тобто пожежники свідомо хотіли закрити Хандера в будинку що горить, щоб він там загинув? А якщо будинок не його, а просто зайшов в гості попрощатись?
Угу. А якщо в мене була кімнатка в цьому будинку, але вона згоріла першою зі всім майном, і тепер я повинен, ціною власного життя, рятувати майно всіх інших (в кого ще не згоріло). При тому, що регулярно платив пожежникам якраз на випадок пожару, які не тільки гроші брали, а ще й перевіряли/штрафували/судили, нібито задля того, щоб протипожежна система функціонувала, але функціонувала вона, як виявилося, тільки поки вогню не було...
А як бути коли бригад пожежників було рівно стільки, скільки треба оптимально для побутових ситуацій. Але раптом хтось почав навмисно палити все , що бачить, а бригад є рівно стільки як було? Тут необхідно залучати ВСІХ з відрами і ломами, але Хантер (умовно) каже «я счас в Німеччину, там Шольц дає ковбаски і пиво, а ви поки мені тут все потушіть. Я поставлю на аву тризуб і буду вболівати ».
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 27 жов, 2024 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Ты немного запутался. Я помогу. В условиях широкомасштабной- ты и есть пожарный. Понял, не? И даже если у тебя яелы ватные, кроме тебя нет других. Есть старшие бригад, которые научат. Но исполнитель все равно только ты
Тобто пожежники свідомо хотіли закрити Хандера в будинку що горить, щоб він там загинув? А якщо будинок не його, а просто зайшов в гості попрощатись?
Угу. А якщо в мене була кімнатка в цьому будинку, але вона згоріла першою зі всім майном, і тепер я повинен, ціною власного життя, рятувати майно всіх інших (в кого ще не згоріло). При тому, що регулярно платив пожежникам якраз на випадок пожару, які не тільки гроші брали, а ще й перевіряли/штрафували/судили, нібито задля того, щоб протипожежна система функціонувала, але функціонувала вона, як виявилося, тільки поки вогню не було...
одні пожежники поізносілісь, в інших не "той ВОС", то цмудять бюджетну цицю та дають вказівки з дивану успішним успіхам, ще інші як працювали професійними завгарами, так і далі працюють, тому намистизуєм з відрами і каструлями, заодно ІХ позаздрить чудам масового зцілення
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 жов, 2024 21:48, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Ты немного запутался. Я помогу. В условиях широкомасштабной- ты и есть пожарный. Понял, не? И даже если у тебя яелы ватные, кроме тебя нет других. Есть старшие бригад, которые научат. Но исполнитель все равно только ты
Тобто пожежники свідомо хотіли закрити Хандера в будинку що горить, щоб він там загинув? А якщо будинок не його, а просто зайшов в гості попрощатись?
Угу. А якщо в мене була кімнатка в цьому будинку, але вона згоріла першою зі всім майном, і тепер я повинен, ціною власного життя, рятувати майно всіх інших (в кого ще не згоріло). При тому, що регулярно платив пожежникам якраз на випадок пожару, які не тільки гроші брали, а ще й перевіряли/штрафували/судили, нібито задля того, щоб протипожежна система функціонувала, але функціонувала вона, як виявилося, тільки поки вогню не було...
Тому й кажу, що тут праві всі. Всі сторони. Пожежники теж аргументовано вам покажуть, що на скільки платили на стільки й отримали.
Імхо. За таких умов ключове: *Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.* Тобто діяльність держави спрямована на людину, а не навпаки. І держава відповідає перед людиною, а не навпаки.
Є ще про обов'язки... Громадянина. Але за умов, коли держава може запросто "призупинити")) виконання своїх обов'язків по забезпеченню медициною і т.д.; коли посадові особи виконують свої обов'язки, м'яко кажучи, частково, то мутно це все з обов'язками.
А на практиці все зведеться до хто кого примусить. Виконувати. Тобто правий той, хто сильніший.