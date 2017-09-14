Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 жов, 2024 22:14
шаман, ти що робиш рекламу нікому невідомих пропагандиських ресурсів запоребрика?
flyman
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Додано: Нед 27 жов, 2024 22:34
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Тому й кажу, що тут праві всі.
все правы быть не могут. это утопия.
Дивлячись кого мати на увазі під "всі".
Якщо навіть а-ля ман'яка-вбивцю, то да - утопія.
detroytred
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Додано: Нед 27 жов, 2024 22:34
Уважаемые эксперды и экспердистки!
Как мы все убедились, росия выдохлась. Ракеты кончились и ничего, что в год пуляют по 5 тыщ ракет. Кончились. Я выбросил часы в мусорное ведро, мне их заменил пуск шахедов на Киев. Это более точно и регулярно. Вопрос. Когда закончатся и шахеды? Спасибо
Бетон
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Додано: Нед 27 жов, 2024 22:39
Бетон написав:
Уважаемые эксперды и экспердистки!
Как мы все убедились, росия выдохлась. Ракеты кончились и ничего, что в год пуляют по 5 тыщ ракет. Кончились.
Я выбросил часы в мусорное ведро, мне их заменил пуск шахедов на Киев. Это более точно и регулярно.
Вопрос. Когда закончатся и шахеды?
Спасибо
новояз: "локационно потерянные безпилотники"
flyman
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Додано: Нед 27 жов, 2024 22:41
Бетон написав:
Вопрос. Когда закончатся и шахеды?
Я знаю відповідь - вони закінчаться коли наших шахедів назад будуть відправляти в 3 рази більше. Один рік РФ протримається, далі - ні.
І ніяких 900 тис нових бусифікованих не потрібно. Зараз не перша світова війна.
BIGor
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Додано: Нед 27 жов, 2024 22:43
fox767676 написав: _hunter написав:
верите, что эти разбирательства будут - учитывая как сейчас с мсэк/прокурорами разбираются?..
будут либо разбирательства - работа над ошибками, либо массовый свал и последующая военная катастрофа
другое дело что я не сторонник нагнетания угроз в адрес нынешней власти - надо дать возможность отступить от власти не барикадируясь, не боясь последущих репрессий
достаточно будет показательно выцепить несколько особо поганых спикеров
Хотите вероятный сценарий разбирательств?
Это всё с центра (с Киева) такие вказивки приходили.
А ми (региональная элита) решительно были против.
Сейчас накажем этих злочинних прокиевских посипак.
UA
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Додано: Нед 27 жов, 2024 22:45
BIGor написав: Бетон написав:
Вопрос. Когда закончатся и шахеды?
Я знаю відповідь - вони закінчаться коли наших шахедів назад будуть відправляти в 3 рази більше. Один рік РФ протримається, далі - ні.
І ніяких 900 тис нових бусифікованих не потрібно. Зараз не перша світова війна.
Зеленський сказав в нас мільон дронів. Стерненко з коміком притулой показували ролик з армією дронів.
Оце правда
А на Київ замість годинника летять кожен день - іпсо
Бетон
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Додано: Нед 27 жов, 2024 22:49
Бетон написав: BIGor написав: Бетон написав:
Вопрос. Когда закончатся и шахеды?
Я знаю відповідь - вони закінчаться коли наших шахедів назад будуть відправляти в 3 рази більше. Один рік РФ протримається, далі - ні.
І ніяких 900 тис нових бусифікованих не потрібно. Зараз не перша світова війна.
Зеленський сказав в нас мільон дронів. Стерненко з коміком притулой показували ролик з армією дронів.
Оце правда
А на Київ замість годинника летять кожен день - іпсо
Спільнота Стерненка чи Притула не потягнуть такий великий проект. Але його легко може потягнути Укроборонпром - в них є всі ресурси, і людські і виробничі і фінансові.
BIGor
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Додано: Нед 27 жов, 2024 22:51
Бетон написав:
Уважаемые эксперды и экспердистки!
Как мы все убедились, росия выдохлась. Ракеты кончились и ничего, что в год пуляют по 5 тыщ ракет. Кончились.
Я выбросил часы в мусорное ведро, мне их заменил пуск шахедов на Киев. Это более точно и регулярно.
Вопрос. Когда закончатся и шахеды?
Спасибо
такие часы?
https://borysenkowatch.com.ua/ru/prodaz ... 6505-0008/
Где мусорное ведро?
UA
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Додано: Нед 27 жов, 2024 22:54
UA написав: Бетон написав:
Уважаемые эксперды и экспердистки!
Как мы все убедились, росия выдохлась. Ракеты кончились и ничего, что в год пуляют по 5 тыщ ракет. Кончились.
Я выбросил часы в мусорное ведро, мне их заменил пуск шахедов на Киев. Это более точно и регулярно.
Вопрос. Когда закончатся и шахеды?
Спасибо
такие часы?
https://borysenkowatch.com.ua/ru/prodaz ... 6505-0008/
Где мусорное ведро?
Неожиданная идея как вывезти бабло
Бетон
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