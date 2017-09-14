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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10630106311063210633>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 79
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 22:14

  Shaman написав:а кажуть гарних новин немає

В РФ власник одного з головних прокремлівських ресурсів Readovka розбився на квадроциклі і впав в кому

чомусь ці пропагандони роблять вигляд, що не розуміють, що вони несуть повну відповідальність за всі злочини, які коїть Московія.

а українці можуть з прикрістю констатувати, що з великою вірогідністю під трибунал саме цей пропагандон не потрапить...

шаман, ти що робиш рекламу нікому невідомих пропагандиських ресурсів запоребрика?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 22:34

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Тому й кажу, що тут праві всі.
все правы быть не могут. это утопия.

Дивлячись кого мати на увазі під "всі".
Якщо навіть а-ля ман'яка-вбивцю, то да - утопія.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 22:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Уважаемые эксперды и экспердистки!
Как мы все убедились, росия выдохлась. Ракеты кончились и ничего, что в год пуляют по 5 тыщ ракет. Кончились.

Я выбросил часы в мусорное ведро, мне их заменил пуск шахедов на Киев. Это более точно и регулярно.

Вопрос. Когда закончатся и шахеды?
Спасибо
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 22:39

  Бетон написав:Уважаемые эксперды и экспердистки!
Как мы все убедились, росия выдохлась. Ракеты кончились и ничего, что в год пуляют по 5 тыщ ракет. Кончились.

Я выбросил часы в мусорное ведро, мне их заменил пуск шахедов на Киев. Это более точно и регулярно.

Вопрос. Когда закончатся и шахеды?
Спасибо

новояз: "локационно потерянные безпилотники"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 22:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Вопрос. Когда закончатся и шахеды?

Я знаю відповідь - вони закінчаться коли наших шахедів назад будуть відправляти в 3 рази більше. Один рік РФ протримається, далі - ні.

І ніяких 900 тис нових бусифікованих не потрібно. Зараз не перша світова війна.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 22:43

  fox767676 написав:
  _hunter написав:верите, что эти разбирательства будут - учитывая как сейчас с мсэк/прокурорами разбираются?..


будут либо разбирательства - работа над ошибками, либо массовый свал и последующая военная катастрофа
другое дело что я не сторонник нагнетания угроз в адрес нынешней власти - надо дать возможность отступить от власти не барикадируясь, не боясь последущих репрессий
достаточно будет показательно выцепить несколько особо поганых спикеров

Хотите вероятный сценарий разбирательств?
Это всё с центра (с Киева) такие вказивки приходили.
А ми (региональная элита) решительно были против.
Сейчас накажем этих злочинних прокиевских посипак.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 22:45

  BIGor написав:
  Бетон написав:Вопрос. Когда закончатся и шахеды?

Я знаю відповідь - вони закінчаться коли наших шахедів назад будуть відправляти в 3 рази більше. Один рік РФ протримається, далі - ні.

І ніяких 900 тис нових бусифікованих не потрібно. Зараз не перша світова війна.

Зеленський сказав в нас мільон дронів. Стерненко з коміком притулой показували ролик з армією дронів.
Оце правда
А на Київ замість годинника летять кожен день - іпсо
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 22:49

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Вопрос. Когда закончатся и шахеды?

Я знаю відповідь - вони закінчаться коли наших шахедів назад будуть відправляти в 3 рази більше. Один рік РФ протримається, далі - ні.

І ніяких 900 тис нових бусифікованих не потрібно. Зараз не перша світова війна.

Зеленський сказав в нас мільон дронів. Стерненко з коміком притулой показували ролик з армією дронів.
Оце правда
А на Київ замість годинника летять кожен день - іпсо

Спільнота Стерненка чи Притула не потягнуть такий великий проект. Але його легко може потягнути Укроборонпром - в них є всі ресурси, і людські і виробничі і фінансові.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 22:51

  Бетон написав:Уважаемые эксперды и экспердистки!
Как мы все убедились, росия выдохлась. Ракеты кончились и ничего, что в год пуляют по 5 тыщ ракет. Кончились.

Я выбросил часы в мусорное ведро, мне их заменил пуск шахедов на Киев. Это более точно и регулярно.

Вопрос. Когда закончатся и шахеды?
Спасибо

такие часы?
https://borysenkowatch.com.ua/ru/prodaz ... 6505-0008/
Где мусорное ведро?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 22:54

  UA написав:
  Бетон написав:Уважаемые эксперды и экспердистки!
Как мы все убедились, росия выдохлась. Ракеты кончились и ничего, что в год пуляют по 5 тыщ ракет. Кончились.

Я выбросил часы в мусорное ведро, мне их заменил пуск шахедов на Киев. Это более точно и регулярно.

Вопрос. Когда закончатся и шахеды?
Спасибо

такие часы?
https://borysenkowatch.com.ua/ru/prodaz ... 6505-0008/
Где мусорное ведро?

Неожиданная идея как вывезти бабло
Бетон
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