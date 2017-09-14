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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10630106311063210633

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 79
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 22:55

  UA написав:
  fox767676 написав:
  _hunter написав:верите, что эти разбирательства будут - учитывая как сейчас с мсэк/прокурорами разбираются?..


будут либо разбирательства - работа над ошибками, либо массовый свал и последующая военная катастрофа
другое дело что я не сторонник нагнетания угроз в адрес нынешней власти - надо дать возможность отступить от власти не барикадируясь, не боясь последущих репрессий
достаточно будет показательно выцепить несколько особо поганых спикеров

Хотите вероятный сценарий разбирательств?
Это всё с центра (с Киева) такие вказивки приходили.
А ми (региональная элита) решительно были против.
Сейчас накажем этих злочинних прокиевских посипак.


мне до провинциальных сатрапов-держиморд дела нет
не мой уровень
пусть местные разбираются
мне хватит нескольких центровых чиновников и их горящих голов чтобы душу отвести
калмыкова найемы подоляк розумков
эти козлики поседеют через минуту общения со мной
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 23:04

  Бетон написав:
  UA написав:
  Бетон написав:Уважаемые эксперды и экспердистки!
Как мы все убедились, росия выдохлась. Ракеты кончились и ничего, что в год пуляют по 5 тыщ ракет. Кончились.

Я выбросил часы в мусорное ведро, мне их заменил пуск шахедов на Киев. Это более точно и регулярно.

Вопрос. Когда закончатся и шахеды?
Спасибо

такие часы?
https://borysenkowatch.com.ua/ru/prodaz ... 6505-0008/
Где мусорное ведро?

Неожиданная идея как вывезти бабло

Если нужно вывести бабло стучи в личку.
Около 1,5 -2% комиссия, безлимит по сумме, 10-15 минут времени.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 23:16

свіфтом можно 400 000 грн щомісячно переводити без усіляких документів?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 23:21

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:І передай в ту спільноту, ніхто в приватному будинку нікого не пустить на теріторію, тим більше в хату

та ти шо, жінки мали гасити автоматчиків з ноги?
Ти теж "Марія-Антуанета" як і твій оптиміст-напарник зі Львова?

Мені достатньо, що якесь відео було залите сьгодні 27.10, а ти казав про нього вчора

Ага, автоматчики ... ходят ... по хатах ...
Не бреши, недолуге

Якщо жінка не захоче пустити в хату, то і під танк ляже
Ти вкинув зрадойобство, теперь своє зрадойобство захищаешь

Повторюю інше питання, якщо ти не іудей, то звідки знаешь, що інший іудей в малому колі казав 10 років тому ?
Чи то бабусі на лавочці розповіли )

Я от тебе читаю і не розумію... Завидки в тебе гроші на ноутбук та інтернет?
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 23:23

  fox767676 написав:
  UA написав:Хотите вероятный сценарий разбирательств?
Это всё с центра (с Киева) такие вказивки приходили.
А ми (региональная элита) решительно были против.
Сейчас накажем этих злочинних прокиевских посипак.


мне до провинциальных сатрапов-держиморд дела нет
не мой уровень
пусть местные разбираются
мне хватит нескольких центровых чиновников и их горящих голов чтобы душу отвести
калмыкова найемы подоляк розумков
эти козлики поседеют через минуту общения со мной

Центральные чиновники централизовано сбегут.
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  #<1 ... 10630106311063210633
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