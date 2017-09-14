_hunter написав:верите, что эти разбирательства будут - учитывая как сейчас с мсэк/прокурорами разбираются?..
будут либо разбирательства - работа над ошибками, либо массовый свал и последующая военная катастрофа другое дело что я не сторонник нагнетания угроз в адрес нынешней власти - надо дать возможность отступить от власти не барикадируясь, не боясь последущих репрессий достаточно будет показательно выцепить несколько особо поганых спикеров
Хотите вероятный сценарий разбирательств? Это всё с центра (с Киева) такие вказивки приходили. А ми (региональная элита) решительно были против. Сейчас накажем этих злочинних прокиевских посипак.
мне до провинциальных сатрапов-держиморд дела нет не мой уровень пусть местные разбираются мне хватит нескольких центровых чиновников и их горящих голов чтобы душу отвести калмыкова найемы подоляк розумков эти козлики поседеют через минуту общения со мной
UA написав:Хотите вероятный сценарий разбирательств? Это всё с центра (с Киева) такие вказивки приходили. А ми (региональная элита) решительно были против. Сейчас накажем этих злочинних прокиевских посипак.
мне до провинциальных сатрапов-держиморд дела нет не мой уровень пусть местные разбираются мне хватит нескольких центровых чиновников и их горящих голов чтобы душу отвести калмыкова найемы подоляк розумков эти козлики поседеют через минуту общения со мной