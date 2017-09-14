Додано: Нед 27 жов, 2024 23:27

pesikot написав: Xenon написав: Харків вже 3й день майже весь перекритий з шаленою кількістю ТЦК на вулицях.

Цікаво - коли в Києві таке почнеться? ) Харків вже 3й день майже весь перекритий з шаленою кількістю ТЦК на вулицях.Цікаво - коли в Києві таке почнеться? )

А ти про це в ТГ-каналах вичитав чи сам бачив ?



Ти ж накидуешь, ось а Харькові все перекрито, а в Києві нічого не відбувається



Це нарратив російської пропаганди

Якись блохер, невідомо звідки, записав відео, що Харьків торбять ТЦК



Ти на цьому робишь свої висновки ?

Чи як



Тобі нагадати, нещодавно російська пропаганда розганяла тезу, що з Харькова всі їдуть, бо будет наступ і захоплять Харьків



Чи ти золота рибка ? 5 секунд пам"яті

Чи ти, довготривалий зрадо...б А ти про це в ТГ-каналах вичитав чи сам бачив ?Ти ж накидуешь, ось а Харькові все перекрито, а в Києві нічого не відбуваєтьсяЦе нарратив російської пропагандиЯкись блохер, невідомо звідки, записав відео, що Харьків торбять ТЦКТи на цьому робишь свої висновки ?Чи якТобі нагадати, нещодавно російська пропаганда розганяла тезу, що з Харькова всі їдуть, бо будет наступ і захоплять ХарьківЧи ти золота рибка ? 5 секунд пам"ятіЧи ти, довготривалий зрадо...б

Ты явно не бываешь ни в Харькове ни в Киеве. В Киеве только с недавна полиция стала в Маке или некоторых ТЦ выборочно подходить и спрашивать ВОД. В Харькове же пошла мода 2-3 дня в неделю перекрывать мосты и проспекты типа блокпостами с участием человек 40 из полицией и людей в камуфляже для поголовной проверки авто. Те кто в камуфляже - в чёрный масках на рот и нос. Цель проверки - найти необновившихся либо обновившихся но незабронированных. При мне один водитель решил поиграть в GTA, растолкал бампером заблокировавшие его авто проверяющих, развернулся и уехал. За ним выехал Приус и Сорренто с людьми в Балаклавах. Через пару-тройку километров стал свидетелем как его догнали заблокировали вытащили из авто и увезли на Дастере. Авто с вмятинами на углах бампера осталось на проспекте.Теперь если что-то нужно поехать купить или заказать ( к супермаркетам это не относится) - звонишь и спрашиваешь — «вы вышли сегодня на работу?». Эти 2-3-4 дня в неделю видит весь город, пробки в определенных местах с раннего утра.