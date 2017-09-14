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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 жов, 2024 23:16
свіфтом можно 400 000 грн щомісячно переводити без усіляких документів?
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fox767676
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Додано: Нед 27 жов, 2024 23:21
pesikot написав: Letusrock написав: pesikot написав:
І передай в ту спільноту, ніхто в приватному будинку нікого не пустить на теріторію, тим більше в хату
та ти шо, жінки мали гасити автоматчиків з ноги?
Ти теж "Марія-Антуанета" як і твій оптиміст-напарник зі Львова?
Мені достатньо, що якесь відео було залите сьгодні 27.10, а ти казав про нього вчора
Ага, автоматчики ... ходят ... по хатах ...
Не бреши, недолуге
Якщо жінка не захоче пустити в хату, то і під танк ляже
Ти вкинув зрадойобство, теперь своє зрадойобство захищаешь
Повторюю інше питання, якщо ти не іудей, то звідки знаешь, що інший іудей в малому колі казав 10 років тому ?
Чи то бабусі на лавочці розповіли )
Я от тебе читаю і не розумію... Завидки в тебе гроші на ноутбук та інтернет?
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Додано: Нед 27 жов, 2024 23:23
fox767676 написав: UA написав:
Хотите вероятный сценарий разбирательств?
Это всё с центра (с Киева) такие вказивки приходили.
А ми (региональная элита) решительно были против.
Сейчас накажем этих злочинних прокиевских посипак.
мне до провинциальных сатрапов-держиморд дела нет
не мой уровень
пусть местные разбираются
мне хватит нескольких центровых чиновников и их горящих голов чтобы душу отвести
калмыкова найемы подоляк розумков
эти козлики поседеют через минуту общения со мной
Центральные чиновники централизовано сбегут.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 23:27
pesikot написав: Xenon написав:
Харків вже 3й день майже весь перекритий з шаленою кількістю ТЦК на вулицях.
Цікаво - коли в Києві таке почнеться? )
А ти про це в ТГ-каналах вичитав чи сам бачив ?
Ти ж накидуешь, ось а Харькові все перекрито, а в Києві нічого не відбувається
Це нарратив російської пропаганди
Якись блохер, невідомо звідки, записав відео, що Харьків торбять ТЦК
Ти на цьому робишь свої висновки ?
Чи як
Тобі нагадати, нещодавно російська пропаганда розганяла тезу, що з Харькова всі їдуть, бо будет наступ і захоплять Харьків
Чи ти золота рибка ? 5 секунд пам"яті
Чи ти, довготривалий зрадо...б
Ты явно не бываешь ни в Харькове ни в Киеве. В Киеве только с недавна полиция стала в Маке или некоторых ТЦ выборочно подходить и спрашивать ВОД. В Харькове же пошла мода 2-3 дня в неделю перекрывать мосты и проспекты типа блокпостами с участием человек 40 из полицией и людей в камуфляже для поголовной проверки авто. Те кто в камуфляже - в чёрный масках на рот и нос. Цель проверки - найти необновившихся либо обновившихся но незабронированных. При мне один водитель решил поиграть в GTA, растолкал бампером заблокировавшие его авто проверяющих, развернулся и уехал. За ним выехал Приус и Сорренто с людьми в Балаклавах. Через пару-тройку километров стал свидетелем как его догнали заблокировали вытащили из авто и увезли на Дастере. Авто с вмятинами на углах бампера осталось на проспекте.
Теперь если что-то нужно поехать купить или заказать ( к супермаркетам это не относится) - звонишь и спрашиваешь — «вы вышли сегодня на работу?». Эти 2-3-4 дня в неделю видит весь город, пробки в определенных местах с раннего утра.
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serg1974
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Додано: Нед 27 жов, 2024 23:28
Бетон написав:
Уважаемые эксперды и экспердистки!
Как мы все убедились, росия выдохлась. Ракеты кончились и ничего, что в год пуляют по 5 тыщ ракет. Кончились.
Я выбросил часы в мусорное ведро, мне их заменил пуск шахедов на Киев. Это более точно и регулярно.
Вопрос. Когда закончатся и шахеды?
Спасибо
Никогда не закончатся. Ничего из происходящего не закончится никогда. Если меня разбудят через сто лет и спросят что происходит в Украине-я не колеблясь отвечу: воюют,пакуют и воруют.
И ракеты будут еще. Только Харрис выберут и похолодает- наступит полный армагедец. Можете скринить прогноз,это же очевидно
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Додано: Нед 27 жов, 2024 23:30
fox767676 написав:
свіфтом можно 400 000 грн щомісячно переводити без усіляких документів?
вроде ж только на лечение/обучение только?
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Додано: Нед 27 жов, 2024 23:30
UA написав: fox767676 написав: UA написав:
Хотите вероятный сценарий разбирательств?
Это всё с центра (с Киева) такие вказивки приходили.
А ми (региональная элита) решительно были против.
Сейчас накажем этих злочинних прокиевских посипак.
мне до провинциальных сатрапов-держиморд дела нет
не мой уровень
пусть местные разбираются
мне хватит нескольких центровых чиновников и их горящих голов чтобы душу отвести
калмыкова найемы подоляк розумков
эти козлики поседеют через минуту общения со мной
Центральные чиновники централизовано сбегут.
есть такое дело...
ну диаспора большая, разношерстная
найдутся люди подножку поставить на улице
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fox767676
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Додано: Нед 27 жов, 2024 23:31
fox767676 написав:
свіфтом можно 400 000 грн щомісячно переводити без усіляких документів?
На території де конституція на паузі, оці от офіційні формальності ідуть нах.
фінансова махновщина.
Тут кеш на стол положил, там твоему человеку тоже на стол кеш положили.
Все в телефонном режиме. Посчитали, попрощались.
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UA
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Додано: Нед 27 жов, 2024 23:38
Бетон написав:
Вопрос. Когда закончатся и шахеды?
Спасибо
тот кто будет способен наносить ними больше ударов тот и выиграет.
закончится они не могут по определению.
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tester7336
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Додано: Нед 27 жов, 2024 23:41
serg1974 написав:
Ты явно не бываешь ни в Харькове ни в Киеве. В Киеве только с недавна полиция стала в Маке или некоторых ТЦ выборочно подходить и спрашивать ВОД. В Харькове же пошла мода 2-3 дня в неделю перекрывать мосты и проспекты типа блокпостами с участием человек 40 из полицией и людей в камуфляже для поголовной проверки авто. Те кто в камуфляже - в чёрный масках на рот и нос.
Цель проверки - найти необновившихся либо обновившихся но незабронированных. При мне один водитель решил поиграть в GTA, растолкал бампером заблокировавшие его авто проверяющих, развернулся и уехал. За ним выехал Приус и Сорренто с людьми в Балаклавах. Через пару-тройку километров стал свидетелем как его догнали заблокировали вытащили из авто и увезли на Дастере. Авто с вмятинами на углах бампера осталось на проспекте.
Теперь если что-то нужно поехать купить или заказать ( к супермаркетам это не относится) - звонишь и спрашиваешь — «вы вышли сегодня на работу?». Эти 2-3-4 дня в неделю видит весь город, пробки в определенных местах с раннего утра.
Почему в масках?
Все ж по закону
Чего они боятся?
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UA
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