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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10631106321063310634

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 79
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 23:43

  UA написав:Почему в масках?
Все ж по закону :mrgreen:
Чего они боятся?


а че силовики только сейчас в масках работать начали?
они всегда так работают что бы было не опознать если что.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 23:47

UA Да, они настроены действовать жестко и вероятно не хотят типа кровной мести. Только такое на ум приходит. Большинство автотранспорта людей в камуфляже -на не украинских номерах.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 23:49

tester7336 а с каких пор сотрудники и помощники ТЦК и СП стали «силовиками» ?

Они же ТЦК и социальной поддержки а не силовой.
Востаннє редагувалось serg1974 в Нед 27 жов, 2024 23:53, всього редагувалось 1 раз.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 23:52

  tester7336 написав:
  UA написав:Почему в масках?
Все ж по закону :mrgreen:
Чего они боятся?


а че силовики только сейчас в масках работать начали?
они всегда так работают что бы было не опознать если что.

Так в том и вопрос, почему они боятся, что их опознают?

А вообще эта ситуация -- как раз о двойных стандартах. Силовики защищены кругом и законами, и аппаратом, и судами, и правоприменительной практикой. Граждане -- не защищены вообще никак. Тем не менее, они в масках, и государство считает это правильным. А ведь для гражданина-то это тело в маске -- не силовик, не полицейский. Это неизвестная личность, которая применяет силу с неизвестными целями. По всем законам -- можно защищаться. Ну, если сил хватает, конечно. Только судить потом будут не нападвшего, а защищавшегося.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 23:58

  fox767676 написав:есть такое дело...
ну диаспора большая, разношерстная
найдутся люди подножку поставить на улице

як останньому Сомосі
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 00:01

  serg1974 написав:аке или некоторых ТЦ выборочно подходить и спрашивать ВОД. В Харькове же пошла мода 2-3 дня в неделю перекрывать мосты и проспекты типа блокпостами с участием человек 40 из полицией и людей в камуфляже для поголовной проверки авто. Те кто в камуфляже - в чёрный масках на рот и нос. Цель проверки - найти необновившихся либо обновившихся но незабронированных. При мне один водитель решил поиграть в GTA, растолкал бампером заблокировавшие его авто проверяющих, развернулся и уехал. За ним выехал Приус и Сорренто с людьми в Балаклавах. Через пару-тройку километров стал свидетелем как его догнали заблокировали вытащили из авто и увезли на Дастере. Авто с вмятинами на углах бампера осталось на проспекте.
вот бы их на передок погеройствовать, так нет это ж 1й сорт их низзя

в целом напоминает ситуацию когда некий мужик с полшестого отгребает от жены тонну комплиментов, а в 9 утра отрывается на полную катушку на подчиненных. Так же и наши власти отгребая на востоке от русни, получая пинков от партнеров отрывается на тех, кого считает виноватыми.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 00:08

  M-Audio написав:Так в том и вопрос, почему они боятся, что их опознают?


Страхуются, не учитывая менталитета. Это излишне. Ухилянты-гречкосии не способны ровным счетам ни на что, кроме прятаться, убегать и умирать в ТЦК от эпилепсии.
То видать страшилок начитались про кровную месть в других странах, когда за косяк отца вырезали весь род.
Не переживайте,громадяне! Рабский менталитет ухилянтов позволит вам делать все,что вы захотите, скоро повесите объявление "явится всем ухилянтам в ТЦК по месту жительства в 12-00 на смертную казнь через повешение" а в ответ только робко спросят- " а мотузку свою брати чи видадуть?"
Velz
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