а че силовики только сейчас в масках работать начали?
они всегда так работают что бы было не опознать если что.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 23:43
Додано: Нед 27 жов, 2024 23:47
UA Да, они настроены действовать жестко и вероятно не хотят типа кровной мести. Только такое на ум приходит. Большинство автотранспорта людей в камуфляже -на не украинских номерах.
Додано: Нед 27 жов, 2024 23:49
tester7336 а с каких пор сотрудники и помощники ТЦК и СП стали «силовиками» ?
Они же ТЦК и социальной поддержки а не силовой.
Востаннє редагувалось serg1974 в Нед 27 жов, 2024 23:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 жов, 2024 23:52
Так в том и вопрос, почему они боятся, что их опознают?
А вообще эта ситуация -- как раз о двойных стандартах. Силовики защищены кругом и законами, и аппаратом, и судами, и правоприменительной практикой. Граждане -- не защищены вообще никак. Тем не менее, они в масках, и государство считает это правильным. А ведь для гражданина-то это тело в маске -- не силовик, не полицейский. Это неизвестная личность, которая применяет силу с неизвестными целями. По всем законам -- можно защищаться. Ну, если сил хватает, конечно. Только судить потом будут не нападвшего, а защищавшегося.
Додано: Нед 27 жов, 2024 23:58
Додано: Пон 28 жов, 2024 00:01
вот бы их на передок погеройствовать, так нет это ж 1й сорт их низзя
в целом напоминает ситуацию когда некий мужик с полшестого отгребает от жены тонну комплиментов, а в 9 утра отрывается на полную катушку на подчиненных. Так же и наши власти отгребая на востоке от русни, получая пинков от партнеров отрывается на тех, кого считает виноватыми.
Додано: Пон 28 жов, 2024 00:08
Страхуются, не учитывая менталитета. Это излишне. Ухилянты-гречкосии не способны ровным счетам ни на что, кроме прятаться, убегать и умирать в ТЦК от эпилепсии.
То видать страшилок начитались про кровную месть в других странах, когда за косяк отца вырезали весь род.
Не переживайте,громадяне! Рабский менталитет ухилянтов позволит вам делать все,что вы захотите, скоро повесите объявление "явится всем ухилянтам в ТЦК по месту жительства в 12-00 на смертную казнь через повешение" а в ответ только робко спросят- " а мотузку свою брати чи видадуть?"
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