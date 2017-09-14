Додано: Нед 27 жов, 2024 23:52

tester7336 написав: UA написав: Почему в масках?

Все ж по закону

Чего они боятся? Почему в масках?Все ж по законуЧего они боятся?



а че силовики только сейчас в масках работать начали?

они всегда так работают что бы было не опознать если что. а че силовики только сейчас в масках работать начали?они всегда так работают что бы было не опознать если что.

Так в том и вопрос, почему они боятся, что их опознают?А вообще эта ситуация -- как раз о двойных стандартах. Силовики защищены кругом и законами, и аппаратом, и судами, и правоприменительной практикой. Граждане -- не защищены вообще никак. Тем не менее, они в масках, и государство считает это правильным. А ведь для гражданина-то это тело в маске -- не силовик, не полицейский. Это неизвестная личность, которая применяет силу с неизвестными целями. По всем законам -- можно защищаться. Ну, если сил хватает, конечно. Только судить потом будут не нападвшего, а защищавшегося.