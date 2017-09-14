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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 жов, 2024 23:43
UA написав:
Почему в масках?
Все ж по закону
Чего они боятся?
а че силовики только сейчас в масках работать начали?
они всегда так работают что бы было не опознать если что.
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tester7336
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Додано: Нед 27 жов, 2024 23:47
UA Да, они настроены действовать жестко и вероятно не хотят типа кровной мести. Только такое на ум приходит. Большинство автотранспорта людей в камуфляже -на не украинских номерах.
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serg1974
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Додано: Нед 27 жов, 2024 23:49
tester7336 а с каких пор сотрудники и помощники ТЦК и СП стали «силовиками» ?
Они же ТЦК и социальной поддержки а не силовой.
Востаннє редагувалось serg1974
в Нед 27 жов, 2024 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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serg1974
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Додано: Нед 27 жов, 2024 23:52
tester7336 написав: UA написав:
Почему в масках?
Все ж по закону
Чего они боятся?
а че силовики только сейчас в масках работать начали?
они всегда так работают что бы было не опознать если что.
Так в том и вопрос, почему они боятся, что их опознают?
А вообще эта ситуация -- как раз о двойных стандартах. Силовики защищены кругом и законами, и аппаратом, и судами, и правоприменительной практикой. Граждане -- не защищены вообще никак. Тем не менее, они в масках, и государство считает это правильным. А ведь для гражданина-то это тело в маске -- не силовик, не полицейский. Это неизвестная личность, которая применяет силу с неизвестными целями. По всем законам -- можно защищаться. Ну, если сил хватает, конечно. Только судить потом будут не нападвшего, а защищавшегося.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 23:58
fox767676 написав:
есть такое дело...
ну диаспора большая, разношерстная
найдутся люди подножку поставить на улице
як останньому Сомосі
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Додано: Пон 28 жов, 2024 00:01
serg1974 написав:
аке или некоторых ТЦ выборочно подходить и спрашивать ВОД. В Харькове же пошла мода 2-3 дня в неделю перекрывать мосты и проспекты типа блокпостами с участием человек 40 из полицией и людей в камуфляже для поголовной проверки авто. Те кто в камуфляже - в чёрный масках на рот и нос. Цель проверки - найти необновившихся либо обновившихся но незабронированных. При мне один водитель решил поиграть в GTA, растолкал бампером заблокировавшие его авто проверяющих, развернулся и уехал. За ним выехал Приус и Сорренто с людьми в Балаклавах. Через пару-тройку километров стал свидетелем как его догнали заблокировали вытащили из авто и увезли на Дастере. Авто с вмятинами на углах бампера осталось на проспекте.
вот бы их на передок погеройствовать, так нет это ж 1й сорт их низзя
в целом напоминает ситуацию когда некий мужик с полшестого отгребает от жены тонну комплиментов, а в 9 утра отрывается на полную катушку на подчиненных. Так же и наши власти отгребая на востоке от русни, получая пинков от партнеров отрывается на тех, кого считает виноватыми.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 00:08
M-Audio написав:
Так в том и вопрос, почему они боятся, что их опознают?
Страхуются, не учитывая менталитета. Это излишне. Ухилянты-гречкосии не способны ровным счетам ни на что, кроме прятаться, убегать и умирать в ТЦК от эпилепсии.
То видать страшилок начитались про кровную месть в других странах, когда за косяк отца вырезали весь род.
Не переживайте,громадяне! Рабский менталитет ухилянтов позволит вам делать все,что вы захотите, скоро повесите объявление "явится всем ухилянтам в ТЦК по месту жительства в 12-00 на смертную казнь через повешение" а в ответ только робко спросят- " а мотузку свою брати чи видадуть?"
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Velz
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Додано: Пон 28 жов, 2024 01:06
tester7336 написав: UA написав:
Почему в масках?
Все ж по закону
Чего они боятся?
а че силовики только сейчас в масках работать начали?
они всегда так работают что бы было не опознать если что.
ТЦК это военнослужащие. Армия. Они не имеют право задерживать гражданских.
Спецподразделения (Менты, СБУ) работают в масках только на задержаниях или иных следственных действиях санкционированных судом. Процессуальные лица руководящие следственными действиями при этом всегда с отрытым лицом.
В последствии можно обжаловать их действия.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 01:11
Velz написав: M-Audio написав:
Так в том и вопрос, почему они боятся, что их опознают?
Страхуются, не учитывая менталитета. Это излишне. Ухилянты-гречкосии не способны ровным счетам ни на что, кроме прятаться, убегать и умирать в ТЦК от эпилепсии.
То видать страшилок начитались про кровную месть в других странах, когда за косяк отца вырезали весь род.
Не переживайте,громадяне! Рабский менталитет ухилянтов позволит вам делать все,что вы захотите, скоро повесите объявление "явится всем ухилянтам в ТЦК по месту жительства в 12-00 на смертную казнь через повешение"
а в ответ только робко спросят- " а мотузку свою брати чи видадуть?"
27-28 сентября на стенах домов появилось объявление:
"Все жиды города Киева и окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на ул. Мельника - Доктеривской (возле кладбища).
Взять с собой документы, деньги, белье и прочее.
Кто не подчинится этому распоряжению, будет расстрелян.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 01:16
serg1974 написав:tester7336
а с каких пор сотрудники и помощники ТЦК и СП стали «силовиками» ?
Они же ТЦК и социальной поддержки а не силовой.
Да? Я думал СП это Силового Придушення населення.
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