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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10632106331063410635

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 79
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 01:27

  Wirująświatła написав:
  serg1974 написав:аке или некоторых ТЦ выборочно подходить и спрашивать ВОД. В Харькове же пошла мода 2-3 дня в неделю перекрывать мосты и проспекты типа блокпостами с участием человек 40 из полицией и людей в камуфляже для поголовной проверки авто. Те кто в камуфляже - в чёрный масках на рот и нос. Цель проверки - найти необновившихся либо обновившихся но незабронированных. При мне один водитель решил поиграть в GTA, растолкал бампером заблокировавшие его авто проверяющих, развернулся и уехал. За ним выехал Приус и Сорренто с людьми в Балаклавах. Через пару-тройку километров стал свидетелем как его догнали заблокировали вытащили из авто и увезли на Дастере. Авто с вмятинами на углах бампера осталось на проспекте.
вот бы их на передок погеройствовать, так нет это ж 1й сорт их низзя

в целом напоминает ситуацию когда некий мужик с полшестого отгребает от жены тонну комплиментов, а в 9 утра отрывается на полную катушку на подчиненных. Так же и наши власти отгребая на востоке от русни, получая пинков от партнеров отрывается на тех, кого считает виноватыми.

Ато путин нападет
ну хоть поржем
проголосуем по приколу
Кричали такое?
Значит виноваты
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 01:33

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Політичні дискусії
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 01:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

больше всего трудно смотреть на небольшое количество реальных патриотов, которые в условиях тотального окружения дебильным нарідом, никчемными союзничками и партнэрами, ну и конечно врагами, еще верят во что-то хорошее и для этого что-то делают. добровольцы, волонтеры, те, кто двигают разработку оружия… им реально надо ставить памятники при жизни.
наверное, последняя мотивация — что «там» еще хуже.
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