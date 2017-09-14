Додано: Пон 28 жов, 2024 03:10

Hotab написав: prodigy



а тепер порівняйте, що було у нас:





Дякую. Гарна аналітична робота Дякую. Гарна аналітична робота

на навчаннях війська рф отработали план вторгнення в Грузію , який здійснили через 6 днів потому.

За словами грузинських високопосадовців, рішення атакувати Цхінвалі було прийнято тільки тоді, коли колона російської військової техніки почала заходити у Південну Осетію через Рокський тунель.

Від 00:30 восьмого серпня до 17:30 дев'ятого серпня Цхінвалі обстрілювали 18 реактивних систем залпового вогню «Град». У проміжках між ракетними ударами у місто з боків с. Хетагурово та с. Ергнеті заходили підрозділи Горійської танкової бригади, 2-ї, 3-ї, 4-ї піхотних бригад Міністерства оборони Грузії, з боку с. Тамарашені — спецназ Міністерства внутрішніх справ Грузії.

«Почався штурм Цхінвалі», — сказав він по телефону близько 23:00 (за київським часом). «Цхінвалі обстрілюється з установок Град, гаубиць і великокаліберних мінометів», — заявив Кокойти.[136] О 4:45 ранку 8 серпня міністр уряду Грузії Тимурі Якобашвілі заявив, що грузинські війська контролювали значні території регіону і майже вибили сепаратистів із столиці автономії.[137][138] Цього ж дня грузинський бригадний генерал Мамука Курашвілі озвучив позицію грузинської сторони «зачистити Цхінвалі від кримінальних елементів».

7 августа в зону конфликта в Южной Осетии были отправлены подразделения грузинской армии, которые в течение нескольких часов взяли под контроль большую часть Цхинвали , оплота сепаратистов. [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] Некоторые российские войска незаконно пересекли границу Грузии и России через Рокский тоннель и продвинулись в зону конфликта в Южной Осетии к 7 августа, прежде чем грузинские военные отреагировали.

.... Российские и сепаратистские силы воевали с грузинскими войсками в Южной Осетии и вокруг нее в течение нескольких дней, пока грузинские войска не отступили.

Дейл Херспрінг, експерт з російських військових справ з Університету штату Канзас, описав російські навчання як «саме те, що вони виконали в Джорджії всього кілька тижнів потому […] як повну генеральну репетицію»

Спільні американо-грузинські навчання отримали назву «Негайне реагування 2008», у них також брали участь військовослужбовці з України, Азербайджану та Вірменії. У навчаннях, які завершилися 31 липня, взяли участь 1630 військовослужбовців, у тому числі 1000 американських військовослужбовців.

К сожалению, нет. Слишком упрощённо и прямолинейно.Я уже как-то уже писал, что несмотря на пользу аналогий к ним надо относиться очень аккуратно и с большой осторожностью. Прямые ассоциации и сопоставления вроде бы похожих вещей и явлений могут приводить к неверным выводам.Честно говоря, если бы не Ваш пост, я бы это не комментировал.Там между цитатами вставляются собственные слова, которые ничем не подтверждены. Например,Возможно, и так. Но это требует доказательств. В приведенной перед этими словами цитате из Вики об этом ни слова.Можно изменить выделения, сделанные автором поста:Каких "високопосадовців" конкретно?Там есть 3 ссылки. Одна на председателя парламента Грузии Давида Бакрадзе. Но в тексте по ссылке он такого не говорит. Другая на Владимира Горбача, который там не был, а свои выводы делает по инфе из интернета, причём ничего не доказывает. И только в одной ссылке на интервью УНИАН "державного міністра Грузії з питань реінтеграції Темур ЯКОБАШВІЛІ" приводится такое мнение, причём почти дословно так, как в цитате из Вики.При этом в посте пропущены предложения перед и после этой цитаты. Перед приведенным предложением, читаем в Вики:и после:А вот что говорится в англоязычной Вики:Всё это не противоречит тому, что вмешательство РФ являлось агрессией и вполне вероятно готовилось заранее. Но тогда тем более нельзя было вводить грузинские войска в Ю. Осетию, чтобы не давать малейшего повода для агрессии РФ.И ещё одно замечание, которое вызовет возмущение многих. Украинская Вики пока что отличается достаточно невысоким уровнем. Для этого есть объективные причины, но тем не менее. Некоторые статьи выглядят как почти полный перевод российской.Пример качества из этой статьи - я понимаю, что в английском языке и Грузия, и американский штат Джорджия называются Georgia. Но когда в статье приводится цитата:это выглядит... некрасиво.И, кстати, если говорить об аналогиях, то интересно, почему автор поста не обратил внимание на напрашивающуюся аналогию в приведенной им цитате:Почему эти (или другие) "1000 американських військовослужбовців" не осуществили на практике это самое «Негайне реагування 2008»? Не кажется ли, что это действительно похоже на нашу ситуацию с "партнёрами"?