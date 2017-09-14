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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10632106331063410635

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 79
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 01:27

  Wirująświatła написав:
  serg1974 написав:аке или некоторых ТЦ выборочно подходить и спрашивать ВОД. В Харькове же пошла мода 2-3 дня в неделю перекрывать мосты и проспекты типа блокпостами с участием человек 40 из полицией и людей в камуфляже для поголовной проверки авто. Те кто в камуфляже - в чёрный масках на рот и нос. Цель проверки - найти необновившихся либо обновившихся но незабронированных. При мне один водитель решил поиграть в GTA, растолкал бампером заблокировавшие его авто проверяющих, развернулся и уехал. За ним выехал Приус и Сорренто с людьми в Балаклавах. Через пару-тройку километров стал свидетелем как его догнали заблокировали вытащили из авто и увезли на Дастере. Авто с вмятинами на углах бампера осталось на проспекте.
вот бы их на передок погеройствовать, так нет это ж 1й сорт их низзя

в целом напоминает ситуацию когда некий мужик с полшестого отгребает от жены тонну комплиментов, а в 9 утра отрывается на полную катушку на подчиненных. Так же и наши власти отгребая на востоке от русни, получая пинков от партнеров отрывается на тех, кого считает виноватыми.

Ато путин нападет
ну хоть поржем
проголосуем по приколу
Кричали такое?
Значит виноваты
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 01:33

таблетка памяти
Політичні дискусії
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 01:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

больше всего трудно смотреть на небольшое количество реальных патриотов, которые в условиях тотального окружения дебильным нарідом, никчемными союзничками и партнэрами, ну и конечно врагами, еще верят во что-то хорошее и для этого что-то делают. добровольцы, волонтеры, те, кто двигают разработку оружия… им реально надо ставить памятники при жизни.
наверное, последняя мотивация — что «там» еще хуже.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 03:10

  Hotab написав:prodigy

а тепер порівняйте, що було у нас:


Дякую. Гарна аналітична робота
К сожалению, нет. Слишком упрощённо и прямолинейно.
Я уже как-то уже писал, что несмотря на пользу аналогий к ним надо относиться очень аккуратно и с большой осторожностью. Прямые ассоциации и сопоставления вроде бы похожих вещей и явлений могут приводить к неверным выводам.
Честно говоря, если бы не Ваш пост, я бы это не комментировал.

Там между цитатами вставляются собственные слова, которые ничем не подтверждены. Например,
на навчаннях війська рф отработали план вторгнення в Грузію , який здійснили через 6 днів потому.
Возможно, и так. Но это требует доказательств. В приведенной перед этими словами цитате из Вики об этом ни слова.
Можно изменить выделения, сделанные автором поста:
За словами грузинських високопосадовців, рішення атакувати Цхінвалі було прийнято тільки тоді, коли колона російської військової техніки почала заходити у Південну Осетію через Рокський тунель.
Каких "високопосадовців" конкретно?
Там есть 3 ссылки. Одна на председателя парламента Грузии Давида Бакрадзе. Но в тексте по ссылке он такого не говорит. Другая на Владимира Горбача, который там не был, а свои выводы делает по инфе из интернета, причём ничего не доказывает. И только в одной ссылке на интервью УНИАН "державного міністра Грузії з питань реінтеграції Темур ЯКОБАШВІЛІ" приводится такое мнение, причём почти дословно так, как в цитате из Вики.

При этом в посте пропущены предложения перед и после этой цитаты. Перед приведенным предложением, читаем в Вики:
Від 00:30 восьмого серпня до 17:30 дев'ятого серпня Цхінвалі обстрілювали 18 реактивних систем залпового вогню «Град». У проміжках між ракетними ударами у місто з боків с. Хетагурово та с. Ергнеті заходили підрозділи Горійської танкової бригади, 2-ї, 3-ї, 4-ї піхотних бригад Міністерства оборони Грузії, з боку с. Тамарашені — спецназ Міністерства внутрішніх справ Грузії.
и после:
«Почався штурм Цхінвалі», — сказав він по телефону близько 23:00 (за київським часом). «Цхінвалі обстрілюється з установок Град, гаубиць і великокаліберних мінометів», — заявив Кокойти.[136] О 4:45 ранку 8 серпня міністр уряду Грузії Тимурі Якобашвілі заявив, що грузинські війська контролювали значні території регіону і майже вибили сепаратистів із столиці автономії.[137][138] Цього ж дня грузинський бригадний генерал Мамука Курашвілі озвучив позицію грузинської сторони «зачистити Цхінвалі від кримінальних елементів».


А вот что говорится в англоязычной Вики:
7 августа в зону конфликта в Южной Осетии были отправлены подразделения грузинской армии, которые в течение нескольких часов взяли под контроль большую часть Цхинвали , оплота сепаратистов. [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] Некоторые российские войска незаконно пересекли границу Грузии и России через Рокский тоннель и продвинулись в зону конфликта в Южной Осетии к 7 августа, прежде чем грузинские военные отреагировали.
.... Российские и сепаратистские силы воевали с грузинскими войсками в Южной Осетии и вокруг нее в течение нескольких дней, пока грузинские войска не отступили.


Всё это не противоречит тому, что вмешательство РФ являлось агрессией и вполне вероятно готовилось заранее. Но тогда тем более нельзя было вводить грузинские войска в Ю. Осетию, чтобы не давать малейшего повода для агрессии РФ.

И ещё одно замечание, которое вызовет возмущение многих. Украинская Вики пока что отличается достаточно невысоким уровнем. Для этого есть объективные причины, но тем не менее. Некоторые статьи выглядят как почти полный перевод российской.
Пример качества из этой статьи - я понимаю, что в английском языке и Грузия, и американский штат Джорджия называются Georgia. Но когда в статье приводится цитата:
Дейл Херспрінг, експерт з російських військових справ з Університету штату Канзас, описав російські навчання як «саме те, що вони виконали в Джорджії всього кілька тижнів потому […] як повну генеральну репетицію»
это выглядит... некрасиво.

И, кстати, если говорить об аналогиях, то интересно, почему автор поста не обратил внимание на напрашивающуюся аналогию в приведенной им цитате:
Спільні американо-грузинські навчання отримали назву «Негайне реагування 2008», у них також брали участь військовослужбовці з України, Азербайджану та Вірменії. У навчаннях, які завершилися 31 липня, взяли участь 1630 військовослужбовців, у тому числі 1000 американських військовослужбовців.
Почему эти (или другие) "1000 американських військовослужбовців" не осуществили на практике это самое «Негайне реагування 2008»? Не кажется ли, что это действительно похоже на нашу ситуацию с "партнёрами"?
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 03:22

  M-Audio написав:.........
То есть, то, что мы сейчас видим -- это и есть потолок возможностей "обеспечения договоренностей". Почему он такой, и кто его таким установил, и можно ли было его приподнять, об этом можно дискутировать долго. Но теперь он уже не станет выше.

Не так.
Это не потолок возможностей. Это, возможно, потолок "желаний". А, возможно, и нет - не потолок. Т.к. этот потолок со временем таки становится выше.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 07:37

  UA написав:Я от тебе читаю і не розумію... Завидки в тебе гроші на ноутбук та інтернет?



Порохобот, давно вже зрозуміло.
Шпарить по методичкам один в один як порохоботи на інших форумах.
За те і живе.
Хомякоид
 
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