таблетка памяти
Політичні дискусії
stm прокомментируй
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Додано: Пон 28 жов, 2024 01:33
таблетка памяти
Політичні дискусії
stm прокомментируй
Додано: Пон 28 жов, 2024 01:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
больше всего трудно смотреть на небольшое количество реальных патриотов, которые в условиях тотального окружения дебильным нарідом, никчемными союзничками и партнэрами, ну и конечно врагами, еще верят во что-то хорошее и для этого что-то делают. добровольцы, волонтеры, те, кто двигают разработку оружия… им реально надо ставить памятники при жизни.
наверное, последняя мотивация — что «там» еще хуже.
Додано: Пон 28 жов, 2024 03:10
К сожалению, нет. Слишком упрощённо и прямолинейно.
Я уже как-то уже писал, что несмотря на пользу аналогий к ним надо относиться очень аккуратно и с большой осторожностью. Прямые ассоциации и сопоставления вроде бы похожих вещей и явлений могут приводить к неверным выводам.
Честно говоря, если бы не Ваш пост, я бы это не комментировал.
Там между цитатами вставляются собственные слова, которые ничем не подтверждены. Например,
Возможно, и так. Но это требует доказательств. В приведенной перед этими словами цитате из Вики об этом ни слова.
Можно изменить выделения, сделанные автором поста:
Каких "високопосадовців" конкретно?
Там есть 3 ссылки. Одна на председателя парламента Грузии Давида Бакрадзе. Но в тексте по ссылке он такого не говорит. Другая на Владимира Горбача, который там не был, а свои выводы делает по инфе из интернета, причём ничего не доказывает. И только в одной ссылке на интервью УНИАН "державного міністра Грузії з питань реінтеграції Темур ЯКОБАШВІЛІ" приводится такое мнение, причём почти дословно так, как в цитате из Вики.
При этом в посте пропущены предложения перед и после этой цитаты. Перед приведенным предложением, читаем в Вики:
и после:
А вот что говорится в англоязычной Вики:
Всё это не противоречит тому, что вмешательство РФ являлось агрессией и вполне вероятно готовилось заранее. Но тогда тем более нельзя было вводить грузинские войска в Ю. Осетию, чтобы не давать малейшего повода для агрессии РФ.
И ещё одно замечание, которое вызовет возмущение многих. Украинская Вики пока что отличается достаточно невысоким уровнем. Для этого есть объективные причины, но тем не менее. Некоторые статьи выглядят как почти полный перевод российской.
Пример качества из этой статьи - я понимаю, что в английском языке и Грузия, и американский штат Джорджия называются Georgia. Но когда в статье приводится цитата:
это выглядит... некрасиво.
И, кстати, если говорить об аналогиях, то интересно, почему автор поста не обратил внимание на напрашивающуюся аналогию в приведенной им цитате:
Почему эти (или другие) "1000 американських військовослужбовців" не осуществили на практике это самое «Негайне реагування 2008»? Не кажется ли, что это действительно похоже на нашу ситуацию с "партнёрами"?
Додано: Пон 28 жов, 2024 03:22
Не так.
Это не потолок возможностей. Это, возможно, потолок "желаний". А, возможно, и нет - не потолок. Т.к. этот потолок со временем таки становится выше.
Додано: Пон 28 жов, 2024 08:57
Комментирую. Начинать войну после отжима Донецка и Крыма было самоубийством. В принципе самоубийство произошло, просто много жизней с собой уносит. 16 февраля я летела в Украину, тогда начинать войну уже было решением 1 человека я точно знала что все войска уже развернуты. Он принял его ради себя и своего эго. На сегодня его некогда стремившаяся в Европу страна сделала финт к азиатскому вектору. Его бизнес никогда кроме 90 не видящий ставку в 21% загибается, в т.ч. и военка, большие заводы работают с кредитами. Его люди гибнут пачками. Его страна стала изгоем и зависимым от Китая. 24 февраля я была со своей семьёй, где и должна была быть. Всё идёт так, как должно. Я понимаю, что вам бы хотелось медленного поглощения Медведчуком, лайт вариант без смертей вектора оркостана, но... За демократию надо бороться. Скажу честно, чем больше таких как вы съебнет, тем быстрее это закончится, если конечно денег у вас больше, чем у тех бизнесов которые не сдаются. Но смена вектора Украины с её большими территориями, недрами и население на оркостан и всё только начнется даже для бегущих в ЕС. Как-то так. Мафия с ядерным оружием во главе огромной территории - это прям впервые. Мафия всегда будет захватывать последующие территории, убивать всех несогласных с мафией и оставлять коленноприклонное.
Я не жалею, что в Украине прошли демократические выборы. Право народа выбирать даже Гитлера. Далее право народа не видеть Гитлера. Право других народов принять решение сопротивляться, когда сопротивление не даёт плодов, объединяться, ещё через время объединяться с большим и территориально очень отдаленным через океан народом. И победить. Как думаете, можно было победить Гитлера без объединения Антанты? Вопрос риторический.
Додано: Пон 28 жов, 2024 09:19
Додано: Пон 28 жов, 2024 09:47
наивно. Ну началась война, что Запад может сделать? может и раздражает, а сделать они путину ничего не могут. Совсем перестать покупать русскую нефть - ударит по экономике. Экспорт в рф как шёл так и идёт (через Турцию например), тоже экономика. Портить отношения с Турцией/Китаем там тоже не хотят. Сделать из путина изгоя не вышло, страны брикс не возражают против убийства путиным украинцев и с удовольствием жмут ему руку.
Есть вариант что всем этим за кулисами крутит Китай, а путин его марионетка, тогда ещё хуже. Китай за мир захочет получить слишком много. Половину земного шара как минимум.
Додано: Пон 28 жов, 2024 09:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
питання не філософське, коли розпався СРСР були колуарні домовленності, щоб колективний Захід не втручався в республіки колишньої імперії(росії, потім совка).
чому не спочатку , а тільки через 10 років почали інвестувати в Польшу, Чехію, Угорщину, через 15 років після 1991 в Румунію і Болгарію (тому що великим тягярем на локомотиві ЕС(Німеччині) була відстала ГДР (у 2000му в Марселі, судно мало проблеми з ГД, приїхала бригада ремонтників з Гамбурга 6 слусарів і 1 інженер), за сніданком супер (з Глазго) питає у німця-інженера яка зараз життя в Німеччині: "було краще, стало важче, велика доля бюджету їде на модернізацію Східної Німеччини(колишної ГДР(НДР), це також позначилось в податка німців, але ми все витримаємо, інакше німці з ГДР будуть переїзжати умовно у ФРГ(ФРН). Чи був готов ЕС взяти на забеспечення велику країну Україну (теріторія як 2 Польші, з населенням 52млн, величезним військомим арсеналом і криміналитетом і всіх гілках влади)-ні не був. Памятаєте як румуньски роми окупували Париж у 2013році?
тому ваше питання не до українців(бо людям замість "шматка хліба", дали віру-массово почали відкривати церкви МПЦ(потім УПЦ)(у нас одна "церква" була в фоє общаги, потім вони переїхали в підвал храму(який згодом побудували через 3 роки), а тим часом влада дербаніла ЧМП, СРЗ, та інші важливі придприємства.
Якби Сорос (чи Ротщільд) мали план зробити з України не Німеччину, а хоч би Польшу (до речі, у 1997р їхав з Нідерландов в Україну через Польшу на своєму авто, то у 1997році Польша за межами великіх міст Краків, Вроцлав виглядала беднішою за Україну (особливо у сільській місцевості), но цього не сталося (на жаль).
Сьогодні питання до нас всіх (про 1991р можна забути, як про 1918)-чи потрібна нам Україна (хоч вона і скрізь корумпована), але це наша Батьківщина (батьківщина наших батьків, у деякіх), чи для тих у кого родіна срср не має значення?
Додано: Пон 28 жов, 2024 10:01
Фокс, спасибо что перешли на менее агрессивные таблетки, это прям видно. В Праге я познакомилась с женщиной из Мариуполя которая вывезла свою лежачую мать с 4 степенью онкологии, отца после инфаркта. Какие, блять, семейные обстоятельства вас держат?! Вы просто слабак. По теме АI: меня приглашали на свидание на конференцию ещё в 2018 году и уже тогда будущее было уже там, а вы вот с 2023 изучаете и как успехи? И какой нафиг Болгария/Румыния для человека имеющего иностранные контракты?!
PS: Вы ещё не обосрали К-2 из всего списка моих донатов, исправляйтесь
Додано: Пон 28 жов, 2024 10:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
новина то хороша, але не стратегічного і навіть не тактичного значення.
Але для чого ви написали останнє речення? Не повірю що ви це думаєте всерйоз.
Які передумови трибуналу?
Проводячи аналогії з WW2 це якби Гітлер обмежився нападом на Чехословаччину, яка в одиночку відбиваючи напад набагато сильнішого ворога, відступаючи, без союзників, так само розраховувала на трибунал та репарації
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