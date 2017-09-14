M-Audio написав:До речі, це був один з великих прорахунків не тільки влади, а й суспільства. Ми вважали, що Захід не може допустити таких речей як: -- повномасштабна війна в центрі Європи і на кордонах Євросоюзу, -- мільони біженців з такої території, -- руйнування світового порядку, з якого Захід має безпосередній зиск.
Виявилося, що війна на кордонах сама по собі Захід не бентежить, навіть якщо ці кордони періодично перетинає, що біженці -- це не тільки не страшно, а іноді навіть корисно, і що поки що уламками світового порядку не придавило, то й ніхто особливо не звертає уваги.
наивно. Ну началась война, что Запад может сделать? может и раздражает, а сделать они путину ничего не могут. Совсем перестать покупать русскую нефть - ударит по экономике. Экспорт в рф как шёл так и идёт (через Турцию например), тоже экономика. Портить отношения с Турцией/Китаем там тоже не хотят. Сделать из путина изгоя не вышло, страны брикс не возражают против убийства путиным украинцев и с удовольствием жмут ему руку.
Есть вариант что всем этим за кулисами крутит Китай, а путин его марионетка, тогда ещё хуже. Китай за мир захочет получить слишком много. Половину земного шара как минимум.
tester7336 написав:вопрос нужно ставить в другой плоскости - в 1991 году этому населению была нужна Украина как свое государство или просто кусок хлеба побольше?
питання не філософське, коли розпався СРСР були колуарні домовленності, щоб колективний Захід не втручався в республіки колишньої імперії(росії, потім совка). чому не спочатку , а тільки через 10 років почали інвестувати в Польшу, Чехію, Угорщину, через 15 років після 1991 в Румунію і Болгарію (тому що великим тягярем на локомотиві ЕС(Німеччині) була відстала ГДР (у 2000му в Марселі, судно мало проблеми з ГД, приїхала бригада ремонтників з Гамбурга 6 слусарів і 1 інженер), за сніданком супер (з Глазго) питає у німця-інженера яка зараз життя в Німеччині: "було краще, стало важче, велика доля бюджету їде на модернізацію Східної Німеччини(колишної ГДР(НДР), це також позначилось в податка німців, але ми все витримаємо, інакше німці з ГДР будуть переїзжати умовно у ФРГ(ФРН). Чи був готов ЕС взяти на забеспечення велику країну Україну (теріторія як 2 Польші, з населенням 52млн, величезним військомим арсеналом і криміналитетом і всіх гілках влади)-ні не був. Памятаєте як румуньски роми окупували Париж у 2013році?
минулого року(2012) Франція примусово евакуювала 12 тисяч ромів, нині (2013) майже таку ж кількість всього за 6 місяців вигнали з місць таборування поблизу Парижа, Ліля чи інших міст.
тому ваше питання не до українців(бо людям замість "шматка хліба", дали віру-массово почали відкривати церкви МПЦ(потім УПЦ)(у нас одна "церква" була в фоє общаги, потім вони переїхали в підвал храму(який згодом побудували через 3 роки), а тим часом влада дербаніла ЧМП, СРЗ, та інші важливі придприємства.
Якби Сорос (чи Ротщільд) мали план зробити з України не Німеччину, а хоч би Польшу (до речі, у 1997р їхав з Нідерландов в Україну через Польшу на своєму авто, то у 1997році Польша за межами великіх міст Краків, Вроцлав виглядала беднішою за Україну (особливо у сільській місцевості), но цього не сталося (на жаль). Сьогодні питання до нас всіх (про 1991р можна забути, як про 1918)-чи потрібна нам Україна (хоч вона і скрізь корумпована), але це наша Батьківщина (батьківщина наших батьків, у деякіх), чи для тих у кого родіна срср не має значення?
не делайте так больше спровоцировали поток несвязанных бредовых лозунгов "москвашвея абырвалг америка признала"
Фокс, спасибо что перешли на менее агрессивные таблетки, это прям видно. В Праге я познакомилась с женщиной из Мариуполя которая вывезла свою лежачую мать с 4 степенью онкологии, отца после инфаркта. Какие, блять, семейные обстоятельства вас держат?! Вы просто слабак. По теме АI: меня приглашали на свидание на конференцию ещё в 2018 году и уже тогда будущее было уже там, а вы вот с 2023 изучаете и как успехи? И какой нафиг Болгария/Румыния для человека имеющего иностранные контракты?! PS: Вы ещё не обосрали К-2 из всего списка моих донатов, исправляйтесь
Shaman написав:а українці можуть з прикрістю констатувати, що з великою вірогідністю під трибунал саме цей пропагандон не потрапить...
новина то хороша, але не стратегічного і навіть не тактичного значення. Але для чого ви написали останнє речення? Не повірю що ви це думаєте всерйоз. Які передумови трибуналу? Проводячи аналогії з WW2 це якби Гітлер обмежився нападом на Чехословаччину, яка в одиночку відбиваючи напад набагато сильнішого ворога, відступаючи, без союзників, так само розраховувала на трибунал та репарації
Там между цитатами вставляются собственные слова, которые ничем не подтверждены. Например, на навчаннях війська рф отработали план вторгнення в Грузію , який здійснили через 6 днів потому. Возможно, и так. Но это требует доказательств. В приведенной перед этими словами цитате из Вики об этом ни слова.
а слова сенатора з США?
Пізніше Дейл Херспрінг, експерт з російських військових справ з Університету штату Канзас, описав російські навчання як «саме те, що вони виконали в Джорджії всього кілька тижнів потому […] як повну генеральну репетицію».[122]
для того що робити власні виводи -треба дивитися на факти , а не тільки знаходити відповідні цитати. Якщо ти пишешь тільки заради посперечатись -то ********
ти написав, що Саакашвіли почав війну-і це брехня, я тобі навів факти. Що росіяни робили провокації і перед втрогненням 24 лютого 2022р (так само як у війні з Фінляндією у 1939, так само у перед окупацією країн Балтії (згідно з історією при срср вони "самі попросили на ввод військ червоної армії для "захісту від Гітлера"), а по факту -все було розписано у секретному додатку до пакту Рібентропа-Мотолова. Тому в Литві-Латвії-Естонії мали надії зробити коаліцію (і разом протистояти загрозі, але це не було здійснено, тому що деякі політикі вважали-що ОПІР СТАЛІНУ-це зайви жертви , так само як Юля Тимошенко волала "жодного пострілу, жодний солдат не вийде за межи паркану військової частини, ви шо не бачите -що армія рф націлена зі сходу на Київ" https://www.youtube.com/watch?v=EUgvIHr3p44&t=2s
M-Audio написав:До речі, це був один з великих прорахунків не тільки влади, а й суспільства. Ми вважали, що Захід не може допустити таких речей як: -- повномасштабна війна в центрі Європи і на кордонах Євросоюзу, -- мільони біженців з такої території, -- руйнування світового порядку
Не здивуюсь якщо вони так само невимушено зіллють Польшу або Прибалтику. Потім виплатять трильярди репарацій всяким багамам і африкам, у Ватикані побудують мечеть і самоліквідуються
fox767676 написав: секрет полишенеля из окупированого мариуполя выехать в ЕС легче чем из свободного, евроинтегрированого Киева где только последовательно усложняли выезд с сопровождением, добавляя идиотские требования совместной прописки в одной квартире не лезьте не в свою личную жизнь, я в ваши старопр-ститутские дела не лезу профессиональных знаний у вас на уровне секретутки юр.конторы не пытайтесь примазываться к ИТ и прочим хайповым и престижным для вас темам даже посредственный, неизбалованный айтишник блеванет вам в лицо после нескольких услышанных безграмотно построенныхи бессодержательных предложений обо мне и не мечтайте
Мне тоже вы особо не нравитесь, мозг у вас пораженный хуйней. Женщина ехала через Киев, а не Крым или Донецк. И да, она не одинока, весь маршрут знакомые в Киеве, и после до самой Праги всегда были на связи и помогали руками и своими связями. Меня интересует только одно - откуда у вас не любовь к чужим детям, такая же как у Красовского, нездоровая... Это единственная загадка для меня, остальное понятно, из-за тяжёлого поражения мозга. ПС: опекунство выдают и не на прописанных в одном адресе и квартире. Справку ЛКК не можете получить по наркологу - поверю. Наркозависимые не могут быть опекунами...
fox767676 написав: секрет полишенеля из окупированого мариуполя выехать в ЕС легче чем из свободного, евроинтегрированого Киева где только последовательно усложняли выезд с сопровождением, добавляя идиотские требования совместной прописки в одной квартире не лезьте не в свою личную жизнь, я в ваши старопр-ститутские дела не лезу профессиональных знаний у вас на уровне секретутки юр.конторы не пытайтесь примазываться к ИТ и прочим хайповым и престижным для вас темам даже посредственный, неизбалованный айтишник блеванет вам в лицо после нескольких услышанных безграмотно построенныхи бессодержательных предложений обо мне и не мечтайте
Мне тоже вы особо не нравитесь, мозг у вас пораженный хуйней. Женщина ехала через Киев, а не Крым или Донецк. И да, она не одинока, весь маршрут знакомые в Киеве, и после до самой Праги всегда были на связи и помогали руками и своими связями. Меня интересует только одно - откуда у вас не любовь к чужим детям, такая же как у Красовского, нездоровая... Это единственная загадка для меня, остальное понятно, из-за тяжёлого поражения мозга. ПС: опекунство выдают и не на прописанных в одном адресе и квартире. Справку ЛКК не можете получить по наркологу - поверю. Наркозависимые не могут быть опекунами...
где у меня нелюбовь детям? У меня нелюбовь к взрослым подонкам которые своими детьми прикрываются, чтобы спихнуть грязную работу на других, и несчастье на другие семьи. Что еще за "красовский"? Вы вроде как не в своей родной сызрани, будьте добры оперировать украинским контекстом. Какая нах справка "ЛКК" если есть документы подтверждающие бессрочную инвалидность и место жительства в одном районе? Финансовые ручейки надо было усилить , у когото диван не туго был набит долларами ?
Оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих родственные отношения (свидетельство о рождении или о браке); Оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт инвалидности лица, нуждающегося в сопровождении (пенсионное удостоверение инвалида). Следует заметить, что при наличии только справки МСЭК о группе инвалидности пересечь границу будет невозможно; Копия выписки из реестра территориальных общин об общем месте жительства инвалида и сопровождающего его лица.
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 28 жов, 2024 11:00, всього редагувалось 1 раз.