Додано: Пон 28 жов, 2024 09:55

tester7336 написав: вопрос нужно ставить в другой плоскости - в 1991 году этому населению была нужна Украина как свое государство или просто кусок хлеба побольше? вопрос нужно ставить в другой плоскости - в 1991 году этому населению была нужна Украина как свое государство или просто кусок хлеба побольше?

минулого року(2012) Франція примусово евакуювала 12 тисяч ромів, нині (2013) майже таку ж кількість всього за 6 місяців вигнали з місць таборування поблизу Парижа, Ліля чи інших міст.

питання не філософське, коли розпався СРСР були колуарні домовленності, щоб колективний Захід не втручався в республіки колишньої імперії(росії, потім совка).чому не спочатку , а тільки через 10 років почали інвестувати в Польшу, Чехію, Угорщину, через 15 років після 1991 в Румунію і Болгарію (тому що великим тягярем на локомотиві ЕС(Німеччині) була відстала ГДР (у 2000му в Марселі, судно мало проблеми з ГД, приїхала бригада ремонтників з Гамбурга 6 слусарів і 1 інженер), за сніданком супер (з Глазго) питає у німця-інженера яка зараз життя в Німеччині: "було краще, стало важче, велика доля бюджету їде на модернізацію Східної Німеччини(колишної ГДР(НДР), це також позначилось в податка німців, але ми все витримаємо, інакше німці з ГДР будуть переїзжати умовно у ФРГ(ФРН). Чи був готов ЕС взяти на забеспечення велику країну Україну (теріторія як 2 Польші, з населенням 52млн, величезним військомим арсеналом і криміналитетом і всіх гілках влади)-ні не був. Памятаєте як румуньски роми окупували Париж у 2013році?тому ваше питання не до українців(бо-массово почали відкривати церкви МПЦ(потім УПЦ)(у нас одна "церква" була в фоє общаги, потім вони переїхали в підвал храму(який згодом побудували через 3 роки), а тим часом влада дербаніла ЧМП, СРЗ, та інші важливі придприємства.Якби Сорос (чи Ротщільд) мали план зробити з України не Німеччину, а хоч би Польшу (до речі, у 1997р їхав з Нідерландов в Україну через Польшу на своєму авто, то у 1997році Польша за межами великіх міст Краків, Вроцлав виглядала беднішою за Україну (особливо у сільській місцевості), но цього не сталося (на жаль).Сьогодні питання до нас всіх (про 1991р можна забути, як про 1918)-чи потрібна нам Україна (хоч вона і скрізь корумпована), але це наша Батьківщина (батьківщина наших батьків, у деякіх), чи для тих у кого родіна срср не має значення?