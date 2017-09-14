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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1063310634106351063610637>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 79
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 09:47

  M-Audio написав:До речі, це був один з великих прорахунків не тільки влади, а й суспільства. Ми вважали, що Захід не може допустити таких речей як: -- повномасштабна війна в центрі Європи і на кордонах Євросоюзу, -- мільони біженців з такої території, -- руйнування світового порядку, з якого Захід має безпосередній зиск.

Виявилося, що війна на кордонах сама по собі Захід не бентежить, навіть якщо ці кордони періодично перетинає, що біженці -- це не тільки не страшно, а іноді навіть корисно, і що поки що уламками світового порядку не придавило, то й ніхто особливо не звертає уваги.

наивно. Ну началась война, что Запад может сделать? может и раздражает, а сделать они путину ничего не могут. Совсем перестать покупать русскую нефть - ударит по экономике. Экспорт в рф как шёл так и идёт (через Турцию например), тоже экономика. Портить отношения с Турцией/Китаем там тоже не хотят. Сделать из путина изгоя не вышло, страны брикс не возражают против убийства путиным украинцев и с удовольствием жмут ему руку.

Есть вариант что всем этим за кулисами крутит Китай, а путин его марионетка, тогда ещё хуже. Китай за мир захочет получить слишком много. Половину земного шара как минимум.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 09:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:вопрос нужно ставить в другой плоскости - в 1991 году этому населению была нужна Украина как свое государство или просто кусок хлеба побольше?


питання не філософське, коли розпався СРСР були колуарні домовленності, щоб колективний Захід не втручався в республіки колишньої імперії(росії, потім совка).
чому не спочатку , а тільки через 10 років почали інвестувати в Польшу, Чехію, Угорщину, через 15 років після 1991 в Румунію і Болгарію (тому що великим тягярем на локомотиві ЕС(Німеччині) була відстала ГДР (у 2000му в Марселі, судно мало проблеми з ГД, приїхала бригада ремонтників з Гамбурга 6 слусарів і 1 інженер), за сніданком супер (з Глазго) питає у німця-інженера яка зараз життя в Німеччині: "було краще, стало важче, велика доля бюджету їде на модернізацію Східної Німеччини(колишної ГДР(НДР), це також позначилось в податка німців, але ми все витримаємо, інакше німці з ГДР будуть переїзжати умовно у ФРГ(ФРН). Чи був готов ЕС взяти на забеспечення велику країну Україну (теріторія як 2 Польші, з населенням 52млн, величезним військомим арсеналом і криміналитетом і всіх гілках влади)-ні не був. Памятаєте як румуньски роми окупували Париж у 2013році?

минулого року(2012) Франція примусово евакуювала 12 тисяч ромів, нині (2013) майже таку ж кількість всього за 6 місяців вигнали з місць таборування поблизу Парижа, Ліля чи інших міст.

https://www.radiosvoboda.org/a/25119013.html

тому ваше питання не до українців(бо людям замість "шматка хліба", дали віру-массово почали відкривати церкви МПЦ(потім УПЦ)(у нас одна "церква" була в фоє общаги, потім вони переїхали в підвал храму(який згодом побудували через 3 роки), а тим часом влада дербаніла ЧМП, СРЗ, та інші важливі придприємства.

Якби Сорос (чи Ротщільд) мали план зробити з України не Німеччину, а хоч би Польшу (до речі, у 1997р їхав з Нідерландов в Україну через Польшу на своєму авто, то у 1997році Польша за межами великіх міст Краків, Вроцлав виглядала беднішою за Україну (особливо у сільській місцевості), но цього не сталося (на жаль).
Сьогодні питання до нас всіх (про 1991р можна забути, як про 1918)-чи потрібна нам Україна (хоч вона і скрізь корумпована), але це наша Батьківщина (батьківщина наших батьків, у деякіх), чи для тих у кого родіна срср не має значення?
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 10:01

  fox767676 написав:
  UA написав:таблетка

не делайте так больше
спровоцировали поток несвязанных бредовых лозунгов
"москвашвея абырвалг америка признала"

Фокс, спасибо что перешли на менее агрессивные таблетки, это прям видно. В Праге я познакомилась с женщиной из Мариуполя которая вывезла свою лежачую мать с 4 степенью онкологии, отца после инфаркта. Какие, блять, семейные обстоятельства вас держат?! Вы просто слабак. По теме АI: меня приглашали на свидание на конференцию ещё в 2018 году и уже тогда будущее было уже там, а вы вот с 2023 изучаете и как успехи? И какой нафиг Болгария/Румыния для человека имеющего иностранные контракты?!
PS: Вы ещё не обосрали К-2 из всего списка моих донатов, исправляйтесь :)
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 10:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а українці можуть з прикрістю констатувати, що з великою вірогідністю під трибунал саме цей пропагандон не потрапить...

новина то хороша, але не стратегічного і навіть не тактичного значення.
Але для чого ви написали останнє речення? Не повірю що ви це думаєте всерйоз.
Які передумови трибуналу?
Проводячи аналогії з WW2 це якби Гітлер обмежився нападом на Чехословаччину, яка в одиночку відбиваючи напад набагато сильнішого ворога, відступаючи, без союзників, так само розраховувала на трибунал та репарації
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:это выглядит... некрасиво.
ЛАД, не красиво-це твій рашистський менталітет

Там между цитатами вставляются собственные слова, которые ничем не подтверждены. Например,
на навчаннях війська рф отработали план вторгнення в Грузію , який здійснили через 6 днів потому.
Возможно, и так. Но это требует доказательств. В приведенной перед этими словами цитате из Вики об этом ни слова.
а слова сенатора з США?

Пізніше Дейл Херспрінг, експерт з російських військових справ з Університету штату Канзас, описав російські навчання як «саме те, що вони виконали в Джорджії всього кілька тижнів потому […] як повну генеральну репетицію».[122]



для того що робити власні виводи -треба дивитися на факти , а не тільки знаходити відповідні цитати. Якщо ти пишешь тільки заради посперечатись -то ********

ти написав, що Саакашвіли почав війну-і це брехня, я тобі навів факти.
Що росіяни робили провокації і перед втрогненням 24 лютого 2022р (так само як у війні з Фінляндією у 1939, так само у перед окупацією країн Балтії (згідно з історією при срср вони "самі попросили на ввод військ червоної армії для "захісту від Гітлера"), а по факту -все було розписано у секретному додатку до пакту Рібентропа-Мотолова. Тому в Литві-Латвії-Естонії мали надії зробити коаліцію (і разом протистояти загрозі, але це не було здійснено, тому що деякі політикі вважали-що ОПІР СТАЛІНУ-це зайви жертви , так само як Юля Тимошенко волала "жодного пострілу, жодний солдат не вийде за межи паркану військової частини, ви шо не бачите -що армія рф націлена зі сходу на Київ"
https://www.youtube.com/watch?v=EUgvIHr3p44&t=2s
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:До речі, це був один з великих прорахунків не тільки влади, а й суспільства. Ми вважали, що Захід не може допустити таких речей як: -- повномасштабна війна в центрі Європи і на кордонах Євросоюзу, -- мільони біженців з такої території, -- руйнування світового порядку

Не здивуюсь якщо вони так само невимушено зіллють Польшу або Прибалтику.
Потім виплатять трильярди репарацій всяким багамам і африкам, у Ватикані побудують мечеть і самоліквідуються
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 10:33

  flyman написав:
  Shaman написав:а кажуть гарних новин немає

В РФ власник одного з головних прокремлівських ресурсів Readovka розбився на квадроциклі і впав в кому

чомусь ці пропагандони роблять вигляд, що не розуміють, що вони несуть повну відповідальність за всі злочини, які коїть Московія.

а українці можуть з прикрістю констатувати, що з великою вірогідністю під трибунал саме цей пропагандон не потрапить...

шаман, ти що робиш рекламу нікому невідомих пропагандиських ресурсів запоребрика?



У кожного своє сво
Шаман из Бурятии отправил на фронт куски пихтовой коры
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 10:34

  fox767676 написав:
секрет полишенеля
из окупированого мариуполя выехать в ЕС легче чем из свободного, евроинтегрированого Киева
где только последовательно усложняли выезд с сопровождением, добавляя идиотские требования совместной прописки в одной квартире
не лезьте не в свою личную жизнь, я в ваши старопр-ститутские дела не лезу
профессиональных знаний у вас на уровне секретутки юр.конторы
не пытайтесь примазываться к ИТ и прочим хайповым и престижным для вас темам
даже посредственный, неизбалованный айтишник блеванет вам в лицо после нескольких услышанных безграмотно построенныхи бессодержательных предложений
обо мне и не мечтайте :D

Мне тоже вы особо не нравитесь, мозг у вас пораженный хуйней.
Женщина ехала через Киев, а не Крым или Донецк. И да, она не одинока, весь маршрут знакомые в Киеве, и после до самой Праги всегда были на связи и помогали руками и своими связями.
Меня интересует только одно - откуда у вас не любовь к чужим детям, такая же как у Красовского, нездоровая... Это единственная загадка для меня, остальное понятно, из-за тяжёлого поражения мозга.
ПС: опекунство выдают и не на прописанных в одном адресе и квартире. Справку ЛКК не можете получить по наркологу - поверю. Наркозависимые не могут быть опекунами...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 10:38

  UA написав:таблетка памяти
Політичні дискусії
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зато сколько тогда было самодовольства что выбрали зе.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 10:52

  stm написав:
  fox767676 написав:
секрет полишенеля
из окупированого мариуполя выехать в ЕС легче чем из свободного, евроинтегрированого Киева
где только последовательно усложняли выезд с сопровождением, добавляя идиотские требования совместной прописки в одной квартире
не лезьте не в свою личную жизнь, я в ваши старопр-ститутские дела не лезу
профессиональных знаний у вас на уровне секретутки юр.конторы
не пытайтесь примазываться к ИТ и прочим хайповым и престижным для вас темам
даже посредственный, неизбалованный айтишник блеванет вам в лицо после нескольких услышанных безграмотно построенныхи бессодержательных предложений
обо мне и не мечтайте :D

Мне тоже вы особо не нравитесь, мозг у вас пораженный хуйней.
Женщина ехала через Киев, а не Крым или Донецк. И да, она не одинока, весь маршрут знакомые в Киеве, и после до самой Праги всегда были на связи и помогали руками и своими связями.
Меня интересует только одно - откуда у вас не любовь к чужим детям, такая же как у Красовского, нездоровая... Это единственная загадка для меня, остальное понятно, из-за тяжёлого поражения мозга.
ПС: опекунство выдают и не на прописанных в одном адресе и квартире. Справку ЛКК не можете получить по наркологу - поверю. Наркозависимые не могут быть опекунами...


где у меня нелюбовь детям?
У меня нелюбовь к взрослым подонкам которые своими детьми прикрываются, чтобы спихнуть грязную работу на других, и несчастье на другие семьи.
Что еще за "красовский"? Вы вроде как не в своей родной сызрани, будьте добры оперировать украинским контекстом.
Какая нах справка "ЛКК" если есть документы подтверждающие бессрочную инвалидность и место жительства в одном районе? Финансовые ручейки надо было усилить , у когото диван не туго был набит долларами ?

Оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих родственные отношения (свидетельство о рождении или о браке);
Оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт инвалидности лица, нуждающегося в сопровождении (пенсионное удостоверение инвалида). Следует заметить, что при наличии только справки МСЭК о группе инвалидности пересечь границу будет невозможно;
Копия выписки из реестра территориальных общин об общем месте жительства инвалида и сопровождающего его лица.
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 28 жов, 2024 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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