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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10634106351063610637>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 79
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 11:03

  smdtranz написав:больше всего трудно смотреть на небольшое количество реальных патриотов, которые в условиях тотального окружения дебильным нарідом, никчемными союзничками и партнэрами, ну и конечно врагами, еще верят во что-то хорошее и для этого что-то делают. добровольцы, волонтеры, те, кто двигают разработку оружия… им реально надо ставить памятники при жизни.
наверное, последняя мотивация — что «там» еще хуже.

Це прометеї.
І якщо вони справжні, то не треба на них дивитись з жаллю. Вони щасливі цим.

А народ апріорі не може бути дебільним. Не існує таких в природі народів.
Народ такий, який є.
І ти або з народом, або проти))

Саме безглузде це бути проти народу. Безглузде, бо саме це веде до найбільших втрат. До того ж і безглуздих.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 11:03

  stm написав:
  UA написав:таблетка памяти
Політичні дискусії
stm прокомментируй

Комментирую. Начинать войну после отжима Донецка и Крыма было самоубийством. В принципе самоубийство произошло, просто много жизней с собой уносит. 16 февраля я летела в Украину, тогда начинать войну уже было решением 1 человека я точно знала что все войска уже развернуты. Он принял его ради себя и своего эго. На сегодня его некогда стремившаяся в Европу страна сделала финт к азиатскому вектору. Его бизнес никогда кроме 90 не видящий ставку в 21% загибается, в т.ч. и военка, большие заводы работают с кредитами. Его люди гибнут пачками. Его страна стала изгоем и зависимым от Китая. 24 февраля я была со своей семьёй, где и должна была быть. Всё идёт так, как должно. Я понимаю, что вам бы хотелось медленного поглощения Медведчуком, лайт вариант без смертей вектора оркостана, но... За демократию надо бороться. Скажу честно, чем больше таких как вы съебнет, тем быстрее это закончится, если конечно денег у вас больше, чем у тех бизнесов которые не сдаются. Но смена вектора Украины с её большими территориями, недрами и население на оркостан и всё только начнется даже для бегущих в ЕС. Как-то так. Мафия с ядерным оружием во главе огромной территории - это прям впервые. Мафия всегда будет захватывать последующие территории, убивать всех несогласных с мафией и оставлять коленноприклонное.
Я не жалею, что в Украине прошли демократические выборы. Право народа выбирать даже Гитлера. Далее право народа не видеть Гитлера. Право других народов принять решение сопротивляться, когда сопротивление не даёт плодов, объединяться, ещё через время объединяться с большим и территориально очень отдаленным через океан народом. И победить. Как думаете, можно было победить Гитлера без объединения Антанты? Вопрос риторический.


то что вы пишете сейчас это исходя из опыта сегоднешнего.
тогда в 19 году было сойтись по средине, посмотреть в глаза и просто перестать стрелять. как раз все эти лозунги и были предвестником медленного поглощения кацапией. а не как вы теперь пишете напыщенно про европейский выбор и движение.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 11:18

  stm написав:
  UA написав:таблетка памяти
Політичні дискусії
stm прокомментируй

Комментирую. Начинать войну после отжима Донецка и Крыма было самоубийством. В принципе самоубийство произошло, просто много жизней с собой уносит. 16 февраля я летела в Украину, тогда начинать войну уже было решением 1 человека я точно знала что все войска уже развернуты. Он принял его ради себя и своего эго. На сегодня его некогда стремившаяся в Европу страна сделала финт к азиатскому вектору. Его бизнес никогда кроме 90 не видящий ставку в 21% загибается, в т.ч. и военка, большие заводы работают с кредитами. Его люди гибнут пачками. Его страна стала изгоем и зависимым от Китая. 24 февраля я была со своей семьёй, где и должна была быть. Всё идёт так, как должно. Я понимаю, что вам бы хотелось медленного поглощения Медведчуком, лайт вариант без смертей вектора оркостана, но... За демократию надо бороться. Скажу честно, чем больше таких как вы съебнет, тем быстрее это закончится, если конечно денег у вас больше, чем у тех бизнесов которые не сдаются. Но смена вектора Украины с её большими территориями, недрами и население на оркостан и всё только начнется даже для бегущих в ЕС. Как-то так. Мафия с ядерным оружием во главе огромной территории - это прям впервые. Мафия всегда будет захватывать последующие территории, убивать всех несогласных с мафией и оставлять коленноприклонное.
Я не жалею, что в Украине прошли демократические выборы. Право народа выбирать даже Гитлера. Далее право народа не видеть Гитлера. Право других народов принять решение сопротивляться, когда сопротивление не даёт плодов, объединяться, ещё через время объединяться с большим и территориально очень отдаленным через океан народом. И победить. Как думаете, можно было победить Гитлера без объединения Антанты? Вопрос риторический.

Анализ написаного не тяну
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Она медик, доцент...
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 11:24

  UA написав:Анализ написаного не тяну
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Она медик, доцент...

Понимаю. Жена будет содержать? Она нострифицировала диплом и работает на должности не меньше рангом уже?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 11:31

не просто так приезжал Моди в Киев первый раз за 30 лет.
Значит уже тогда было известно что дело идет к переговорам в Индии

❗️Перемовини з рф можуть відбутися в Індії, – Зеленський для Times of India .

▪️«Це має бути лише відповідно до нашого формату, бо війна – на нашій землі. У нас є платформа – Саміт миру»;
▪️Прем'єр Моді може вплинути на закінчення війни. Сьогодні нейтральність – підтримка росії;
▪️Блокування економіки, дешевих енергоресурсів, ОПК рф призведе до зниження її спроможності вести війну;
▪️Ми проти замороженого конфлікту. Ми не хочемо Третьої війни.

https://timesofindia.indiatimes.com/ind ... 667946.cms
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 11:32

  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Історію треба вивчати, а не загортати в сторінки підручника з історії самосад на перервах

Не треба нам розказувати про історію рідного краю.
В мене з 3 прадідів, які дожили до війни, 1 загинув борючись проти червоних окупантів, але він був "куркулем" і розумів за що бореться. Після окупації все майно звісно відібрали. Інший нічого не мав, все життя працював в наймі, так до кінця життя в колгоспі попрацював і для нього нічого не змінилось... За третього і соромно казати, бо став комуністом і потім почав жити дуже добре...


Але ж то точно,100%, було не у 1939-41 рр?
0 червоних окупантів у Закарпатті 1939-41, 0 репресовних та 0 депортованих ними

Саме сьогодні річниця "визволення":
День визволення України від фашистських загарбників
28 жовтня 1944 року останній німецький солдат під натиском ра залишив найзахідніший регіон України – Закарпаття.

Я якось в Чернівцях був на екскурсії, так в 30-40 рр. Чернівці 10 раз переходили з рук в руки і кожен раз це подавалось як остаточне "визволення".
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 11:36

  Xenon написав:не просто так приезжал Моди в Киев первый раз за 30 лет.
Значит уже тогда было известно что дело идет к переговорам в Индии

❗️Перемовини з рф можуть відбутися в Індії, – Зеленський для Times of India .

▪️«Це має бути лише відповідно до нашого формату, бо війна – на нашій землі. У нас є платформа – Саміт миру»;
▪️Прем'єр Моді може вплинути на закінчення війни. Сьогодні нейтральність – підтримка росії;
▪️Блокування економіки, дешевих енергоресурсів, ОПК рф призведе до зниження її спроможності вести війну;
▪️Ми проти замороженого конфлікту. Ми не хочемо Третьої війни.

https://timesofindia.indiatimes.com/ind ... 667946.cms


судя по цитатам, там не про мир, а про попытку выпросить у Индии Бомбу и Эмбарго
с такими вводными врядли что получится :|
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 11:36

  stm написав:
  UA написав:Анализ написаного не тяну
Переслал жене
Она медик, доцент...

Понимаю. Жена будет содержать? Она нострифицировала диплом и работает на должности не меньше рангом уже?

А у вас муж имеется или уже и Кормышкин убёг(через Тису)???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 11:39

  fox767676 написав:
  Xenon написав:не просто так приезжал Моди в Киев первый раз за 30 лет.
Значит уже тогда было известно что дело идет к переговорам в Индии

❗️Перемовини з рф можуть відбутися в Індії, – Зеленський для Times of India .

▪️«Це має бути лише відповідно до нашого формату, бо війна – на нашій землі. У нас є платформа – Саміт миру»;
▪️Прем'єр Моді може вплинути на закінчення війни. Сьогодні нейтральність – підтримка росії;
▪️Блокування економіки, дешевих енергоресурсів, ОПК рф призведе до зниження її спроможності вести війну;
▪️Ми проти замороженого конфлікту. Ми не хочемо Третьої війни.

https://timesofindia.indiatimes.com/ind ... 667946.cms


судя по цитатам, там не про мир, а про попытку выпросить у Индии Бомбу и Эмбарго
с такими вводными врядли что получится :|

а в открытую никто и не будет говорить о чем будут договариваться.
Потом просто поставят перед фактом.
И Ермак вчера не просто так заявил что Зеленский готов рассматривать план Китая.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 11:39

  stm написав:
  UA написав:Анализ написаного не тяну
Переслал жене
Она медик, доцент...

Понимаю. Жена будет содержать? Она нострифицировала диплом и работает на должности не меньше рангом уже?

У нас разделение сфер компетентности.
Я не пытаюсь понять зачем нужны нейролептики, а она не знает почему одни квартиры в аренде могут дать в аренде 15% годовых, а другие 2%
UA
 
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