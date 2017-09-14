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UA написав: таблетка памяти

Політичні дискусії

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Комментирую. Начинать войну после отжима Донецка и Крыма было самоубийством. В принципе самоубийство произошло, просто много жизней с собой уносит. 16 февраля я летела в Украину, тогда начинать войну уже было решением 1 человека я точно знала что все войска уже развернуты. Он принял его ради себя и своего эго. На сегодня его некогда стремившаяся в Европу страна сделала финт к азиатскому вектору. Его бизнес никогда кроме 90 не видящий ставку в 21% загибается, в т.ч. и военка, большие заводы работают с кредитами. Его люди гибнут пачками. Его страна стала изгоем и зависимым от Китая. 24 февраля я была со своей семьёй, где и должна была быть. Всё идёт так, как должно. Я понимаю, что вам бы хотелось медленного поглощения Медведчуком, лайт вариант без смертей вектора оркостана, но... За демократию надо бороться. Скажу честно, чем больше таких как вы съебнет, тем быстрее это закончится, если конечно денег у вас больше, чем у тех бизнесов которые не сдаются. Но смена вектора Украины с её большими территориями, недрами и население на оркостан и всё только начнется даже для бегущих в ЕС. Как-то так. Мафия с ядерным оружием во главе огромной территории - это прям впервые. Мафия всегда будет захватывать последующие территории, убивать всех несогласных с мафией и оставлять коленноприклонное.Я не жалею, что в Украине прошли демократические выборы. Право народа выбирать даже Гитлера. Далее право народа не видеть Гитлера. Право других народов принять решение сопротивляться, когда сопротивление не даёт плодов, объединяться, ещё через время объединяться с большим и территориально очень отдаленным через океан народом. И победить. Как думаете, можно было победить Гитлера без объединения Антанты? Вопрос риторический.