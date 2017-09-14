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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10634106351063610637

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 79
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 11:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Саме сьогодні річниця "визволення":

там людина наполегливо питала про терор червних у Закарптті саме у 1939
та журила що опитуваний не знає історію рідного краю
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 11:47

  fox767676 написав:
  Ой+ написав:Саме сьогодні річниця "визволення":

там людина наполегливо питала про терор червних у Закарптті саме у 1939
та журила що опитуваний не знає історію рідного краю

То не людина а активистка руху "Дівани та тумби якщо повні - у ЄС!" від відомої проституточ....політичної партії "Слуга лаптевого народу" пані прохФФесор Корм' ышкіна
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 11:59

  Xenon написав:Харків вже 3й день майже весь перекритий з шаленою кількістю ТЦК на вулицях.
Цікаво - коли в Києві таке почнеться? )

Казали що з дня на день, але хер там. В Киюві можна спакувати "когсь не тогось" і піти за це на нуль, сцикотно.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 12:05

  tester7336 написав:
то что вы пишете сейчас это исходя из опыта сегоднешнего.
тогда в 19 году было сойтись по средине, посмотреть в глаза и просто перестать стрелять. как раз все эти лозунги и были предвестником медленного поглощения кацапией. а не как вы теперь пишете напыщенно про европейский выбор и движение.

Так поглощение кацапией это главная цель кацапии. Сопротивление - это кровь. Надо было не сопротивляться? Демократия - это выбор. Когда активное большинство не пишет на форумах про первый сорт, а читает законодательство и находит прямую норму которую нарушают и обращается в институции которые должны открыть дело и передать в суд. Не писать, а действовать. Я общаюсь с налоговыми, общаюсь с контролирующими другими гос.органами. это общение не бабло отвалить, что бы не трогали, а знать их функциональные обязанности лучше, чем они сами. Это тяжело, но это единственное доступное. Друг попал в неприятную ситуацию с драгером. Общались с нач.полиции, поняли что чувак крышует и нифига не будет. Общались с глав.врачом там сразу отстранили нарколога. Написали в ДБР, отстранили и нач.полиции и полицию. Тут ещё в параллели нашли знакомого в тот же день попавшего в такую же жопу, у этих же чуваков. Написали в группы Фейсбука, нашли ещё 7 пострадавших, писали так же в ДБР они по нашей болванке.
Я противная в рамках закона. Поверьте, не так много полицейских и нач.отделов, которых лично крышует Татаров ) на своём уровне мне помогают бороться в судах или я борюсь объясняя, что в функциональные обязанности проверяющего входит только то, что прописано положениями и не более.
А вы бы просто жаловались на форуме, что первый сорт не трогают... Каждый на своем месте выбирает тоже: дать взятку, переплыть Тису, перестать донатить потому что сын Мосейчук. Это выбор. С последствиями.
Жить маленьким человеком, считать что люди не имеют права на демократический выбор Зе... Много всего, вот сейчас у меня выбор достучаться до 6 менеджеров эффективных что бы закон о поднятии налогов задним числом, нарушающий прямую норму конституции отправили с ветом на доработку. Нет, не уменьшая налоги, хрен с ними, а вводя их с даты, которая будет в будущем, а не с 01.10.2024. Прямого телефонного права у меня нет, смотрю на выбор Зе и его эффективных менеджеров... Написала на форуме про это, может поможет форумное право от stm )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 12:11

Вчера спросил мнение местного бомонда о ситуации на фронте.
Удалили.
Попробую ещё.
Как оцениваете непосильные труды ТЦК?
59 летние паркинсоники загонят хуйловских наймитов за Урал? И когда именно загонят?
UA
 
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