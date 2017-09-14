там людина наполегливо питала про терор червних у Закарптті саме у 1939
та журила що опитуваний не знає історію рідного краю
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Додано: Пон 28 жов, 2024 11:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 28 жов, 2024 11:47
То не людина а активистка руху "Дівани та тумби якщо повні - у ЄС!" від відомої проституточ....політичної партії "Слуга лаптевого народу" пані прохФФесор Корм' ышкіна
Додано: Пон 28 жов, 2024 11:59
Додано: Пон 28 жов, 2024 12:05
Так поглощение кацапией это главная цель кацапии. Сопротивление - это кровь. Надо было не сопротивляться? Демократия - это выбор. Когда активное большинство не пишет на форумах про первый сорт, а читает законодательство и находит прямую норму которую нарушают и обращается в институции которые должны открыть дело и передать в суд. Не писать, а действовать. Я общаюсь с налоговыми, общаюсь с контролирующими другими гос.органами. это общение не бабло отвалить, что бы не трогали, а знать их функциональные обязанности лучше, чем они сами. Это тяжело, но это единственное доступное. Друг попал в неприятную ситуацию с драгером. Общались с нач.полиции, поняли что чувак крышует и нифига не будет. Общались с глав.врачом там сразу отстранили нарколога. Написали в ДБР, отстранили и нач.полиции и полицию. Тут ещё в параллели нашли знакомого в тот же день попавшего в такую же жопу, у этих же чуваков. Написали в группы Фейсбука, нашли ещё 7 пострадавших, писали так же в ДБР они по нашей болванке.
Я противная в рамках закона. Поверьте, не так много полицейских и нач.отделов, которых лично крышует Татаров ) на своём уровне мне помогают бороться в судах или я борюсь объясняя, что в функциональные обязанности проверяющего входит только то, что прописано положениями и не более.
А вы бы просто жаловались на форуме, что первый сорт не трогают... Каждый на своем месте выбирает тоже: дать взятку, переплыть Тису, перестать донатить потому что сын Мосейчук. Это выбор. С последствиями.
Жить маленьким человеком, считать что люди не имеют права на демократический выбор Зе... Много всего, вот сейчас у меня выбор достучаться до 6 менеджеров эффективных что бы закон о поднятии налогов задним числом, нарушающий прямую норму конституции отправили с ветом на доработку. Нет, не уменьшая налоги, хрен с ними, а вводя их с даты, которая будет в будущем, а не с 01.10.2024. Прямого телефонного права у меня нет, смотрю на выбор Зе и его эффективных менеджеров... Написала на форуме про это, может поможет форумное право от stm )))
Додано: Пон 28 жов, 2024 12:11
Вчера спросил мнение местного бомонда о ситуации на фронте.
Удалили.
Попробую ещё.
Как оцениваете непосильные труды ТЦК?
59 летние паркинсоники загонят хуйловских наймитов за Урал? И когда именно загонят?
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