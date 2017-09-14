Додано: Пон 28 жов, 2024 12:05

tester7336 написав:

то что вы пишете сейчас это исходя из опыта сегоднешнего.

тогда в 19 году было сойтись по средине, посмотреть в глаза и просто перестать стрелять. как раз все эти лозунги и были предвестником медленного поглощения кацапией. а не как вы теперь пишете напыщенно про европейский выбор и движение. то что вы пишете сейчас это исходя из опыта сегоднешнего.тогда в 19 году было сойтись по средине, посмотреть в глаза и просто перестать стрелять. как раз все эти лозунги и были предвестником медленного поглощения кацапией. а не как вы теперь пишете напыщенно про европейский выбор и движение.

Так поглощение кацапией это главная цель кацапии. Сопротивление - это кровь. Надо было не сопротивляться? Демократия - это выбор. Когда активное большинство не пишет на форумах про первый сорт, а читает законодательство и находит прямую норму которую нарушают и обращается в институции которые должны открыть дело и передать в суд. Не писать, а действовать. Я общаюсь с налоговыми, общаюсь с контролирующими другими гос.органами. это общение не бабло отвалить, что бы не трогали, а знать их функциональные обязанности лучше, чем они сами. Это тяжело, но это единственное доступное. Друг попал в неприятную ситуацию с драгером. Общались с нач.полиции, поняли что чувак крышует и нифига не будет. Общались с глав.врачом там сразу отстранили нарколога. Написали в ДБР, отстранили и нач.полиции и полицию. Тут ещё в параллели нашли знакомого в тот же день попавшего в такую же жопу, у этих же чуваков. Написали в группы Фейсбука, нашли ещё 7 пострадавших, писали так же в ДБР они по нашей болванке.Я противная в рамках закона. Поверьте, не так много полицейских и нач.отделов, которых лично крышует Татаров ) на своём уровне мне помогают бороться в судах или я борюсь объясняя, что в функциональные обязанности проверяющего входит только то, что прописано положениями и не более.А вы бы просто жаловались на форуме, что первый сорт не трогают... Каждый на своем месте выбирает тоже: дать взятку, переплыть Тису, перестать донатить потому что сын Мосейчук. Это выбор. С последствиями.Жить маленьким человеком, считать что люди не имеют права на демократический выбор Зе... Много всего, вот сейчас у меня выбор достучаться до 6 менеджеров эффективных что бы закон о поднятии налогов задним числом, нарушающий прямую норму конституции отправили с ветом на доработку. Нет, не уменьшая налоги, хрен с ними, а вводя их с даты, которая будет в будущем, а не с 01.10.2024. Прямого телефонного права у меня нет, смотрю на выбор Зе и его эффективных менеджеров... Написала на форуме про это, может поможет форумное право от stm )))