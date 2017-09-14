tester7336 написав: то что вы пишете сейчас это исходя из опыта сегоднешнего. тогда в 19 году было сойтись по средине, посмотреть в глаза и просто перестать стрелять. как раз все эти лозунги и были предвестником медленного поглощения кацапией. а не как вы теперь пишете напыщенно про европейский выбор и движение.
Так поглощение кацапией это главная цель кацапии. Сопротивление - это кровь. Надо было не сопротивляться? Демократия - это выбор. Когда активное большинство не пишет на форумах про первый сорт, а читает законодательство и находит прямую норму которую нарушают и обращается в институции которые должны открыть дело и передать в суд. Не писать, а действовать. Я общаюсь с налоговыми, общаюсь с контролирующими другими гос.органами. это общение не бабло отвалить, что бы не трогали, а знать их функциональные обязанности лучше, чем они сами. Это тяжело, но это единственное доступное. Друг попал в неприятную ситуацию с драгером. Общались с нач.полиции, поняли что чувак крышует и нифига не будет. Общались с глав.врачом там сразу отстранили нарколога. Написали в ДБР, отстранили и нач.полиции и полицию. Тут ещё в параллели нашли знакомого в тот же день попавшего в такую же жопу, у этих же чуваков. Написали в группы Фейсбука, нашли ещё 7 пострадавших, писали так же в ДБР они по нашей болванке. Я противная в рамках закона. Поверьте, не так много полицейских и нач.отделов, которых лично крышует Татаров ) на своём уровне мне помогают бороться в судах или я борюсь объясняя, что в функциональные обязанности проверяющего входит только то, что прописано положениями и не более. А вы бы просто жаловались на форуме, что первый сорт не трогают... Каждый на своем месте выбирает тоже: дать взятку, переплыть Тису, перестать донатить потому что сын Мосейчук. Это выбор. С последствиями. Жить маленьким человеком, считать что люди не имеют права на демократический выбор Зе... Много всего, вот сейчас у меня выбор достучаться до 6 менеджеров эффективных что бы закон о поднятии налогов задним числом, нарушающий прямую норму конституции отправили с ветом на доработку. Нет, не уменьшая налоги, хрен с ними, а вводя их с даты, которая будет в будущем, а не с 01.10.2024. Прямого телефонного права у меня нет, смотрю на выбор Зе и его эффективных менеджеров... Написала на форуме про это, может поможет форумное право от stm )))
tester7336 написав: то что вы пишете сейчас это исходя из опыта сегоднешнего. тогда в 19 году было сойтись по средине, посмотреть в глаза и просто перестать стрелять. как раз все эти лозунги и были предвестником медленного поглощения кацапией. а не как вы теперь пишете напыщенно про европейский выбор и движение.
Так поглощение кацапией это главная цель кацапии. Сопротивление - это кровь. Надо было не сопротивляться? Демократия - это выбор. Когда активное большинство не пишет на форумах про первый сорт, а читает законодательство и находит прямую норму которую нарушают и обращается в институции которые должны открыть дело и передать в суд. Не писать, а действовать. Я общаюсь с налоговыми, общаюсь с контролирующими другими гос.органами. это общение не бабло отвалить, что бы не трогали, а знать их функциональные обязанности лучше, чем они сами. Это тяжело, но это единственное доступное. Друг попал в неприятную ситуацию с драгером. Общались с нач.полиции, поняли что чувак крышует и нифига не будет. Общались с глав.врачом там сразу отстранили нарколога. Написали в ДБР, отстранили и нач.полиции и полицию. Тут ещё в параллели нашли знакомого в тот же день попавшего в такую же жопу, у этих же чуваков. Написали в группы Фейсбука, нашли ещё 7 пострадавших, писали так же в ДБР они по нашей болванке. Я противная в рамках закона. Поверьте, не так много полицейских и нач.отделов, которых лично крышует Татаров ) на своём уровне мне помогают бороться в судах или я борюсь объясняя, что в функциональные обязанности проверяющего входит только то, что прописано положениями и не более. А вы бы просто жаловались на форуме, что первый сорт не трогают... Каждый на своем месте выбирает тоже: дать взятку, переплыть Тису, перестать донатить потому что сын Мосейчук. Это выбор. С последствиями. Жить маленьким человеком, считать что люди не имеют права на демократический выбор Зе... Много всего, вот сейчас у меня выбор достучаться до 6 менеджеров эффективных что бы закон о поднятии налогов задним числом, нарушающий прямую норму конституции отправили с ветом на доработку. Нет, не уменьшая налоги, хрен с ними, а вводя их с даты, которая будет в будущем, а не с 01.10.2024. Прямого телефонного права у меня нет, смотрю на выбор Зе и его эффективных менеджеров... Написала на форуме про это, может поможет форумное право от stm )))
Там между цитатами вставляются собственные слова, которые ничем не подтверждены. Например, на навчаннях війська рф отработали план вторгнення в Грузію , який здійснили через 6 днів потому. Возможно, и так. Но это требует доказательств. В приведенной перед этими словами цитате из Вики об этом ни слова.
а слова сенатора з США?
Пізніше Дейл Херспрінг, експерт з російських військових справ з Університету штату Канзас, описав російські навчання як «саме те, що вони виконали в Джорджії всього кілька тижнів потому […] як повну генеральну репетицію».[122]
для того що робити власні виводи -треба дивитися на факти , а не тільки знаходити відповідні цитати. Якщо ти пишешь тільки заради посперечатись -то ********
ти написав, що Саакашвіли почав війну-і це брехня, я тобі навів факти. Що росіяни робили провокації і перед втрогненням 24 лютого 2022р (так само як у війні з Фінляндією у 1939, так само у перед окупацією країн Балтії (згідно з історією при срср вони "самі попросили на ввод військ червоної армії для "захісту від Гітлера"), а по факту -все було розписано у секретному додатку до пакту Рібентропа-Мотолова. Тому в Литві-Латвії-Естонії мали надії зробити коаліцію (і разом протистояти загрозі, але це не було здійснено, тому що деякі політикі вважали-що ОПІР СТАЛІНУ-це зайви жертви , так само як Юля Тимошенко волала "жодного пострілу, жодний солдат не вийде за межи паркану військової частини, ви шо не бачите -що армія рф націлена зі сходу на Київ" https://www.youtube.com/watch?v=EUgvIHr3p44&t=2s
1. Вы научились хамоватости? Раньше вы умели не тыкать. 2. Моё "некрасиво" относилось к переводу в укр. Вики " Georgia" как "Джорджії" в статье о Грузии. 3. Вашей личности я оценку не давал. Вы освоили современные методы дискуссии, когда вместо аргументов достаточно облаять противника и приклеить ему ярлык? Я мог бы и вам дать определения, но пока этого не делал. 4. Слова американского сенатора стоят не больше, чем ваши или мои. При этом вы почему-то выбираете только то, что вам хочется видеть. То, что в первых сообщениях говорилось что:
о 4:45 ранку 8 серпня міністр уряду Грузії Тимурі Якобашвілі заявив, що грузинські війська контролювали значні території регіону і майже вибили сепаратистів із столиці автономії.[137][138] Цього ж дня грузинський бригадний генерал Мамука Курашвілі озвучив позицію грузинської сторони «зачистити Цхінвалі від кримінальних елементів»
вы предпочитаете "не замечать". Специально повторил цитату, может с 3-го раза заметите. Цитату из англ. Вики вы тоже "не увидели"? 5. Чего Саакашвили добился вводом войск в Ю. Осетию и атакой Цхинвала? Разрушений и человеческих жертв? Чуть не поставил под удар независимость Грузии? Огромный успех. В итоге Грузия живёт мирно, пусть и с пророссийским правительством и большинство голосует за это правительство. И было бы у этого правительства желание, то они бы вступили в ЕС раньше нас. Копировать закон об иноагентах их Путин не заставлял. 6. Изучение истории по Суворову, Солонину и укр. Вики не делает вас историком. Хотя вы убеждены, что познали абсолютную истину и ваше мнение абсолютно верно и непререкаемо. Вы рассуждаете о том, что "людям замість "шматка хліба", дали віру-массово почали відкривати церкви", плохо зная жизнь простых украинцев. Их соблазнили не церквями, а обещанием "второй Франции". А вы закончили мореходку бесплатно и плавали по заграницам, живя лучше подавляющего большинства, вы были "1 сортом", а теперь обливаете всё чёрной краской. И рассуждаете о "колуарних домовленностях".
Если бы случайные числа выдали уебывать с активами, я бы тут про Урал не писала, а уебывала. Приоритеты важны. На фронте всё плохо потому, что орки вводят все наличные резервы, прям все и всё - идут вабанк. А мы не вводим. Вопрос вы действительно считаете, что их нет? У вас ведь связи.
tester7336 написав: то что вы пишете сейчас это исходя из опыта сегоднешнего. тогда в 19 году было сойтись по средине, посмотреть в глаза и просто перестать стрелять. как раз все эти лозунги и были предвестником медленного поглощения кацапией. а не как вы теперь пишете напыщенно про европейский выбор и движение.
Так поглощение кацапией это главная цель кацапии. Сопротивление - это кровь. Надо было не сопротивляться? Демократия - это выбор. Когда активное большинство не пишет на форумах про первый сорт, а читает законодательство и находит прямую норму которую нарушают и обращается в институции которые должны открыть дело и передать в суд. Не писать, а действовать. Я общаюсь с налоговыми, общаюсь с контролирующими другими гос.органами. это общение не бабло отвалить, что бы не трогали, а знать их функциональные обязанности лучше, чем они сами. Это тяжело, но это единственное доступное. Друг попал в неприятную ситуацию с драгером. Общались с нач.полиции, поняли что чувак крышует и нифига не будет. Общались с глав.врачом там сразу отстранили нарколога. Написали в ДБР, отстранили и нач.полиции и полицию. Тут ещё в параллели нашли знакомого в тот же день попавшего в такую же жопу, у этих же чуваков. Написали в группы Фейсбука, нашли ещё 7 пострадавших, писали так же в ДБР они по нашей болванке. Я противная в рамках закона. Поверьте, не так много полицейских и нач.отделов, которых лично крышует Татаров ) на своём уровне мне помогают бороться в судах или я борюсь объясняя, что в функциональные обязанности проверяющего входит только то, что прописано положениями и не более. А вы бы просто жаловались на форуме, что первый сорт не трогают... Каждый на своем месте выбирает тоже: дать взятку, переплыть Тису, перестать донатить потому что сын Мосейчук. Это выбор. С последствиями. Жить маленьким человеком, считать что люди не имеют права на демократический выбор Зе... Много всего, вот сейчас у меня выбор достучаться до 6 менеджеров эффективных что бы закон о поднятии налогов задним числом, нарушающий прямую норму конституции отправили с ветом на доработку. Нет, не уменьшая налоги, хрен с ними, а вводя их с даты, которая будет в будущем, а не с 01.10.2024. Прямого телефонного права у меня нет, смотрю на выбор Зе и его эффективных менеджеров... Написала на форуме про это, может поможет форумное право от stm )))
))))))))))))
А чим ви-то відрізняєтесь від отого з драгером? Він зі стелі вигадує і приписує для своєї вигоди чи бо хочеться. Ви ж так само зі стелі вигадуєте, приписуєте (наприклад, про запоребрік і т.д., ще в стилі нквд) іншим (форумчанам).
Різниця тільки в тому, що він на посаді, а ви ні. Мали б посаду, то й різниці ніякої...
А отією боротьбою (по суті боротьбою з наслідками, а не причинами) ви щось намагаєтеся змінити? Ні. Просто боритесь за власні інтереси або оточення. То до чого оцей спітч з замахом на рішення проблем суспільства, країни?!
Если бы случайные числа выдали уебывать с активами, я бы тут про Урал не писала, а уебывала. Приоритеты важны. На фронте всё плохо потому, что орки вводят все наличные резервы, прям все и всё - идут вабанк. А мы не вводим. Вопрос вы действительно считаете, что их нет? У вас ведь связи.
Я не располагаю информацией относительно количества резервов воюющих сторон. Откуда у тебе может быть такая информация? Я располагаю информацией относительно возраста и физического состояния, морального духа бойцов с обеих сторон. Любой комроты выдаст тебе объективный анализ по этому вопросу. Коротко - Украина проигрывает. Выводы не делаются. Мобилизационный возраст уже стал аргументом в избирательной компании. Всё плохо.
detroytred написав:......... А отією боротьбою (по суті боротьбою з наслідками, а не причинами) ви щось намагаєтеся змінити? Ні. Просто боритесь за власні інтереси або оточення. То до чого оцей спітч з замахом на рішення проблем суспільства, країни?!
Вообще говоря, хотя stm борется за свои "власні інтереси або оточення", это имеет смысл. Если бы все так делали, а не прибегали к взяткам для "решения вопроса", то у нас не было бы коррупции или, по крайней мере, она не приобретала такие масштабы. И страна приучилась бы к законности, а не "праву сильного". Т.е. это хотя бы отчасти решило "проблеми суспільства, країни".