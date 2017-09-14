detroytred написав:......... А отією боротьбою (по суті боротьбою з наслідками, а не причинами) ви щось намагаєтеся змінити? Ні. Просто боритесь за власні інтереси або оточення. То до чого оцей спітч з замахом на рішення проблем суспільства, країни?!
Вообще говоря, хотя stm борется за свои "власні інтереси або оточення", это имеет смысл. Если бы все так делали, а не прибегали к взяткам для "решения вопроса", то у нас не было бы коррупции или, по крайней мере, она не приобретала такие масштабы. И страна приучилась бы к законности, а не "праву сильного". Т.е. это хотя бы отчасти решило "проблеми суспільства, країни".
UA написав:Вчера спросил мнение местного бомонда о ситуации на фронте. Удалили. Попробую ещё. Как оцениваете непосильные труды ТЦК? 59 летние паркинсоники загонят хуйловских наймитов за Урал? И когда именно загонят?
х.з. когда загонят. Всегда считалось что в армии служат на передке до 40 лет. То что молодежь клубмться по клубам а деді воюют віглядит как издевательство.
Королева Викторя служида механиком в вторую мировую войну в Лондоне. У нас тоже дети елиті в Лондоне. Не знаю что они там защищают.
Знаешь чем закончится? 18-25 мобилизуют и без достаточной подготовки кинут на фронт Обучать 18-25 меньше 6 месяцев это диверсия. Самые боеспособные и перспективные должны быть отлично подготовлены. Многие из них остались бы в армии на контракте, пошли бы в военные училища после войны. Но выбрали путь катастрофы. Не прямо сейчас, а чуть попизже.
fox767676 написав:Але з тисячою Вова погарячкував звісно Мабуть Єрмак був зайнятий сильно, не встиг пригальмувати фонтан креативу
скоро вибори, тому креатив вчасний, ЦА заціний
В Дії ще не всі пенси зареєстровані, ходють падли з кнопковими телефонами і не відсвічують і рахунок у мобільного оператора не поповнюють. Ось їх цією тищею і витягнуть на світ божий. А по факту ця тища піде на плату за мобільний зв'язок.
Я не stm, но с вашего разрешения я бы прокомментировал гораздо короче. Порошенко тоЖе не рассчитывал на полномасштабную войну. Максимум, на какие-то обострения в ЛДНР. Если бы рассчитывал, то нужно было сделать гораздо больше для укрепления обороноспособности. Но об этом и речи не было. В триаде "армовир" гораздо больше внимания уделялось последним двум составляющим. Думаю, он хорошо понимал, что полномасштабная война нам не по силам.
Выбор Порошенко однозначно обещал продолжение конфронтации с очень вероятным обострением. Выбор Зеленского хотя бы давал надежду на мирное решение и нормализацию ситуации. К сожалению, он этого не сделал. Не смог или не захотел, это другой вопрос. Фактически он во многом продолжил политику Порошенко.
ЛАД написав:Сильно подозреваю, что в 41-45 тоже не было" "Весь народ в едином порыве...", хотя было много добровольцев и сознательных. Остальных заставляли. Силой. У сегодняшней власти такой силы и возможностей нет.
Не силой! Хлебом. Кормили в армии, а в тылу был голод.
Xenon написав:не просто так приезжал Моди в Киев первый раз за 30 лет. Значит уже тогда было известно что дело идет к переговорам в Индии
❗️Перемовини з рф можуть відбутися в Індії, – Зеленський для Times of India .
▪️«Це має бути лише відповідно до нашого формату, бо війна – на нашій землі. У нас є платформа – Саміт миру»; ▪️Прем'єр Моді може вплинути на закінчення війни. Сьогодні нейтральність – підтримка росії; ▪️Блокування економіки, дешевих енергоресурсів, ОПК рф призведе до зниження її спроможності вести війну; ▪️Ми проти замороженого конфлікту. Ми не хочемо Третьої війни.
там людина наполегливо питала про терор червних у Закарптті саме у 1939 та журила що опитуваний не знає історію рідного краю
В 1939 ще до 2 світової Закарпаття з Чехословаччини намагається створити Карпатську Україну, але мадяри топлять в крові. Варто було би їм також пред'явити рахунок, якщо би відповідні можливості. Ну а пізніше черговий переділ і, можливо, ще гірший розклад ніж в попередні століття.
ЛАД написав:Сильно подозреваю, что в 41-45 тоже не было" "Весь народ в едином порыве...", хотя было много добровольцев и сознательных. Остальных заставляли. Силой. У сегодняшней власти такой силы и возможностей нет.
Не силой! Хлебом. Кормили в армии, а в тылу был голод.
Это тоже. Но голод был в тылу не настолько сильный, голодомора не было, кроме как в Питере. Так что всё-таки силой.