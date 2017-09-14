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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 106361063710638106391064010641>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 79
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 12:48

  UA написав:Вчера спросил мнение местного бомонда о ситуации на фронте.

Корінець там в ребусі:
- Мар'яна ж начебто на 100 відсотків з команди президента, а отакі претензії (не жарти ж!!!) висуває до ГК.
ВГК ж ноль реакції...

То що це тоді відбувається???
Який узгоджений ефективний процес може бути за таких умов?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 12:50

  ЛАД написав:
  detroytred написав:.........
А отією боротьбою (по суті боротьбою з наслідками, а не причинами) ви щось намагаєтеся змінити? Ні. Просто боритесь за власні інтереси або оточення.
То до чого оцей спітч з замахом на рішення проблем суспільства, країни?!

Вообще говоря, хотя stm борется за свои "власні інтереси або оточення", это имеет смысл.
Если бы все так делали, а не прибегали к взяткам для "решения вопроса", то у нас не было бы коррупции или, по крайней мере, она не приобретала такие масштабы. И страна приучилась бы к законности, а не "праву сильного".
Т.е. это хотя бы отчасти решило "проблеми суспільства, країни".

Тільки вчора звернув увагу на оце "якщо...".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 12:54

  Хомякоид написав:
  UA написав:Вчера спросил мнение местного бомонда о ситуации на фронте.
Удалили.
Попробую ещё.
Как оцениваете непосильные труды ТЦК?
59 летние паркинсоники загонят хуйловских наймитов за Урал? И когда именно загонят?


х.з. когда загонят.
Всегда считалось что в армии служат на передке до 40 лет.
То что молодежь клубмться по клубам а деді воюют віглядит как издевательство.

Королева Викторя служида механиком в вторую мировую войну в Лондоне.
У нас тоже дети елиті в Лондоне. Не знаю что они там защищают.

Знаешь чем закончится?
18-25 мобилизуют и без достаточной подготовки кинут на фронт
Обучать 18-25 меньше 6 месяцев это диверсия.
Самые боеспособные и перспективные должны быть отлично подготовлены. Многие из них остались бы в армии на контракте, пошли бы в военные училища после войны.
Но выбрали путь катастрофы. Не прямо сейчас, а чуть попизже.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 12:56

Крути

Під "Солодко та прекрасно...".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 13:01

  flyman написав:
  fox767676 написав:Але з тисячою Вова погарячкував звісно
Мабуть Єрмак був зайнятий сильно, не встиг пригальмувати фонтан креативу

скоро вибори, тому креатив вчасний, ЦА заціний

В Дії ще не всі пенси зареєстровані, ходють падли з кнопковими телефонами і не відсвічують і рахунок у мобільного оператора не поповнюють. Ось їх цією тищею і витягнуть на світ божий. А по факту ця тища піде на плату за мобільний зв'язок.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 13:04

  UA написав:таблетка памяти
Політичні дискусії
stm прокомментируй

Я не stm, но с вашего разрешения я бы прокомментировал гораздо короче.
Порошенко тоЖе не рассчитывал на полномасштабную войну. Максимум, на какие-то обострения в ЛДНР. Если бы рассчитывал, то нужно было сделать гораздо больше для укрепления обороноспособности. Но об этом и речи не было. В триаде "армовир" гораздо больше внимания уделялось последним двум составляющим. Думаю, он хорошо понимал, что полномасштабная война нам не по силам.

Выбор Порошенко однозначно обещал продолжение конфронтации с очень вероятным обострением.
Выбор Зеленского хотя бы давал надежду на мирное решение и нормализацию ситуации. К сожалению, он этого не сделал. Не смог или не захотел, это другой вопрос. Фактически он во многом продолжил политику Порошенко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сильно подозреваю, что в 41-45 тоже не было" "Весь народ в едином порыве...", хотя было много добровольцев и сознательных. Остальных заставляли. Силой.
У сегодняшней власти такой силы и возможностей нет.

Не силой! Хлебом. Кормили в армии, а в тылу был голод.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 13:07

  Xenon написав:не просто так приезжал Моди в Киев первый раз за 30 лет.
Значит уже тогда было известно что дело идет к переговорам в Индии

❗️Перемовини з рф можуть відбутися в Індії, – Зеленський для Times of India .

▪️«Це має бути лише відповідно до нашого формату, бо війна – на нашій землі. У нас є платформа – Саміт миру»;
▪️Прем'єр Моді може вплинути на закінчення війни. Сьогодні нейтральність – підтримка росії;
▪️Блокування економіки, дешевих енергоресурсів, ОПК рф призведе до зниження її спроможності вести війну;
▪️Ми проти замороженого конфлікту. Ми не хочемо Третьої війни.

https://timesofindia.indiatimes.com/ind ... 667946.cms

не факт, Гутереш з казанською малявою був посланиий на глобальний юх
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 13:08

  fox767676 написав:
  Ой+ написав:Саме сьогодні річниця "визволення":

там людина наполегливо питала про терор червних у Закарптті саме у 1939
та журила що опитуваний не знає історію рідного краю

В 1939 ще до 2 світової Закарпаття з Чехословаччини намагається створити Карпатську Україну, але мадяри топлять в крові. Варто було би їм також пред'явити рахунок, якщо би відповідні можливості. Ну а пізніше черговий переділ і, можливо, ще гірший розклад ніж в попередні століття.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 13:10

  Mimohod написав:
  ЛАД написав:Сильно подозреваю, что в 41-45 тоже не было" "Весь народ в едином порыве...", хотя было много добровольцев и сознательных. Остальных заставляли. Силой.
У сегодняшней власти такой силы и возможностей нет.

Не силой! Хлебом. Кормили в армии, а в тылу был голод.

Это тоже. Но голод был в тылу не настолько сильный, голодомора не было, кроме как в Питере. Так что всё-таки силой.
ЛАД
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