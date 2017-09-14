Олександр Соломко

Учора була чергова полеміка з людьми, що чекають на повернення "хлопців з фронту, які спитають місцеву владу про все", "які наведуть порядок", "які стануть новою владою".

1. Про що хлопці спитають, якщо ніяка місцева влада не йшла на вибори з публічною програмою? Хто з вас читав програму кандидата, який переміг? Якщо голова нічого не обіцяв, то про що його питати?

Голова/депутат/начальник департаменту скаже, що донатив на ЗСУ, що возив разом з колегами голубці та колачі на Схід, доправляв волонтерські машини, збирав з учителями та медиками на бусики, плів маскувальні сітки тощо.

Сам вже має посвідчення УБД за ці всі подвиги, а може й орден. То які ще питання? Це він ще спитає у хлопців, як вони його захищали, ось побачите.

...

Війна все спише. І ветеранів також.

2. Який порядок хлопці наведуть? Після фронту тутешній безлад для хлопців буде раєм земним: тиша, ніхто не за**бує актами звірок, поясненнями, рапортами, розслідуваннями, не викликає по рації, не жене нікуди...

Дороги тут погані? Роботи нема? Поїдемо собі звичним напрямком "на Чехи", заробимо на євробляху на високій резині...тай нас**ти нам на бездоріжжя та безробіття...

І на порядки... Добре, що живі приїхали, бо далеко не всі на ті "Чехи" чи "Поляки" зможуть податися. ...

3. Як можна стати новою владою, якщо стара сама "не полівить"? Вибори ветерани не виграють, бо їх розхватають по різних партіях (тих, хто хоч якийсь авторитет може мати), підкуплять благами та пільгами (це "старі" добре вміють), посадять непідкупних "за зраду" або відкриють їм дорогу "на Чехи" в один кінець.

А люди... Їх може зіпсувати лише "квартирне питання" А все інше їх не міняє.

Отримають "В*в*ну тисячу" за нього, "Ф*л*ву тисячу за чотирьох", "Юл*ну тисячу з вкладів СРСР", 100 грам від усіх згаданих за мир, послухають чергові байки, що "контужені ся ні в чому не розуміють, а ми, старі, аж типирь будеме ґаздувати, коли війна закінчилася, коли вітер/вода/сонце/ЄС/США гроші дає на відбудову!"... І проголосують "ЗА".

Ті, хто проти теперішнього стану речей, виїхали, загинули, перебувають в полоні, СЗЧ чи зникли без вісти.

Питати, наводити порядки, йти у владу в масштабах держави просто нікому. Одна-дві людини системи не зламають, а лише залишків здоров'я позбудуться.

Точка неповернення пройдена дуже давно. Я про це писав ще у 2018 році.

Висновок.

Зараз ми в процесі евтаназії - тверезої, свідомої, майже письмової відмови від життя держави, яка далі існувати без зовнішньої допомоги не в змозі, хоч по телевізору можуть говорити про що завгодно , аж до того, що незабаром у нас пройде перший міжпланетний шаховий турнір.

Усі спекуляції на тему змін - як мертвому припарка - докази цьому в шухлядах з мільйонами доларів, в інвалідностях силовиків ...та докази на кожному кроці, а особливо, на кожному блок-пості - ось де задають важкі питання, наводять нові порядки та вже прийшли до влади люди, які здалеку схожі на тих, хто носить піксель.