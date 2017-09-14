Я не stm, но с вашего разрешения я бы прокомментировал гораздо короче. Порошенко тоЖе не рассчитывал на полномасштабную войну. Максимум, на какие-то обострения в ЛДНР. Если бы рассчитывал, то нужно было сделать гораздо больше для укрепления обороноспособности. Но об этом и речи не было. В триаде "армовир" гораздо больше внимания уделялось последним двум составляющим. Думаю, он хорошо понимал, что полномасштабная война нам не по силам.
Выбор Порошенко однозначно обещал продолжение конфронтации с очень вероятным обострением. Выбор Зеленского хотя бы давал надежду на мирное решение и нормализацию ситуации. К сожалению, он этого не сделал. Не смог или не захотел, это другой вопрос. Фактически он во многом продолжил политику Порошенко.
Я не уверен что нужно было переизбирать Порошенко. Я уверен что не нужно было выбирать Зе. Лечить зубы у сантехника это плохое решение.
ЛАД написав:Сильно подозреваю, что в 41-45 тоже не было" "Весь народ в едином порыве...", хотя было много добровольцев и сознательных. Остальных заставляли. Силой. У сегодняшней власти такой силы и возможностей нет.
Не силой! Хлебом. Кормили в армии, а в тылу был голод.
Это тоже. Но голод был в тылу не настолько сильный, голодомора не было, кроме как в Питере. Так что всё-таки силой.
почему записи про "всё-таки силой" нигде не сохранились? - может всё-таки не силой?
prodigy написав:......... що далі? яке майбутнє чекає нас в наступні 2 роки? рік
Уже можно стреляться?
ще один допис з ФБ який розділяє песимізм prodigy
Олександр Соломко Учора була чергова полеміка з людьми, що чекають на повернення "хлопців з фронту, які спитають місцеву владу про все", "які наведуть порядок", "які стануть новою владою". 1. Про що хлопці спитають, якщо ніяка місцева влада не йшла на вибори з публічною програмою? Хто з вас читав програму кандидата, який переміг? Якщо голова нічого не обіцяв, то про що його питати? Голова/депутат/начальник департаменту скаже, що донатив на ЗСУ, що возив разом з колегами голубці та колачі на Схід, доправляв волонтерські машини, збирав з учителями та медиками на бусики, плів маскувальні сітки тощо. Сам вже має посвідчення УБД за ці всі подвиги, а може й орден. То які ще питання? Це він ще спитає у хлопців, як вони його захищали, ось побачите. ... Війна все спише. І ветеранів також. 2. Який порядок хлопці наведуть? Після фронту тутешній безлад для хлопців буде раєм земним: тиша, ніхто не за**бує актами звірок, поясненнями, рапортами, розслідуваннями, не викликає по рації, не жене нікуди... Дороги тут погані? Роботи нема? Поїдемо собі звичним напрямком "на Чехи", заробимо на євробляху на високій резині...тай нас**ти нам на бездоріжжя та безробіття... І на порядки... Добре, що живі приїхали, бо далеко не всі на ті "Чехи" чи "Поляки" зможуть податися. ... 3. Як можна стати новою владою, якщо стара сама "не полівить"? Вибори ветерани не виграють, бо їх розхватають по різних партіях (тих, хто хоч якийсь авторитет може мати), підкуплять благами та пільгами (це "старі" добре вміють), посадять непідкупних "за зраду" або відкриють їм дорогу "на Чехи" в один кінець. А люди... Їх може зіпсувати лише "квартирне питання" А все інше їх не міняє. Отримають "В*в*ну тисячу" за нього, "Ф*л*ву тисячу за чотирьох", "Юл*ну тисячу з вкладів СРСР", 100 грам від усіх згаданих за мир, послухають чергові байки, що "контужені ся ні в чому не розуміють, а ми, старі, аж типирь будеме ґаздувати, коли війна закінчилася, коли вітер/вода/сонце/ЄС/США гроші дає на відбудову!"... І проголосують "ЗА". Ті, хто проти теперішнього стану речей, виїхали, загинули, перебувають в полоні, СЗЧ чи зникли без вісти. Питати, наводити порядки, йти у владу в масштабах держави просто нікому. Одна-дві людини системи не зламають, а лише залишків здоров'я позбудуться. Точка неповернення пройдена дуже давно. Я про це писав ще у 2018 році. Висновок. Зараз ми в процесі евтаназії - тверезої, свідомої, майже письмової відмови від життя держави, яка далі існувати без зовнішньої допомоги не в змозі, хоч по телевізору можуть говорити про що завгодно, аж до того, що незабаром у нас пройде перший міжпланетний шаховий турнір. Усі спекуляції на тему змін - як мертвому припарка - докази цьому в шухлядах з мільйонами доларів, в інвалідностях силовиків...та докази на кожному кроці, а особливо, на кожному блок-пості - ось де задають важкі питання, наводять нові порядки та вже прийшли до влади люди, які здалеку схожі на тих, хто носить піксель.
stm написав:... А вы бы просто жаловались на форуме, что первый сорт не трогают... Каждый на своем месте выбирает тоже: дать взятку, переплыть Тису, перестать донатить потому что сын Мосейчук. Это выбор. С последствиями. Жить маленьким человеком, считать что люди не имеют права на демократический выбор Зе... Много всего, вот сейчас у меня выбор достучаться до 6 менеджеров эффективных что бы закон о поднятии налогов задним числом, нарушающий прямую норму конституции отправили с ветом на доработку. Нет, не уменьшая налоги, хрен с ними, а вводя их с даты, которая будет в будущем, а не с 01.10.2024. Прямого телефонного права у меня нет, смотрю на выбор Зе и его эффективных менеджеров... Написала на форуме про это, может поможет форумное право от stm )))
Генератор случайных чисел
Гірше, відсутність пост-аналізу та не сприйняття своїх помилок, веде до подальших помилок.
UA написав:Самые боеспособные и перспективные должны быть отлично подготовлены. Многие из них остались бы в армии на контракте, пошли бы в военные училища после войны.
Проблема в тому що після закінчення активних бойових дій, демобілізація викине з армії дуже багато людей, яким зненацька доведеться конкурувати за цивільний шматок хліба, і це буде дуже тяжкий процес. Залишитись на контрактах, зможуть далеко не всі достойні, кумівство рука руку, і зараз цвіте, а тоді буде ще важливіше...
ЛАД написав:Выбор Порошенко однозначно обещал продолжение конфронтации с очень вероятным обострением. Выбор Зеленского хотя бы давал надежду на мирное решение и нормализацию ситуации. К сожалению, он этого не сделал. Не смог или не захотел, это другой вопрос. Фактически он во многом продолжил политику Порошенко.
ИМХО. Вибір Порошенко то мали б відтягування війни надаванням контрольованої надії пуйлу на зміну влади без війни, що дало б реальний шанс уникнути війни (путлєр міг переключитися на іншу країну, тому що війна йому вже була конче необхідна), рубати цю надію, як зробив Зе, По не став би, тому що він чітко знав що це швидко перейде в повномасштабну війну. Це досвід і мудрість у веденні політичних підкилимних ігр, це якості яких Зе не має. Хріновий, але мир, з контрольованим впливом ворожої пропаганди, це той компроміс, який втримував нас від цієї війни. Але "мудра" більшість зробила вибір до "хуже нє будєт, я вам нічего нє должен, хоть паржом, а то путєн нападьот" зробили нас разом.
UA написав:Самые боеспособные и перспективные должны быть отлично подготовлены. Многие из них остались бы в армии на контракте, пошли бы в военные училища после войны.
Проблема в тому що після закінчення активних бойових дій, демобілізація викине з армії дуже багато людей, яким зненацька доведеться конкурувати за цивільний шматок хліба, і це буде дуже тяжкий процес. Залишитись на контрактах, зможуть далеко не всі достойні, кумівство рука руку, і зараз цвіте, а тоді буде ще важливіше...
а пам"ятаєте середину 80х-90ті ? славнозвісні "бригади"... (там досить багато було бувших афганців) от цікаво, чи з"являться нові "бригади" після закінчення бойових дій і коли той хто вчора отримував 100ку (умовно), прийде на гражданку, а тут місцеві смузехльоби жирненьки ))