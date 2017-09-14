stm написав:... А вы бы просто жаловались на форуме, что первый сорт не трогают... Каждый на своем месте выбирает тоже: дать взятку, переплыть Тису, перестать донатить потому что сын Мосейчук. Это выбор. С последствиями. Жить маленьким человеком, считать что люди не имеют права на демократический выбор Зе... Много всего, вот сейчас у меня выбор достучаться до 6 менеджеров эффективных что бы закон о поднятии налогов задним числом, нарушающий прямую норму конституции отправили с ветом на доработку. Нет, не уменьшая налоги, хрен с ними, а вводя их с даты, которая будет в будущем, а не с 01.10.2024. Прямого телефонного права у меня нет, смотрю на выбор Зе и его эффективных менеджеров... Написала на форуме про это, может поможет форумное право от stm )))
Генератор случайных чисел
Гірше, відсутність пост-аналізу та не сприйняття своїх помилок, веде до подальших помилок.
ну що поробиш, не прийнято в частини людей визнавати власні помилки. будуть до останнього нести якісь нісенітниці про "голосували за шанс", "пошел не тем путем", хз що ше, але за жодних обставин не визнають, що самі зробили невірний вибір. то все якийсь інший вася чи коля винен, але я ж ніколи. тому вони просто приречені ходити по одних і тих же граблях. ті, хто спроможний визнати власні посилки, у тих все добре. принаймні є шанс. у тих, хто не визнає, навіть шансу немає.
Я не stm, но с вашего разрешения я бы прокомментировал гораздо короче. Порошенко тоЖе не рассчитывал на полномасштабную войну. Максимум, на какие-то обострения в ЛДНР. Если бы рассчитывал, то нужно было сделать гораздо больше для укрепления обороноспособности. Но об этом и речи не было. В триаде "армовир" гораздо больше внимания уделялось последним двум составляющим. Думаю, он хорошо понимал, что полномасштабная война нам не по силам.
Выбор Порошенко однозначно обещал продолжение конфронтации с очень вероятным обострением. Выбор Зеленского хотя бы давал надежду на мирное решение и нормализацию ситуации. К сожалению, он этого не сделал. Не смог или не захотел, это другой вопрос. Фактически он во многом продолжил политику Порошенко.
Я не уверен что нужно было переизбирать Порошенко. Я уверен что не нужно было выбирать Зе. Лечить зубы у сантехника это плохое решение.
Олександр Соломко Учора була чергова полеміка з людьми, що чекають на повернення "хлопців з фронту, які спитають місцеву владу про все", "які наведуть порядок", "які стануть новою владою". ........... Усі спекуляції на тему змін - як мертвому припарка - докази цьому в шухлядах з мільйонами доларів, в інвалідностях силовиків...та докази на кожному кроці, а особливо, на кожному блок-пості - ось де задають важкі питання, наводять нові порядки та вже прийшли до влади люди, які здалеку схожі на тих, хто носить піксель.
Вы знаете, что-нибудь в таком же пессимистичном духе можно было написать в любое время и в любой стране. Тем не менее, жизнь продолжается и люди живут. Когда война закончится, хотя бы перестанут погибать люди на фронте, прекратятся разрушения и дети перестанут пугаться громких звуков. Мне плакать хочется, когда гуляю с внуками и они перепуганные бросают все игры и прибегают ко мне. Раньше как-то не так пугались, может, подросли, стали больше понимать. Внучка постарше - 8 лет, она ещё вспоминает фейерверки и как папа устраивал ей на день рождения, а младший даже не представляет себе, что это такое, показал ему в инете. Тише, солдат, Слышишь, солдат, — Люди пугаются взрывов.
А турбопатриоты не понимают и смеются над тем, как их деды и бабушки (или уже прадеды?) мирились со многим и говорили: "Лишь бы не было войны".
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 28 жов, 2024 13:57, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Выбор Порошенко однозначно обещал продолжение конфронтации с очень вероятным обострением. Выбор Зеленского хотя бы давал надежду на мирное решение и нормализацию ситуации. К сожалению, он этого не сделал. Не смог или не захотел, это другой вопрос. Фактически он во многом продолжил политику Порошенко.
ИМХО. Вибір Порошенко то мали б відтягування війни надаванням контрольованої надії пуйлу на зміну влади без війни, що дало б реальний шанс уникнути війни (путлєр міг переключитися на іншу країну, тому що війна йому вже була конче необхідна), рубати цю надію, як зробив Зе, По не став би, тому що він чітко знав що це швидко перейде в повномасштабну війну. Це досвід і мудрість у веденні політичних підкилимних ігр, це якості яких Зе не має. Хріновий, але мир, з контрольованим впливом ворожої пропаганди, це той компроміс, який втримував нас від цієї війни. Але "мудра" більшість зробила вибір до "хуже нє будєт, я вам нічего нє должен, хоть паржом, а то путєн нападьот" зробили нас разом.
- За словами Ушакова, Путін розповів Байдену, "як Київ саботує мінські угоди" і звернув його увагу на те, що Захід "не здійснює належного натиску" на Київ. - За його словами, "ані щодо нерозширення НАТО, ані щодо нерозміщення ударних сил на українській території, ані щодо повернення конфігурації сил Альянсу до стану 1997 року, коли підписувався Основоположний акт Росія-НАТО, ми відповіді по суті не отримали". https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... sakov.html
Хоч Зе, хоч По, хоч хто --- далі чекати виконання Мінських угод за рашосценарієм кремль більше не бажав. Плюс вимоги до США.
Ось і всі мотиви рфії на повномасштабне вторгнення. Відвернути його за таких умов міг тільки Захід. Що і визнав Джонсон.
detroytred написав:- За словами Ушакова, Путін розповів Байдену, "як Київ саботує мінські угоди" і звернув його увагу на те, що Захід "не здійснює належного натиску" на Київ. - За його словами, "ані щодо нерозширення НАТО, ані щодо нерозміщення ударних сил на українській території, ані щодо повернення конфігурації сил Альянсу до стану 1997 року, коли підписувався Основоположний акт Росія-НАТО, ми відповіді по суті не отримали". https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... sakov.html
Хоч Зе, хоч По, хоч хто --- далі чекати виконання Мінських угод за рашосценарієм кремль більше не бажав. Плюс вимоги до США.
Ось і всі мотиви рфії на повномасштабне вторгнення. Відвернути його за таких умов міг тільки Захід. Що і визнав Джонсон.
"Під час телефонної розмови президентів США та РФ Джо Байдена і Володимира Путіна, що з ініціативи американської сторони мала місце ввечері в суботу, 12 лютого 2022 року, сторони не дійшли згоди з "ключових" для Кремля питань."
Закриття каналів Медведчука, та наїзди на ОПЗЖ почались раніше, тому позиція пуйла щодо, недоговороспособні, та силовий шлях і т.д. почалися після того як розвалилася надія через ті канали вплинути, точка неповернення була пройдена, заслуга команди Зе, у цьому очевидна.