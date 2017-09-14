ЛАД написав:Выбор Порошенко однозначно обещал продолжение конфронтации с очень вероятным обострением. Выбор Зеленского хотя бы давал надежду на мирное решение и нормализацию ситуации. К сожалению, он этого не сделал. Не смог или не захотел, это другой вопрос. Фактически он во многом продолжил политику Порошенко.
ИМХО. Вибір Порошенко то мали б відтягування війни надаванням контрольованої надії пуйлу на зміну влади без війни, що дало б реальний шанс уникнути війни ........
Не заметил, чтобы Порошенко "надавав контрольовану надію пуйлу на зміну влади без війни". Включение в Конституцию стремления в НАТО, томос, язык да и ещё много чего всё это как-то не похоже на "надавання контрольованої надії".
ЛАД написав:Не заметил, чтобы Порошенко "надавав контрольовану надію пуйлу на зміну влади без війни". Включение в Конституцию стремления в НАТО, томос, язык да и ещё много чего всё это как-то не похоже на "надавання контрольованої надії".
Включити, як і виключити з конституції, можна у парламенті, якщо є надія на отримання цієї більшості. Поки вона була, війна була не на часі.
ЛАД написав:Не заметил, чтобы Порошенко "надавав контрольовану надію пуйлу на зміну влади без війни". Включение в Конституцию стремления в НАТО, томос, язык да и ещё много чего всё это как-то не похоже на "надавання контрольованої надії".
Включити, як і виключити з конституції, можна у парламенті, якщо є надія на отримання цієї більшості. Поки вона була, війна була не на часі.
Всё же соглашусь с detroytredviewtopic.php?p=5783238#p5783238. Тянуть можно долго, но не бесконечно. У Путина просто терпець урвався. Посмотрите, все "тлеющие" конфликты на территории бывшего Союза (и не только) рано или поздно разгораются и решаются военным путём. Если "тление" своевременно не гасится. Надежды были у нас, у Путина были стремления. И выбор подходящих методов и времени для их реализации. Мирные методы закончились у него в 2014, после этого был только выбор времени. Хотя если бы удалось добиться каких-то результатов мирным путём, он бы не отказался. Но с 2014 он видел, что Украины уходит всё дальше.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 28 жов, 2024 14:16, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:- За словами Ушакова, Путін розповів Байдену, "як Київ саботує мінські угоди" і звернув його увагу на те, що Захід "не здійснює належного натиску" на Київ. - За його словами, "ані щодо нерозширення НАТО, ані щодо нерозміщення ударних сил на українській території, ані щодо повернення конфігурації сил Альянсу до стану 1997 року, коли підписувався Основоположний акт Росія-НАТО, ми відповіді по суті не отримали". https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... sakov.html
Хоч Зе, хоч По, хоч хто --- далі чекати виконання Мінських угод за рашосценарієм кремль більше не бажав. Плюс вимоги до США.
Ось і всі мотиви рфії на повномасштабне вторгнення. Відвернути його за таких умов міг тільки Захід. Що і визнав Джонсон.
"Під час телефонної розмови президентів США та РФ Джо Байдена і Володимира Путіна, що з ініціативи американської сторони мала місце ввечері в суботу, 12 лютого 2022 року, сторони не дійшли згоди з "ключових" для Кремля питань."
Закриття каналів Медведчука, та наїзди на ОПЗЖ почались раніше, тому позиція пуйла щодо, недоговороспособні, та силовий шлях і т.д. почалися після того як розвалилася надія через ті канали вплинути, точка неповернення була пройдена, заслуга команди Зе, у цьому очевидна.
Назвіть, якщо припустити, що закриття каналів зіграло якусь роль, то По теж їх би закрив: *У жовтні 2018 року саме наша команда ініціювала і ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів. Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило би фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих. Ми відклали це на поствиборчий період. * https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/канали-групи-медведчука-стали-відвертим-знаряддям-російської-інформаційної-війни/2358186230982422/
Але все ж таки, гадаю, що головна причина повномасштабки овсі не Україна: "Відповідаючи на запитання щодо його поглядів про наміри Путіна, президент Байден сказав: "Чи вважаю я, що він випробує Захід? Випробує Сполучені Штати та НАТО так серйозно, як він може? Так, я думаю, що він це зробить, але я також знаю, що йому доведеться дорого за це заплатити"." https://www.bbc.com/ukrainian/features-60065197 Фактично Байден заявив, що пу випробовує Захід.
ЛАД написав:Не заметил, чтобы Порошенко "надавав контрольовану надію пуйлу на зміну влади без війни". Включение в Конституцию стремления в НАТО, томос, язык да и ещё много чего всё это как-то не похоже на "надавання контрольованої надії".
Включити, як і виключити з конституції, можна у парламенті, якщо є надія на отримання цієї більшості. Поки вона була, війна була не на часі.
Посмотрим на ваш логический ряд. Грузия выборы, скорее всего оппозиция не зайдёт в парламент. Это к чему ведёт? Надо народу отдать власть Иванишвили?
Нормальные они солдаты с Угандой или Науру воевать На Т62 с ламповым компом наведения самодетонирующих снарядов против броневиков, которые британцы там оставиои в 50х годах ржаветь. И то если на складЫ с харчами случайно не наткнутся, как герой Баширова в "Штрафбате" Срок жизни всей НОАКндр против одной квантунской бригады таких же узкоглазых ниппонцев - часы, а потом пойдут снова опыты над выжившими, как над крысами и собачками
prodigy написав:що далі? яке майбутнє чекає нас в наступні 2 роки? рік
Приємно чути реаліста. Я в противагу моделі "фортеця" від шановного detroytred вангую більш реалістичну модель "сміттєзвалище" на краю Європи. Для всього, брудних технологій, непотрібних людей, відходів АЄС і т.д. Як буфер сміттєзвалище теж не погано, ніхто добровільно його захоплювати не буде. Управлінцями будуть щури, яких вже наплодилося безліку. Для охорони труби незламної дружби та АЄС введуть війська ООН (оплата навпіл Європа-росія), для цього Гутер к путіну на прийом їздив. Америка продовжить боротьбу з Китаєм і на нас їй буде начхать. Ось таки перспективи.