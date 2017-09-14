ЛАД написав:Не заметил, чтобы Порошенко "надавав контрольовану надію пуйлу на зміну влади без війни". Включение в Конституцию стремления в НАТО, томос, язык да и ещё много чего всё это как-то не похоже на "надавання контрольованої надії".
Включити, як і виключити з конституції, можна у парламенті, якщо є надія на отримання цієї більшості. Поки вона була, війна була не на часі.
Всё же соглашусь с detroytredviewtopic.php?p=5783238#p5783238. Тянуть можно долго, но не бесконечно. У Путина просто терпець урвався. Посмотрите, все "тлеющие" конфликты на территории бывшего Союза (и не только) рано или поздно разгораются и решаются военным путём. Если "тление" своевременно не гасится. Надежды были у нас, у Путина были стремления. И выбор подходящих методов и времени для их реализации. Мирные методы закончились у него в 2014, после этого был только выбор времени. Хотя если бы удалось добиться каких-то результатов мирным путём, он бы не отказался. Но с 2014 он видел, что Украины уходит всё дальше.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 28 жов, 2024 14:16, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:- За словами Ушакова, Путін розповів Байдену, "як Київ саботує мінські угоди" і звернув його увагу на те, що Захід "не здійснює належного натиску" на Київ. - За його словами, "ані щодо нерозширення НАТО, ані щодо нерозміщення ударних сил на українській території, ані щодо повернення конфігурації сил Альянсу до стану 1997 року, коли підписувався Основоположний акт Росія-НАТО, ми відповіді по суті не отримали". https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... sakov.html
Хоч Зе, хоч По, хоч хто --- далі чекати виконання Мінських угод за рашосценарієм кремль більше не бажав. Плюс вимоги до США.
Ось і всі мотиви рфії на повномасштабне вторгнення. Відвернути його за таких умов міг тільки Захід. Що і визнав Джонсон.
"Під час телефонної розмови президентів США та РФ Джо Байдена і Володимира Путіна, що з ініціативи американської сторони мала місце ввечері в суботу, 12 лютого 2022 року, сторони не дійшли згоди з "ключових" для Кремля питань."
Закриття каналів Медведчука, та наїзди на ОПЗЖ почались раніше, тому позиція пуйла щодо, недоговороспособні, та силовий шлях і т.д. почалися після того як розвалилася надія через ті канали вплинути, точка неповернення була пройдена, заслуга команди Зе, у цьому очевидна.
Назвіть, якщо припустити, що закриття каналів зіграло якусь роль, то По теж їх би закрив: *У жовтні 2018 року саме наша команда ініціювала і ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів. Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило би фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих. Ми відклали це на поствиборчий період. * https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/канали-групи-медведчука-стали-відвертим-знаряддям-російської-інформаційної-війни/2358186230982422/
Але все ж таки, гадаю, що головна причина повномасштабки овсі не Україна: "Відповідаючи на запитання щодо його поглядів про наміри Путіна, президент Байден сказав: "Чи вважаю я, що він випробує Захід? Випробує Сполучені Штати та НАТО так серйозно, як він може? Так, я думаю, що він це зробить, але я також знаю, що йому доведеться дорого за це заплатити"." https://www.bbc.com/ukrainian/features-60065197 Фактично Байден заявив, що пу випробовує Захід.
ЛАД написав:Не заметил, чтобы Порошенко "надавав контрольовану надію пуйлу на зміну влади без війни". Включение в Конституцию стремления в НАТО, томос, язык да и ещё много чего всё это как-то не похоже на "надавання контрольованої надії".
Включити, як і виключити з конституції, можна у парламенті, якщо є надія на отримання цієї більшості. Поки вона була, війна була не на часі.
Посмотрим на ваш логический ряд. Грузия выборы, скорее всего оппозиция не зайдёт в парламент. Это к чему ведёт? Надо народу отдать власть Иванишвили?
Нормальные они солдаты с Угандой или Науру воевать На Т62/54 с ламповым компом наведения самодетонирующих снарядов против броневиков на ьазе полуторок, которые британцы там оставили в 50х годах ржаветь. И то если на складЫ с харчами случайно не наткнутся, как герой Баширова в "Штрафбате" Срок жизни всей НОАКндр против одной квантунской бригады таких же узкоглазых ниппонцев - часы, а потом пойдут снова опыты над выжившими, как над крысами и собачками А "майор Харченко" на фото от Веталя хорош(слева вверху от Хрюк Ына), такой лично из маузера в спину сделает своему батальону "ни шагу назад"
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 28 жов, 2024 14:26, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:що далі? яке майбутнє чекає нас в наступні 2 роки? рік
Приємно чути реаліста. Я в противагу моделі "фортеця" від шановного detroytred вангую більш реалістичну модель "сміттєзвалище" на краю Європи. Для всього, брудних технологій, непотрібних людей, відходів АЄС і т.д. Як буфер сміттєзвалище теж не погано, ніхто добровільно його захоплювати не буде. Управлінцями будуть щури, яких вже наплодилося безліку. Для охорони труби незламної дружби та АЄС введуть війська ООН (оплата навпіл Європа-росія), для цього Гутер к путіну на прийом їздив. Америка продовжить боротьбу з Китаєм і на нас їй буде начхать. Ось таки перспективи.
Xenon написав:от цікаво, чи з"являться нові "бригади" після закінчення бойових дій і коли той хто вчора отримував 100ку (умовно), прийде на гражданку, а тут місцеві смузехльоби жирненьки ))
Смузехльобів залишиться дуже мало (враховуйте постійне зменшення замовлень і скорочень у ІТ, росту вже цього року немає взагалі), і шифруватися будуть не гірше ніж Корейко.
Так якщо розглядаємо ситуацію «кінець війни», так мабуть і замовлення зʼявляться, і повернуться (не всі звичайно) ойтішники з закордону, хто законно, напівзаконно , або через Тису виїхав. Це ж можна лякати лише «от поїду в Польщу, і хай держава плаче по мені», а насправді в Польщі і податків треба трохи більше платити, і на житло збирати довше, А тут на фоні зубожіння вони ж красівчики)) Але я вважаю що проблема повернення фронтовиків і ріст криміналу через це надто перебільшена. Водити синьолобі хороводи будуть, не без цього. Але в ОПГ обʼєднатись не вийде.
Думаю трохи буде ріст вбивств новітнім методом - дронами. Про який вже згадував ангел наш. Але масовості не буде. Навчені і досвідчені доонщики надто легко вичислятись будуть. Їх не тисячі.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 28 жов, 2024 14:26, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Не заметил, чтобы Порошенко "надавав контрольовану надію пуйлу на зміну влади без війни". Включение в Конституцию стремления в НАТО, томос, язык да и ещё много чего всё это как-то не похоже на "надавання контрольованої надії".
Включити, як і виключити з конституції, можна у парламенті, якщо є надія на отримання цієї більшості. Поки вона була, війна була не на часі.
Посмотрим на ваш логический ряд. Грузия выборы, скорее всего оппозиция не зайдёт в парламент. Это к чему ведёт? Надо народу отдать власть Иванишвили?
Есть варианты? Ну, есть конечно. Очередная революция роз, обострение отношений с РФ, "заграница нам поможет"... Чем это закончилось в прошлый раз, надеюсь, не забыли? Хотя такой путь возможен. но требует сильного и умного лидера, который будет реально оценивать обстановку и делать только то, что возможно в данное время, а не то, что хочется сделать. Хотя вы сильно преувеличили - оппозиция в парламент попадает, но не будет иметь большинства, т.е. будет именно оппозицией.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 28 жов, 2024 14:27, всього редагувалось 1 раз.
tester7336 написав: то что вы пишете сейчас это исходя из опыта сегоднешнего. тогда в 19 году было сойтись по средине, посмотреть в глаза и просто перестать стрелять. как раз все эти лозунги и были предвестником медленного поглощения кацапией. а не как вы теперь пишете напыщенно про европейский выбор и движение.
Так поглощение кацапией это главная цель кацапии. Сопротивление - это кровь. Надо было не сопротивляться? Демократия - это выбор. Когда активное большинство не пишет на форумах про первый сорт, а читает законодательство и находит прямую норму которую нарушают и обращается в институции которые должны открыть дело и передать в суд. Не писать, а действовать. Я общаюсь с налоговыми, общаюсь с контролирующими другими гос.органами. это общение не бабло отвалить, что бы не трогали, а знать их функциональные обязанности лучше, чем они сами. Это тяжело, но это единственное доступное. Друг попал в неприятную ситуацию с драгером. Общались с нач.полиции, поняли что чувак крышует и нифига не будет. Общались с глав.врачом там сразу отстранили нарколога. Написали в ДБР, отстранили и нач.полиции и полицию. Тут ещё в параллели нашли знакомого в тот же день попавшего в такую же жопу, у этих же чуваков. Написали в группы Фейсбука, нашли ещё 7 пострадавших, писали так же в ДБР они по нашей болванке. Я противная в рамках закона. Поверьте, не так много полицейских и нач.отделов, которых лично крышует Татаров ) на своём уровне мне помогают бороться в судах или я борюсь объясняя, что в функциональные обязанности проверяющего входит только то, что прописано положениями и не более. А вы бы просто жаловались на форуме, что первый сорт не трогают... Каждый на своем месте выбирает тоже: дать взятку, переплыть Тису, перестать донатить потому что сын Мосейчук. Это выбор. С последствиями. Жить маленьким человеком, считать что люди не имеют права на демократический выбор Зе... Много всего, вот сейчас у меня выбор достучаться до 6 менеджеров эффективных что бы закон о поднятии налогов задним числом, нарушающий прямую норму конституции отправили с ветом на доработку. Нет, не уменьшая налоги, хрен с ними, а вводя их с даты, которая будет в будущем, а не с 01.10.2024. Прямого телефонного права у меня нет, смотрю на выбор Зе и его эффективных менеджеров... Написала на форуме про это, может поможет форумное право от stm )))
и зачем мне перечень ваших подвигов сейчас если речь шла про ваш тролинг по поводу ожидания бомбардировок?