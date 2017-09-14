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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1063910640106411064210643>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 79
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:28

stm
І? Щоб зберегти державу потрібно зберегти армію. Чи ви за кордони 91 до останнього українського діда (італійський ще трохи подоїться на заміні памперсів)?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:28

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.........
що далі? яке майбутнє чекає нас в наступні 2 роки? рік

Уже можно стреляться?

Ви с ума сошли! Только с миной в руках под руский танк! Только так! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:37

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  Mimohod написав:Не силой! Хлебом. Кормили в армии, а в тылу был голод.

Это тоже. Но голод был в тылу не настолько сильный, голодомора не было, кроме как в Питере. Так что всё-таки силой.

почему записи про "всё-таки силой" нигде не сохранились? - может всё-таки не силой? ;)

Кстати да! А вот про фронтовика, который привез в тыл пожрать и в кино снято и на бумаге писано.
Через год после войны поручика Б. демобилизовали по ранению. Ему навесили медаль «Виктория», сунули в зубы месячный оклад денежного содержания и картонный ящик с подарком господина Президента: бутылка трофейного шнапса, две жестянки страсбургского паштета, два круга копченой конской колбасы и трофейные же шелковые подштанники для устройства семейной жизни. Вернувшись в столицу, поручик не унывает. Он – хороший механик, и его в любой момент возьмут работать в университетские мастерские, откуда он ушел добровольцем, но он не торопится – восстанавливает старые знакомства, заводит новые, а в промежутках пропивает барахло, изъятое у неприятеля в счет репараций.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:37

  ЛАД написав:Выбор Зеленского хотя бы давал надежду на мирное решение и нормализацию ситуации. К сожалению, он этого не сделал. Не смог или не захотел, это другой вопрос.


адекватные люди понимали что он ничего и не сделает. нужно готовится.
как вы себе реально представляете выполнение например фразы "сойтись по средине" ?
что такое можно было предложить кацапам что бы нам вернули донбас и крым?
потому я просто офигевал с народа которые верил во всю его пропаганду. тупая сладкая ложь которая к сожалению зашла пиплу.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:37

  Mimohod написав:Ви с ума сошли! Только с миной в руках под руский танк! Только так!

А кому мін не вистачить, то з лопатою.
Все вже чітко пояснено.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 28 жов, 2024 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:39

  Hotab написав:
  _Mykola_ написав:
  Xenon написав:от цікаво, чи з"являться нові "бригади" після закінчення бойових дій і коли той хто вчора отримував 100ку (умовно), прийде на гражданку, а тут місцеві смузехльоби жирненьки ))

Смузехльобів залишиться дуже мало (враховуйте постійне зменшення замовлень і скорочень у ІТ, росту вже цього року немає взагалі), і шифруватися будуть не гірше ніж Корейко. :mrgreen:

Так якщо розглядаємо ситуацію «кінець війни», так мабуть і замовлення зʼявляться, і повернуться (не всі звичайно) ойтішники з закордону, хто законно, напівзаконно , або через Тису виїхав.
Це ж можна лякати лише «от поїду в Польщу, і хай держава плаче по мені», а насправді в Польщі і податків треба трохи більше платити, і на житло збирати довше,
А тут на фоні зубожіння вони ж красівчики))
Верно. Да и не только айтишники у нас смузехльоби.

Але я вважаю що проблема повернення фронтовиків і ріст криміналу через це надто перебільшена.
Водити синьолобі хороводи будуть, не без цього. Але в ОПГ обʼєднатись не вийде.
Рост преступности будет почти наверняка. Не знаю ОПГ или нет, но банды, скорее всего, будут. И бывшие фронтовики задействованы там будут.
Но повторение 90-х крайне маловероятно. Власть банд тогда объяснялось не только и не столько их силой. сколько слабостью и деморализацией силовых органов. Сейчас наоборот, силовики только окрепли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:39

  tester7336 написав:
и зачем мне перечень ваших подвигов сейчас если речь шла про ваш тролинг по поводу ожидания бомбардировок?

Это не подвиги, а то как надо действовать. Это норма.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:40

  ЛАД написав:
  Mimohod написав:
  ЛАД написав:Сильно подозреваю, что в 41-45 тоже не было" "Весь народ в едином порыве...", хотя было много добровольцев и сознательных. Остальных заставляли. Силой.
У сегодняшней власти такой силы и возможностей нет.

Не силой! Хлебом. Кормили в армии, а в тылу был голод.

Это тоже. Но голод был в тылу не настолько сильный, голодомора не было, кроме как в Питере. Так что всё-таки силой.


сын полка не на пустом месте появилось. по другому было не выжить.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:42

:flyman
Нет, я ведь спросила как генератор случайных чисел. Много людей пакуют и? Все они деды 59 лет? Зе и Сырский имеют 13 новообразованных бригад без техники и вооружений и просто смотрят как прогибается фронт? Верно?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:42

  UA написав:
  Хомякоид написав:
  UA написав:Вчера спросил мнение местного бомонда о ситуации на фронте.
Удалили.
Попробую ещё.
Как оцениваете непосильные труды ТЦК?
59 летние паркинсоники загонят хуйловских наймитов за Урал? И когда именно загонят?


х.з. когда загонят.
Всегда считалось что в армии служат на передке до 40 лет.
То что молодежь клубмться по клубам а деді воюют віглядит как издевательство.

Королева Викторя служида механиком в вторую мировую войну в Лондоне.
У нас тоже дети елиті в Лондоне. Не знаю что они там защищают.

Знаешь чем закончится?
18-25 мобилизуют и без достаточной подготовки кинут на фронт
Обучать 18-25 меньше 6 месяцев это диверсия.
Самые боеспособные и перспективные должны быть отлично подготовлены. Многие из них остались бы в армии на контракте, пошли бы в военные училища после войны.
Но выбрали путь катастрофы. Не прямо сейчас, а чуть попизже.

тим що зараз 18-25 це покоління із демографічної ями внаслідок 1СВ, і його ще хочуть в топку, це перемога
flyman
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  #<1 ... 1063910640106411064210643>
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