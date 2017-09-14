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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 28 жов, 2024 14:28
stm
І? Щоб зберегти державу потрібно зберегти армію. Чи ви за кордони 91 до останнього українського діда (італійський ще трохи подоїться на заміні памперсів)?
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Mimohod
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Додано: Пон 28 жов, 2024 14:37
_hunter написав: ЛАД написав: Mimohod написав:
Не силой! Хлебом. Кормили в армии, а в тылу был голод.
Это тоже. Но голод был в тылу не настолько сильный, голодомора не было, кроме как в Питере. Так что всё-таки силой.
почему записи про "всё-таки силой" нигде не сохранились? - может всё-таки не силой?
Кстати да! А вот про фронтовика, который привез в тыл пожрать и в кино снято и на бумаге писано.
Через год после войны поручика Б. демобилизовали по ранению. Ему навесили медаль «Виктория», сунули в зубы месячный оклад денежного содержания и картонный ящик с подарком господина Президента: бутылка трофейного шнапса, две жестянки страсбургского паштета, два круга копченой конской колбасы и трофейные же шелковые подштанники для устройства семейной жизни. Вернувшись в столицу, поручик не унывает. Он – хороший механик, и его в любой момент возьмут работать в университетские мастерские, откуда он ушел добровольцем, но он не торопится – восстанавливает старые знакомства, заводит новые, а в промежутках пропивает барахло, изъятое у неприятеля в счет репараций.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 14:37
ЛАД написав:
Выбор Зеленского хотя бы давал надежду на мирное решение и нормализацию ситуации. К сожалению, он этого не сделал. Не смог или не захотел, это другой вопрос.
адекватные люди понимали что он ничего и не сделает. нужно готовится.
как вы себе реально представляете выполнение например фразы "сойтись по средине" ?
что такое можно было предложить кацапам что бы нам вернули донбас и крым?
потому я просто офигевал с народа которые верил во всю его пропаганду. тупая сладкая ложь которая к сожалению зашла пиплу.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 14:37
Mimohod написав:
Ви с ума сошли! Только с миной в руках под руский танк! Только так!
А кому мін не вистачить, то з лопатою.
Все вже чітко пояснено.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 28 жов, 2024 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 14:39
Hotab написав: _Mykola_ написав: Xenon написав:
от цікаво, чи з"являться нові "бригади" після закінчення бойових дій і коли той хто вчора отримував 100ку (умовно), прийде на гражданку, а тут місцеві смузехльоби жирненьки ))
Смузехльобів залишиться дуже мало (враховуйте постійне зменшення замовлень і скорочень у ІТ, росту вже цього року немає взагалі), і шифруватися будуть не гірше ніж Корейко.
Так якщо розглядаємо ситуацію «кінець війни», так мабуть і замовлення зʼявляться, і повернуться (не всі звичайно) ойтішники з закордону, хто законно, напівзаконно , або через Тису виїхав.
Це ж можна лякати лише «от поїду в Польщу, і хай держава плаче по мені», а насправді в Польщі і податків треба трохи більше платити, і на житло збирати довше,
А тут на фоні зубожіння вони ж красівчики))
Верно. Да и не только айтишники у нас смузехльоби.
Але я вважаю що проблема повернення фронтовиків і ріст криміналу через це надто перебільшена.
Водити синьолобі хороводи будуть, не без цього. Але в ОПГ обʼєднатись не вийде.
Рост преступности будет почти наверняка. Не знаю ОПГ или нет, но банды, скорее всего, будут. И бывшие фронтовики задействованы там будут.
Но повторение 90-х крайне маловероятно. Власть банд тогда объяснялось не только и не столько их силой. сколько слабостью и деморализацией силовых органов. Сейчас наоборот, силовики только окрепли.
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ЛАД
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Додано: Пон 28 жов, 2024 14:39
tester7336 написав:
и зачем мне перечень ваших подвигов сейчас если речь шла про ваш тролинг по поводу ожидания бомбардировок?
Это не подвиги, а то как надо действовать. Это норма.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 14:40
ЛАД написав: Mimohod написав: ЛАД написав:
Сильно подозреваю, что в 41-45 тоже не было" "Весь народ в едином порыве...", хотя было много добровольцев и сознательных. Остальных заставляли. Силой.
У сегодняшней власти такой силы и возможностей нет.
Не силой! Хлебом. Кормили в армии, а в тылу был голод.
Это тоже. Но голод был в тылу не настолько сильный, голодомора не было, кроме как в Питере. Так что всё-таки силой.
сын полка не на пустом месте появилось. по другому было не выжить.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 14:42
:flyman
Нет, я ведь спросила как генератор случайных чисел. Много людей пакуют и? Все они деды 59 лет? Зе и Сырский имеют 13 новообразованных бригад без техники и вооружений и просто смотрят как прогибается фронт? Верно?
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Додано: Пон 28 жов, 2024 14:42
UA написав: Хомякоид написав: UA написав:
Вчера спросил мнение местного бомонда о ситуации на фронте.
Удалили.
Попробую ещё.
Как оцениваете непосильные труды ТЦК?
59 летние паркинсоники загонят хуйловских наймитов за Урал? И когда именно загонят?
х.з. когда загонят.
Всегда считалось что в армии служат на передке до 40 лет.
То что молодежь клубмться по клубам а деді воюют віглядит как издевательство.
Королева Викторя служида механиком в вторую мировую войну в Лондоне.
У нас тоже дети елиті в Лондоне. Не знаю что они там защищают.
Знаешь чем закончится?
18-25 мобилизуют и без достаточной подготовки кинут на фронт
Обучать 18-25 меньше 6 месяцев это диверсия.
Самые боеспособные и перспективные должны быть отлично подготовлены. Многие из них остались бы в армии на контракте, пошли бы в военные училища после войны.
Но выбрали путь катастрофы. Не прямо сейчас, а чуть попизже.
тим що зараз 18-25 це покоління із демографічної ями внаслідок 1СВ, і його ще хочуть в топку, це перемога
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