Додано: Пон 28 жов, 2024 14:39

Hotab написав: _Mykola_ написав: Xenon написав: от цікаво, чи з"являться нові "бригади" після закінчення бойових дій і коли той хто вчора отримував 100ку (умовно), прийде на гражданку, а тут місцеві смузехльоби жирненьки )) от цікаво, чи з"являться нові "бригади" після закінчення бойових дій і коли той хто вчора отримував 100ку (умовно), прийде на гражданку, а тут місцеві смузехльоби жирненьки ))

Смузехльобів залишиться дуже мало (враховуйте постійне зменшення замовлень і скорочень у ІТ, росту вже цього року немає взагалі), і шифруватися будуть не гірше ніж Корейко. Смузехльобів залишиться дуже мало (враховуйте постійне зменшення замовлень і скорочень у ІТ, росту вже цього року немає взагалі), і шифруватися будуть не гірше ніж Корейко.

Так якщо розглядаємо ситуацію «кінець війни», так мабуть і замовлення зʼявляться, і повернуться (не всі звичайно) ойтішники з закордону, хто законно, напівзаконно , або через Тису виїхав.

Це ж можна лякати лише «от поїду в Польщу, і хай держава плаче по мені», а насправді в Польщі і податків треба трохи більше платити, і на житло збирати довше,

А тут на фоні зубожіння вони ж красівчики)) Так якщо розглядаємо ситуацію «кінець війни», так мабуть і замовлення зʼявляться, і повернуться (не всі звичайно) ойтішники з закордону, хто законно, напівзаконно , або через Тису виїхав.Це ж можна лякати лише «от поїду в Польщу, і хай держава плаче по мені», а насправді в Польщі і податків треба трохи більше платити, і на житло збирати довше,А тут на фоні зубожіння вони ж красівчики))

Але я вважаю що проблема повернення фронтовиків і ріст криміналу через це надто перебільшена.

Водити синьолобі хороводи будуть, не без цього. Але в ОПГ обʼєднатись не вийде.

Верно. Да и не только айтишники у нас смузехльоби.Рост преступности будет почти наверняка. Не знаю ОПГ или нет, но банды, скорее всего, будут. И бывшие фронтовики задействованы там будут.Но повторение 90-х крайне маловероятно. Власть банд тогда объяснялось не только и не столько их силой. сколько слабостью и деморализацией силовых органов. Сейчас наоборот, силовики только окрепли.