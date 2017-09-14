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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10640106411064210643>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 79
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
4%
3
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
34
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:43

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Выбор Зеленского хотя бы давал надежду на мирное решение и нормализацию ситуации. К сожалению, он этого не сделал. Не смог или не захотел, это другой вопрос.


адекватные люди понимали что он ничего и не сделает. нужно готовится.
как вы себе реально представляете выполнение например фразы "сойтись по средине" ?
что такое можно было предложить кацапам что бы нам вернули донбас и крым?
потому я просто офигевал с народа которые верил во всю его пропаганду. тупая сладкая ложь которая к сожалению зашла пиплу.
А я и не говорил о возвращении Донбасса и Крыма.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:48

  tester7336 написав:...........
сын полка не на пустом месте появилось. по другому было не выжить.

Сын полка, как правило, сирота. Тут 2 варианта - или такой, или в детский дом. Ребёнку-сироте по-другому, действительно, не выжить.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 28 жов, 2024 14:51, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:50

  Mimohod написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:.........
що далі? яке майбутнє чекає нас в наступні 2 роки? рік
Уже можно стреляться?

Ви с ума сошли! Только с миной в руках под руский танк! Только так! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Это тяжелее, для этого надо больше мужества. А результат для человека тот же.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:53

  Xenon написав:ви тут це, не викладайте відосики с "мобілізаційними заходами", а то хто його зна ))

В Одесі суд дав мужику 5 років в'язниці з іспитовим строком на рік бо він опублікував у Tik-Tok відео з «мобілізаційними заходами», – вирок (https://reyestr.court.gov.ua/Review/122299937).

Також у нього конфіскували iPhone. Від реального терміну врятувало те, що він пішов на угоду зі слідством.

броня на 5 років
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:59

До речі, своєрідне пояснення дав старий пердунець Старіков:
- орки просуваються потроху... Але навіть відкрий їм повністю шлях, вони не збільшать темпи, не будуть обрушувати фронт, а саме по троху повзти. Бо на обвал фронту повинні будуть відреагувати партнери. І щоб не давати отакого приводу і повзуть саме по-техеньку.

Якщо ця версія має підстави на життя, то скласти 2+2 і відповісти на питання чому, маючи резерви, вже наше командування отак реагує, не складно.
Тобто намагається отримати реакцію партнерів...
І отримати зброї та допомоги на оті бригади резерву і не тільки.

А реального ж розкладу тут не знає ніхто.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:59

  _Mykola_ написав:
  Xenon написав:от цікаво, чи з"являться нові "бригади" після закінчення бойових дій і коли той хто вчора отримував 100ку (умовно), прийде на гражданку, а тут місцеві смузехльоби жирненьки ))

Смузехльобів залишиться дуже мало (враховуйте постійне зменшення замовлень і скорочень у ІТ, росту вже цього року немає взагалі), і шифруватися будуть не гірше ніж Корейко. :mrgreen:

поголів"я смузіхльобів скорочується:

https://djinni.co/
Метрики тижня

Кандидати:
83,925 (-715)

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7,406 (-88)

Кандидатів стає менше – погані новини для українського айті.

За даними нашого опитування на LinkedIn, 54% аудиторії вважає що 2025 буде ще гірше. 20% вірять, що буде краще і решта 25% сподівається що залишиться "як у 2024".
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:тим що зараз 18-25 це покоління із демографічної ями внаслідок 1СВ, і його ще хочуть в топку, це перемога

Ого, далеко Ви зайшли. В мене дід і баба родом з Галичини якраз після 1 СВ, прадід був вояком 1 СВ. Так в обох їхніх родинах було по восьмеро дорослих дітей, які собі нормально дали ради. Тепер би хоч кавалок такої "ями".
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 15:06

  Mimohod написав:
  prodigy написав:що далі? яке майбутнє чекає нас в наступні 2 роки? рік

Приємно чути реаліста.
Я в противагу моделі "фортеця" від шановного detroytred вангую більш реалістичну модель "сміттєзвалище" на краю Європи.
Для всього, брудних технологій, непотрібних людей, відходів АЄС і т.д.
Як буфер сміттєзвалище теж не погано, ніхто добровільно його захоплювати не буде. Управлінцями будуть щури, яких вже наплодилося безліку.
Для охорони труби незламної дружби та АЄС введуть війська ООН (оплата навпіл Європа-росія), для цього Гутер к путіну на прийом їздив.
Америка продовжить боротьбу з Китаєм і на нас їй буде начхать.
Ось таки перспективи.

а як же мова, віра в новий календар і зимовий час?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 15:08

Ще один головний момент:
якщо Бутусов не вводить спільноту в оману або не веде якусь операцію прикриття, то надає отакі дані -- лише до 450, а в деякі дні і овсі тільки до 250 (в сумі по усих ділянках) штурмовиків рфії забезпечують оті результати просування.
То про які витрати резервів в орків може бути мова?
Плюс Старіков надає типу аксіому з підручнику -- в боях у містах втрати атакуючих і оборонців вирівнюються. Тобто оборона в містах не дає виграшу. (Так це чи ні - хз).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 15:08

  stm написав:
  tester7336 написав:
и зачем мне перечень ваших подвигов сейчас если речь шла про ваш тролинг по поводу ожидания бомбардировок?

Это не подвиги, а то как надо действовать. Это норма.


еще раз. зачем мне этот перевод темы если вам говорили совершенно про другое?
выражаясь народным языком - вам про коня а вы про кобылу.
tester7336
 
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