ЛАД написав:Выбор Зеленского хотя бы давал надежду на мирное решение и нормализацию ситуации. К сожалению, он этого не сделал. Не смог или не захотел, это другой вопрос.
адекватные люди понимали что он ничего и не сделает. нужно готовится. как вы себе реально представляете выполнение например фразы "сойтись по средине" ? что такое можно было предложить кацапам что бы нам вернули донбас и крым? потому я просто офигевал с народа которые верил во всю его пропаганду. тупая сладкая ложь которая к сожалению зашла пиплу.
До речі, своєрідне пояснення дав старий пердунець Старіков: - орки просуваються потроху... Але навіть відкрий їм повністю шлях, вони не збільшать темпи, не будуть обрушувати фронт, а саме по троху повзти. Бо на обвал фронту повинні будуть відреагувати партнери. І щоб не давати отакого приводу і повзуть саме по-техеньку.
Якщо ця версія має підстави на життя, то скласти 2+2 і відповісти на питання чому, маючи резерви, вже наше командування отак реагує, не складно. Тобто намагається отримати реакцію партнерів... І отримати зброї та допомоги на оті бригади резерву і не тільки.
flyman написав:тим що зараз 18-25 це покоління із демографічної ями внаслідок 1СВ, і його ще хочуть в топку, це перемога
Ого, далеко Ви зайшли. В мене дід і баба родом з Галичини якраз після 1 СВ, прадід був вояком 1 СВ. Так в обох їхніх родинах було по восьмеро дорослих дітей, які собі нормально дали ради. Тепер би хоч кавалок такої "ями".
prodigy написав:що далі? яке майбутнє чекає нас в наступні 2 роки? рік
Приємно чути реаліста. Я в противагу моделі "фортеця" від шановного detroytred вангую більш реалістичну модель "сміттєзвалище" на краю Європи. Для всього, брудних технологій, непотрібних людей, відходів АЄС і т.д. Як буфер сміттєзвалище теж не погано, ніхто добровільно його захоплювати не буде. Управлінцями будуть щури, яких вже наплодилося безліку. Для охорони труби незламної дружби та АЄС введуть війська ООН (оплата навпіл Європа-росія), для цього Гутер к путіну на прийом їздив. Америка продовжить боротьбу з Китаєм і на нас їй буде начхать. Ось таки перспективи.
а як же мова, віра в новий календар і зимовий час?
Ще один головний момент: якщо Бутусов не вводить спільноту в оману або не веде якусь операцію прикриття, то надає отакі дані -- лише до 450, а в деякі дні і овсі тільки до 250 (в сумі по усих ділянках) штурмовиків рфії забезпечують оті результати просування. То про які витрати резервів в орків може бути мова? Плюс Старіков надає типу аксіому з підручнику -- в боях у містах втрати атакуючих і оборонців вирівнюються. Тобто оборона в містах не дає виграшу. (Так це чи ні - хз).