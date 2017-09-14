ЛАД написав:Выбор Зеленского хотя бы давал надежду на мирное решение и нормализацию ситуации. К сожалению, он этого не сделал. Не смог или не захотел, это другой вопрос.
адекватные люди понимали что он ничего и не сделает. нужно готовится. как вы себе реально представляете выполнение например фразы "сойтись по средине" ? что такое можно было предложить кацапам что бы нам вернули донбас и крым? потому я просто офигевал с народа которые верил во всю его пропаганду. тупая сладкая ложь которая к сожалению зашла пиплу.
А я и не говорил о возвращении Донбасса и Крыма.
вообще то вы говорили про "Выбор Зеленского хотя бы давал надежду на мирное решение и нормализацию ситуации". Вы говорили о выборе зе а не о том что сами говорили. За вас зе говорил.
ЛАД написав:Выбор Зеленского хотя бы давал надежду на мирное решение и нормализацию ситуации. К сожалению, он этого не сделал. Не смог или не захотел, это другой вопрос.
адекватные люди понимали что он ничего и не сделает. нужно готовится. как вы себе реально представляете выполнение например фразы "сойтись по средине" ? что такое можно было предложить кацапам что бы нам вернули донбас и крым? потому я просто офигевал с народа которые верил во всю его пропаганду. тупая сладкая ложь которая к сожалению зашла пиплу.
от побачим, чи бути як в гризунській мєчті: однять і простіть сєпаров во ім"я нєдєлімой Грузіі (ще Молдова посмотрить на той хеппіенд і воссоєдініться)
«Нарратив мира и войны очень хорошо сработал. Это был главный посыл и козырь „Грузинской мечты“, — говорит политолог Гиа Нодиа. — „Если не мы, то будет война“ — это подействовало на многих людей. Даже несмотря на то, что с рациональной точки зрения это не было убедительно, но работало на инстинктивном уровне — все боятся войны».
И при всей пророссийскости
Еще один важный аспект — «Грузинская мечта» продолжает позиционировать себя как сила, которая приведет Грузию в Евросоюз, сохранив при этом баланс в отношениях с Москвой.
«Именно это правительство поведет Грузию по пути Европейской интеграции. В 2030 году Грузия будет страной, прекрасно подготовленной к вступлению в Евросоюз. Именно в наших руках возможность сделать эту страну лучше, улучшить экономику, повысить социальный уровень наших граждан до европейских стандартов. Вот, что мы можем сделать. И мы уже это делали на протяжении многих лет» — сказала Би-би-си представитель «Грузинской мечты» Мака Бочоришвилли.
flyman написав:тим що зараз 18-25 це покоління із демографічної ями внаслідок 1СВ, і його ще хочуть в топку, це перемога
Ого, далеко Ви зайшли. В мене дід і баба родом з Галичини якраз після 1 СВ, прадід був вояком 1 СВ. Так в обох їхніх родинах було по восьмеро дорослих дітей, які собі нормально дали ради. Тепер би хоч кавалок такої "ями".
ти не на діда з бабом дивись, а на демографічну йолку догори дригом
stm написав:Ещё раз как вы помогаете своим друзьям и знакомым? Пишете на форуме и сочувствуете лично что они не первый сорт?
к чему мне ваша кобыла? вас про коня спрашивали
Я прекрасно понимаю, что никак. Вас это и объединяет с орками. Не помогать ближнему потому что сортовость. Но она везде. И вопрос насколько вы бессортовый? Помогать своему ближнему окружению не вздохами, не обезличенной писаниной о несправедливости на форуме, гораздо лучше, не находите? Меня с орками объединяет язык, с которого я могу одномоментно сдрыснуть. Вы можете действием сдрыснуть или борец за все хорошее оральным путём? Чем тогда от мис Мира отличаетесь? Не красивостью)))
Hotab написав:Польщу, і хай держава плаче по мені», а насправді в Польщі і податків треба трохи більше платити, і на житло збирати довше,
на Польщі не треба багато відраховувати на чорний день ("війна","майдан"), крепше ментальне здоровячко гадаю що багато посконних домосідів як я, задастся цілью як мінімум відкрити рахунки та оволодіти бетонометрами поза сірою зоною ризик втратити все вперше постав так явно